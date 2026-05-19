Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Românul care a câștigat Europa League a dat verdictul înainte de Freiburg – Aston Villa: „Ne-am plictisit de el!”

Răzvan Raț a analizat finala Europa League dintre Freiburg și Aston Villa și a explicat de ce echipa lui Unai Emery pleacă favorită la Istanbul. Laude pentru spaniol.
Alex Bodnariu
19.05.2026 | 23:00
Romanul care a castigat Europa League a dat verdictul inainte de Freiburg Aston Villa Neam plictisit de el
Răzvan Raț știe cine câștigă Europa League! Verdict clar înainte de finala de la Istanbul
ADVERTISEMENT

Freiburg și Aston Villa se vor duela miercuri seară, de la ora 22:00, pentru trofeul Europa League. Unul dintre puținii fotbaliști români care au pus mâna pe Cupa UEFA a vorbit despre Unai Emery, antrenorul echipei din Premier League, care poate câștiga pentru a cincea oară râvnitul trofeu.

Unai Emery poate intra din nou în istorie! Ce a spus Răzvan Raț înainte de finala Europa League

Unai Emery este supranumit „regele Europa League”. Spaniolul deține recordul absolut de trofee câștigate în competiție, patru, după ce a triumfat de trei ori consecutiv cu Sevilla, în 2014, 2015 și 2016, și o dată cu Villarreal, în 2021. Din cele 17 ediții ale Europa League de la redenumirea competiției în 2009, șase finale au inclus o echipă antrenată de Emery.

ADVERTISEMENT

Miercuri seară, la Istanbul, Emery are ocazia să rescrie istoria pentru a cincea oară. Aston Villa a parcurs un drum impecabil în această ediție, cu șapte victorii din opt meciuri în faza ligii, apoi a trecut de Lille, Bologna și Nottingham Forest.

Răzvan Raț știe cine câștigă Europa League! Verdict clar înainte de finala de la Istanbul

Răzvan Raț, fostul fotbalist român care a ridicat trofeul Europa League cu Șahtior Donețk în sezonul 2008-2009, a glumit pe seama lui Unai Emery. Acesta a precizat că Aston Villa pleacă clar cu prima șansă în meciul de la Istanbul, întrucât are pe bancă „expertul competiției”.

ADVERTISEMENT
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta”...
Digi24.ro
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI

„Sunt cu UEFA la un curs de media consultancy. Analiști media, analiști sportivi, ca să spun așa. Eram la curs. Suntem vreo șapte, majoritatea sunt foști fotbaliști. L-ai văzut și tu pe Sami Khedira. Istanbul e orașul meu preferat. După 2009 a devenit orașul meu preferat, pentru că am realizat cea mai mare performanță din cariera mea aici. E un trofeu important, al doilea ca valoare după Champions League, iar emoțiile există.

ADVERTISEMENT
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat...
Digisport.ro
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”

Nu crezi că o echipă precum Freiburg ajunge în finală. Dacă ajunge în finală, înseamnă că are valoarea necesară. Aston Villa are un nume mai greu, chiar dacă este un club cu care nu ne-am obișnuit în cupele europene în ultimii 30 de ani.

ADVERTISEMENT

Aston Villa este pregătită pe hârtie. Nu e nimic câștigat dinainte. Rețeta să câștigi o finală e Unai Emery. Dacă vrei să te uiți la finala de Europa League, cauți biografia lui Unai Emery și îl găsești în toate finalele. Ne-am plictisit de el să fie în finalele Europa League. E competiția lui”, a declarat Răzvan Raț, conform Digi Sport.

Fratele lui Nicușor Bancu, interviu emoționant: „E o minune! S-a apucat de fotbal...
Fanatik
Fratele lui Nicușor Bancu, interviu emoționant: „E o minune! S-a apucat de fotbal la 18 ani. Tata ar fi vrut să vadă ziua asta”
Ireal! Echipa calificată la meciul de 230 de milioane de euro a fost...
Fanatik
Ireal! Echipa calificată la meciul de 230 de milioane de euro a fost exclusă dintr-un motiv incredibil și înlocuită cu „coșmarul” FCSB-ului
Ce surpriză le-a făcut Nadia Comăneci românilor în anul în care se celebrează...
Fanatik
Ce surpriză le-a făcut Nadia Comăneci românilor în anul în care se celebrează o jumătate de secol de la Montreal: ”Perfect 10”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Andrei Nicolescu, ”curentat” în direct: 'Nicoleto, nu ai creier! Șterge-te la gură când...
iamsport.ro
Andrei Nicolescu, ”curentat” în direct: 'Nicoleto, nu ai creier! Șterge-te la gură când vorbești de noi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!