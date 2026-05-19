Românul care a câștigat Europa League a dat verdictul înainte de Freiburg – Aston Villa: „Ne-am plictisit de el!”

ADVERTISEMENT

Freiburg și Aston Villa se vor duela miercuri seară, de la ora 22:00, pentru trofeul Europa League. Unul dintre puținii fotbaliști români care au pus mâna pe Cupa UEFA a vorbit despre Unai Emery, antrenorul echipei din Premier League, care poate câștiga pentru a cincea oară râvnitul trofeu.

Unai Emery poate intra din nou în istorie! Ce a spus Răzvan Raț înainte de finala Europa League

Unai Emery este supranumit „regele Europa League”. Spaniolul deține recordul absolut de trofee câștigate în competiție, patru, după ce a triumfat de trei ori consecutiv cu Sevilla, în 2014, 2015 și 2016, și o dată cu Villarreal, în 2021. Din cele 17 ediții ale Europa League de la redenumirea competiției în 2009, șase finale au inclus o echipă antrenată de Emery.

ADVERTISEMENT

Aston Villa a parcurs un drum impecabil în această ediție, cu șapte victorii din opt meciuri în faza ligii, apoi a trecut de Lille, Bologna și Nottingham Forest.

Răzvan Raț știe cine câștigă Europa League! Verdict clar înainte de finala de la Istanbul

în sezonul 2008-2009, a glumit pe seama lui Unai Emery. Acesta a precizat că Aston Villa pleacă clar cu prima șansă în meciul de la Istanbul, întrucât are pe bancă „expertul competiției”.

ADVERTISEMENT

„Sunt cu UEFA la un curs de media consultancy. Analiști media, analiști sportivi, ca să spun așa. Eram la curs. Suntem vreo șapte, majoritatea sunt foști fotbaliști. L-ai văzut și tu pe Sami Khedira. Istanbul e orașul meu preferat. După 2009 a devenit orașul meu preferat, pentru că am realizat cea mai mare performanță din cariera mea aici. E un trofeu important, al doilea ca valoare după Champions League, iar emoțiile există.

ADVERTISEMENT

Nu crezi că o echipă precum Freiburg ajunge în finală. Dacă ajunge în finală, înseamnă că are valoarea necesară. Aston Villa are un nume mai greu, chiar dacă este un club cu care nu ne-am obișnuit în cupele europene în ultimii 30 de ani.

ADVERTISEMENT

Aston Villa este pregătită pe hârtie. Nu e nimic câștigat dinainte. Rețeta să câștigi o finală e Unai Emery. Dacă vrei să te uiți la finala de Europa League, cauți biografia lui Unai Emery și îl găsești în toate finalele. Ne-am plictisit de el să fie în finalele Europa League. E competiția lui”, a declarat Răzvan Raț, conform .