Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe Națiuni: „Merge peste tot, dar n-a văzut așa ceva până acum”

Senegal a învins Maroc, chiar la Rabat, în finala Cupei Africii pe Națiuni cu scorul de 1-0, într-un meci extrem de tensionat, mai ales pe final, marcat de conflicte între jucători, dar și între suporterii senegalezi și forțele de ordine și între jurnaliștii dintre cele două țări după finalul partidei.

Un român, prieten al lui Adrian Ilie, a fost impresionat de ce a văzut în tribune la finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc

Adrian Ilie a dezvăluit că un prieten al său a fost prezent în tribune la acest meci și i-a mărturisit ulterior că a rămas profund impresionat de atmosfera de pe stadion.

„A fost un prieten al meu care merge cam la toate meciurile așa, finale. A zis că a fost cea mai zgomotoasă atmosferă pe care a văzut-o pe un stadion. Și el merge la rugby, merge peste tot la meciurile importante. A zis că așa ceva nu a văzut. Și mi-a scris, mi-a și trimis filmare. A spus că așa ceva nu a văzut până acum.

Și ți-am spus, el merge la tot ce înseamnă finale, semifinale. Merge la Bayern cu Dortmund, merge la tot ce e important. Îi place atmosfera și a zis că așa ceva până acum nu a văzut. A spus că nu se aștepta ca la o finală de Cupa Africii să…”, a dezvăluit Adrian Ilie

Episod de senzație petrecut la un meci amical al României

Legat de această chestiune, pentru a sublinia în acest context pasiunea oamenilor din zona Maghreb pentru fotbal, , a readus în atenția opiniei public un episod de senzație petrecut în 2014 în Elveția cu ocazia unui meci amical disputat de naționala României în compania Algeriei:

„În zona asta a Maghrebului e ceva… Noi am avut în 2014 un meci amical la Geneva cu Algeria. Algerienii erau calificați la Campionatul Mondial, noi eram sparring pentru ei, cu Victor Pițurcă selecționer.

Era tot stadionul din Geneva plin de algerieni, care făceau un zgomot infernal. Și arbitrul a venit prin minutul 88 la bancă la noi și ne-a zis: ‘Am informații că vor să invadeze terenul. Ăștia plecau la Campionatul Mondial și să se bucure cu ei (n.r. cu jucătorii).

Zice: ‘E pericol mare. O să dau 4 minute de prelungire, dar după două minute fluier finalul, ca să știți’. Și așa s-a întâmplat. În momentul ăla, s-a eliberat toată banca României. Când a fluierat, toată lumea era deja la vestiare”.