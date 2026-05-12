Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”

U Cluj și Universitatea Craiova dispută finala Cupei României miercuri, 13 mai, urmând ca peste 4 zile să se întâlnească în Bănie pentru un meci crucial în lupta pentru titlu. Lumea fotbalului românesc așteaptă cu nerăbdare duelurile dintre cele două. Vezi ce poveste a spus Marian Aliuță despre două finale jucate una după alta în carieră, dar și ce pronostic a oferit Marius Mitran pentru cele două partide de „foc”.

Marian Aliuță știe ce înseamnă să joci finalele de Cupă și campionat una după alta. Pe cine susține dintre U Cluj și Universitatea Craiova

a prestat fotbal la nivel înalt. Fostul fotbalist român și-a amintit cu ocazia de perioada în care, în calitate de jucător al formației din țara aflată la nord de România, a jucat în doar câteva zile și finală de Cupă, și finală de campionat. Șahtior a jucat și a câștigat de fiecare dată atunci în fața rivalei Dinamo Kiev. „Eu am pățit lucrul ăsta. Am câștigat și Cupa și campionatul cu Șahtior. Am jucat, am luat Cupa și la patru zile am jucat și am bătut și în Campionat. Fiecare meci l-am tratat ca ca pe o finală. Cu Dinamo Kiev, ambele meciuri. A fost o dublă. Cernat și Tibi Ghioane în teren. Și am am fost conduși la Kiev cu 2-1, am egalat 2-2 și am bătut în prelungiri 3-2. Foarte greu meciul, cu 90.000 de spectatori. Adică cu altă atmosferă.

Dacă am fi jucat cu 7.000 de spectatori sau 10.000 n-aș fi mi-aș fi adus aminte cu plăcere. Una e să joci cu 90.000. Știi câți au fost de la noi? 45.000! La un moment dat nu mai voiau să joace cu noi pe stadionul Olimpic, Cernat este martor, ne băgau pe stadionul lor ăla mic de 18.000 – 20.000. Nouă nu ne convenea acolo. Ei făceau așa ca să nu mai fină fanii. În campionat i-am bătut cu 2-0. Te poți concentra, depinde câtă foame ai. Eu cred că Universitatea Craiova va câștiga și Cupa și campionatul sezonul acesta”, a povestit Marian Aliuță.

Marius Mitran știe ce se va întâmpla la „dubla” dintre U Cluj și Universitatea Craiova

Marius Mitran a făcut o scurtă analiză a ceea ce urmează și este convins de scenariul care se va întâmpla. Mai exact, analistul FANATIK consideră că U Cluj își va adjudeca Cupa, în timp ce Universitatea Craiova va pune mâna pe campionat. „Eu cred că cine va lua Cupa României va pierde finala de duminică și invers. Nu văd una dintre cele două echipe capabilă să facă eventul din cauza tensiunii extraordinare a acestor patru zile și cred cred că, sigur că vor încerca absolut amândouă să să câștige meciul de mâine, să ia primul trofeu al acestui sezon, dar cred că euforia detensionarea care va avea un efect evident asupra câștigătoarei titlului va face ca perdanta să fie mult mai atentă duminică, mult mai cabrată așa, mult mai montată, mai concentrată.

Craiova e favorită și mâine prin valoare, prin experiența internațională căpătată anul ăsta, prin locul pe care îl are în clasament și care nu poate să nu conteze și în cealaltă competiție, pentru că te afli în fața liderului din Superliga, dar eu cred că mâine va lua U Cluj Cupa. Din ce simt eu, cred că Universitatea Craiova e mai concentrată pe ce va fi duminică.”, a spus și Marius Mitran la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

