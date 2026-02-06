Românul care a fost în vestiarul lui Manchester United cu o zi înainte de tragedia din 1958: „Te salută un prieten”

ADVERTISEMENT

Ziua de 6 februarie 1958 a adus doliu în inimile fanilor lui Manchester United, după ce avionul care transporta echipa lui Sir Matt Busby s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din Munchen. Cea mai puternică generaţie a clubului, supranumită „Busby Babes”, era decimată. Cu 24 de ore înaintea tragediei, Constantin Teaşcă a intrat în vestiarul echipei şi a stat de vorbă cu marele antrenor scoţian şi una dintre victimele accidentului.

Cum a ajuns Constantin Teaşcă în vestiarul lui Manchester United cu o zi înainte de accidentul aviatic din 1958

La 35 de ani, şi era, din 1955, „antrenor de stat pentru problema juniorilor” în cadrul FRF. Asta era denumirea vremurilor din urmă cu mai bine de jumătate de secol pentru poziţia de selecţioner al naţionalei de tineret.

Trei ani mai târziu, în 1958, Constantin Teaşcă a pregătit prezenţa României la Campionatul European U18 din Luxemburg cu o participare la prestigiosul Turneu de la Viareggio. În drumul spre Italia, delegaţia română a făcut un popas de 24 de ore în Belgrad, fix în ziua în care se disputa returul sfertului de finală Steaua Roşie – Manchester United.

Constantin Teaşcă, dialog „zgârcit” cu Sir Matt Busby după Steaua Roşie Belgrad – Manchester United 3-3

După 2-1 în manşa tur, Manchester United a obţinut calificarea în semifinalele Cupei Campionilor Europeni cu o remiză spectaculoasă, scor 3-3, la Belgrad. La finalul meciului, Constantin Teaşcă a mers la vestiare şi a stat de vorbă cu Sir Matt Busby, iar discuţia a dezvăluit-o, în 1962, în paginile cărţii „Fotbal şi fotbalişti la diferite meridiane”.

„Despre această tactică am schimbat câteva cuvinte cu excelentul antrenor, după o scurtă introducere de prezentare ce mi-a făcut-o un tălmaci ocazional. Matt Busby, în bună dispoziție după jocul făcut de echipa lui, mi-a răspuns zgârcit (ca un scoţian), dar binevoitor: ‘Când joci astfel îți poți asigura totdeauna avantajul de partea ta. Dacă acțiunea se duce, de la un capăt la altul, pe aceeaşi parte a terenului, apărarea adversă are o misiune mult uşurată, căci are în față pe toți cei ce atacă. Dacă se întîmplă ca acțiunea să fie pe mijlocul terenului te găseşti la un moment dat în apropierea porții cu drumul blocat şi trebuie să scoţi mingea la margine. Când schimbi însă iute punctul de atac, prin pase lungi în diagonală… aţi văzut şi astăzi ce se poate întîmpla'”, scria Constantin Teaşcă în „Fotbal şi fotbalişti la diferite meridiane”.

Constantin Teaşcă a încercat un dialog şi cu Duncan Edwards, vedeta lui Manchester United

„Scurta discuție cu Matt Busby am dus-o într-o încăpere ce comunica cu vestiarul unde se îmbrăca echipa engleză. Aş fi vrut să vorbesc și cu Duncan Edwards pe care-l cunoşteam din țară, de la jocul România – Anglia (tineret) din mai 1957. I-am împărtăşit această dorință lui Busby care, încurcat, nu mi-a putut-o satisface integral.

S-a mulțumit să deschidă uşa vestiarului şi să-i strige lui Edwards către care întinsese mâna, ca să mi-l arate: ‘Te salută un prieten din România, care te-a văzut și astăzi jucând’. Răspunsul lui Edwards a venit prompt, prietenos, plin de voie bună: ‘Mulțumesc de salutări şi sper să ne mai vedem în România, unde mi-ar place din nou să joc în fața unei asistențe de 100.000 de spectatori, toți explozivi'”, a mai completat Constantin Teaşcă.

Anglia a învins România, scor 1-0, în amicalul jucat pe 26 mai 1957 la Bucureşti, în care Duncan Edwards a oferit pasa decisivă la golul marcat de Johnny Haynes (Fulham). Conform ziarului Sportul, la duelul disputat pe stadionul „23 August” s-au aflat 100.000 de spectatori în tribune.

Chiar dacă avea 21 de ani, Duncan Edwards era unul dintre veteranii lui Manchester United, cu 177 de meciuri şi 21 de goluri în perioada 1953-1958. Debutase deja şi la naţionala Angliei, în 1955, pentru care strânsese 18 selecţii şi 5 goluri, iar Mondialul din Suedia se anunţa drept marea scenă pe care avea să strălucească, însă destinul avea alte planuri.

Opt fotbalişti de la Manchester United şi-au pierdut viaţa în tragedia aviatică din 1958

Presată de Federaţia Engleză să se întoarcă în Anglia pentru următorul meci din campionat, Machester United a plecat pe 6 februarie 1958 din Belgrad. Aeronava Airspeed AS-57 Ambassador s-a oprit la Munchen pentru realimentare şi, după două tentative eşuate de decolare, .

Şapte dintre jucătorii lui Manchester United (Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor şi Billy Whelan) au murit pe loc. Duncan Edwards a supravieţuit impactului, însă a decedat, 15 zile mai târziu în spitalul Rechts der Isar din Munchen. În total, în tragedia aviatica şi-au pierdut viaţa 23 de persoane din cei 44 de ocupanţi ai avionului.