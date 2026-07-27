Românul care a devenit campion mondial la EA Sports FC 26 a pus mâna pe o adevărată avere

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Ce performanță pentru România! Răzvan Puiu a câștigat FC Pro 26 World Championship. RvPLegend, așa cum este cunoscut în lumea esports, s-a impus în marea finală în fața reprezentantului Germaniei și a devenit campion mondial la EA SPORTS FC 26, jocul cunoscut în trecut drept FIFA. Pentru această performanță, Răzvan Puiu a fost recompensat cu un cec în valoare de 250.000 de dolari.

România are un nou campion mondial! Performanță uriașă la EA SPORTS FC 26

România strălucește din nou în esports acum Răzvan Puiu a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la turneul final de la Paris, acolo unde s-au duelat cei mai buni jucători de fotbal virtual din lume.

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FC Pro 26 World Championship este a treia ediție a Campionatului Mondial organizat sub numele EA SPORTS FC și a reunit, între 22 și 26 iulie, cei mai buni 36 de jucători ai planetei. Competiția trebuia să se desfășoare inițial la Riyadh, însă organizatorii au decis mutarea acesteia la Paris încă din luna mai.

🇷🇴RvPLegend – чемпион FC PRO World Championship 2026❗️ Никто не ставил на него, никто не мог прогнозировать такое! А он смог, он лучший🤘 — Cyberfootball Russia (@cyberfootballru)

Reprezentantul României a avut un parcurs excelent pe tot parcursul competiției. După calificarea în fazele eliminatorii, RvPLegend a trecut pe rând de adversari puternici din Brazilia, Maroc și Bulgaria, iar în marea finală l-a învins pe reprezentantul Germaniei cu scorul de 6-5, cucerind titlul mondial.

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A învins Germania în marea finală. Câți bani ia

Fondul total de premiere a fost unul impresionant. Organizatorii au pus în joc 1,5 milioane de dolari, iar Răzvan Puiu, reprezentantul României, a plecat acasă cu marele premiu, în valoare de 250.000 de dolari.

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Succesul de la Paris confirmă statutul lui Răzvan Puiu drept unul dintre cei mai valoroși jucători de din lume. El este și campionul ultimelor două ediții ale eSuperligii, competiție pe care a câștigat-o reprezentând, pe rând, CFR Cluj și Universitatea Craiova.