Românul care a gătit pentru Regina Elisabeta a venit la Chefi la Cuţite: “Ni s-au luat telefoanele, nu se ştia absolut nimic”

Românul care a gătit pentru Regina Elisabeta, concurent la Chefi la Cuțite

Lucian Ioan (43 de ani) este originar din București, dar locuiește la Londra, unde lucrează la bucătar.

Concurentul a venit în fața chefilor Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu și le-a povestit despre experiența unică de a găti pentru personalități cunoscute, printre care și regretata Elisabeta a II-a.

Cu toate că a fost o experiență la care orice bucătar ar visa, Lucian Ioan a avut parte de numeroase reguli atunci când gătea pentru suverană, dar și pentru alte personalități politice.

Este unul dintre puținii chefi din România care a avut șansa de a se ocupa de meniul Reginei Elisabeta, .

La momentul respectiv, celor care găteau pentru Regina Elisabeta li se impuneau reguli stricte. De exemplu, nimeni nu avea voie cu telefoane. Angajaților li s-a spus despre sosirea reginei, doar că nu știau când va veni.

“Este un club privat, doar cu membrii, cu peste 2.000 de persoane, echipa este undeva la 300-400 de angajați. Noi nu am știut că atunci vine Regina, ni s-a spus că va veni, dar nu ni s-a spus când.

Timp de o săptămână nu am avut voie să spunem la absolut nimeni, să postăm, ni s-au luat telefoanele, nu se știa absolut nimic. Afli după ce pleacă.”, a povestit Lucian Ioan la Chefi la Cuțite, , notează .

Cum a ajuns concurentul să gătească pentru Regina Elisabeta

Lucian Ioan nu știa, inițial, că va lucra la clubul în care a gătit pentru Regina Elisabeta, ci i s-a dat doar o adresă. Ajuns la o clădire destul de mare, concurentul a sunat la agenție și a spus că a ajuns la locație.

Nu era niciun restaurant acolo, însă avea să afle ulterior despre ce era vorba. După ce le-a gătit celor de la agenția respectivă, bucătarul a fost angajat.

“Am intrat într-un salon foarte mare, foarte luxos, voiam să mă întorc, să ies afară. Am mers la recepție, am spus că am venit de la agenție, m-a luat șeful cel mare, mi-a arătat bucătăriile, și m-am apucat să gătesc.

După două ore, am fost chemat în birou și mi s-a spus: ne place, vrem să colaborăm, să lucrezi cu noi.”, a mai povestit Lucian la Antena 1.

La clubul la care a gătit vin doar membrii, iar angajații nu știu pentru cine gătesc. Aceștia trebuie să fie foarte atenți la ingrediente. Tot ce e în meniu trebuie să se regăsească și în preparate.

Lucian Ioan a gătit un curry de vită, sperând că-i va impresiona pe chefi. În final, concurentul a luat două cuțite, așa că va merge în etapa următoare.