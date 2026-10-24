Românul care a devenit eroul Italiei la Campionatul Mondial! Sportul spectaculos despre care puțini au auzit

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Un român a reușit să se impună la Campionatul Mondial de Powerchair Football din Argentina, desfășurat în perioada 17-23 octombrie 2026. Gabriel Mîndru a devenit erou datorită unui sport de care puțini au auzit, adaptat persoanelor cu dizabilități fizice severe și care utilizează scaune rulante electrice.

Cine e românul numit campion în Italia

Gabriel Mîndru este un tânăr de 28 de ani născut în orașul Galați. Românul concurează la un sport care nu este foarte celebru, dar care i-a adus un succes de renume. Odată cu participarea la de Powerchair Football din Buenos Aires a reușit să se facă cunoscut pentru că a marcat golul victoriei în meciul cu gazdele.

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S-a impus la evenimentul sportiv unic, organizat de Federation Internationale de Powerchair Football Association (FIPFA). Desfășurată în perioada 17 – 23 octombrie 2026, la Parcul Olimpic din Buenos Aires, competiția a adunat 10 echipe naționale: Argentina, Franța, Anglia, Statele Unite, Japonia, Australia, Uruguay, Danemarca, Italia și Belgia.

Argentina, care a fost gazdă anul acesta, își propusese să urce pe podium, după ce în anul 2023 s-a clasat pe locul 4. La cea de-a 5-a ediție a Campionatului Mondial de Powerchair Football un român a devenit eroul Italiei după ce a obținut titlul de vicecampion mondial al powerchair football în componența echipei naționale italiene.

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În calitate de vicecăpitan al selecționatei a fost decisiv în meciul cu țara organizatoare. Acesta a oferit golul victoriei printr-un șut din răsucirea scaunului care a lovit bara înainte de a intra în poartă. Golul marcat de Gabriel Mîndru a fost menționat pe pagina oficială a competiției. A fost considerat un succes remarcabil. Pentru că jucătorii nu-și pot folosi picioarele, tehnica de bază pentru a trimite mingea la distanță sau pentru a șuta puternic este „Spin Kick”-ul. Prin urmare, aceștia rotesc rapid scaunul într-un cerc strâns, folosind forța centrifugală astfel încât bara de protecție să catapulteze mingea înainte cu viteză.

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Cine este, de fapt, eroul român din Italia

„Jucător-cheie pentru clubul său și vicecăpitan al echipei naționale, Mîndru a semnat cu Macron Warriors Sabbioneta. Clubul adaugă calitate și talent lotului său cu această nouă achiziție”, a scris în urmă cu ceva vreme . Românul a câștigat alături de Thunder Roma Campionatul Italian de Fotbal în Scaun cu Roți Electrice, la penalty-uri, împotriva Veneției. Ulterior, a fost transferat la Macron Warriors Sabbioneta. A început să practice hocheiul în scaun cu rotile în anul 2012. De-a lungul timpului a fost desemnat de trei ori cel mai bun portar din liga italiană de profil.

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În urmă cu 5 ani a decis să-și îndrepte atenția spre fotbal, îmbrățișând acest sport cu mare bucurie. Tânărul gălățean a cucerit 3 titluri de campion. Cu naționala Italiei a câștigat un prestigios loc trei la ultimul Campionat European, care a avut loc în 2025. A demonstrat că starea medicală nu i-a stat în cale și a reușit performanțe notabile.

În altă ordine de idei, competiția din capitala Argentinei la care a luat parte român a evidențiat importanța incluziunii și a sportului adaptat. Organizatorii au raportat că peste jumătate dintre participanți suferă de atrofie musculară spinală (AME), o afecțiune genetică rară. Directorul medical de la Biogen, Susana Goncalves, a subliniat importanța combinării tratamentelor medicale cu tehnologia modernă.

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Oportunitățile de dezvoltare personală, printre care se numără sportul adaptat, stimulează integrarea socială. Mai mult decât atât, mișcarea are rolul de a îmbunătăți calitatea vieții și starea psihologică a persoanelor cu dizabilități neurologice. Totodată, Gabriel Mîndru este unul dintre exemplele pozivite în această situație.

Reguli de bază ale sportului practicat de român

Powerchair football, sportul practicat de Gabriel Mîndru, este adaptat persoanelor care folosesc scaune rulante electrice. Meciurile se dispută pe terenuri asemănătoare celor de baschet. Suprafața trebuie să fie dură și netedă și să aibă dimensiunile 30m x 18m. Fiecare echipă are patru jucători, printre care și un portar. Aceștia utilizează o minge supradimensionată (diametru de aproximativ 33 de centimetri).

În general, sportivii care intră pe teren au scaune cu rotile electrice prevăzute în partea din față cu o bară de protecție specială, confecționată din metal sau plastic. Aceasta poartă denumirea de footguard sau bumper și servește drept „picior” pentru a lovi, pasa și controla mingea. Scaunele au viteza reglementată la maximum 10 km/h din motive de siguranță.

Acest joc mai presupune faptul că pe foaia oficială sunt trecuți până la 8 jucători. O regulă spune că schimbările sunt nelimitate, în timp ce durata unui meci are 40 de minute. Se joacă câte două reprize a câte 20 de minute fiecare, cu o pauză de 10 minute între ele. Atunci când mingea se află în joc un singur jucător de la fiecare echipă are voie să fie la o distanță mai mică de 3 metri de ea.

În cazul în care un al doilea coechipier intervine în acea zonă de 3 metri pentru a ajuta la recuperare, arbitrul dictează fault. Se consideră, așadar lovitură liberă pentru adversar. În plus, regulile mai spun că poarta are 6 metri, iar stâlpii verticali o înălțime cuprinsă între 100 cm și 152,5 cm. În schimb, careul măsoară 8/5 metri.