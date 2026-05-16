Românul care a jucat în Ucraina 10 ani riscă să piardă vila pe care o deține în Donețk: ”Am băgat ceva bani”

A plecat de pe teren și a făcut investiții majore în domeniul business. Răzvan Raț are afaceri de succes, însă după 10 ani în care a jucat în Ucraina riscă să piardă vila pe care o deține în orașul Donețk. Fostul fotbalist nu știe cum vor decurge lucrurile de acum înainte.

A evoluat în Ucraina, dar poate rămâne fără locuință

Răzvan Raț (44 ani) a fost vreme de 9 ani jucător sub comanda lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk. A jucat timp de 10 ani în Ucraina, iar . Fostul fundaș lateral a avut o reacție emoționantă, tehnicianul fiind cel care l-a ajutat să fie cine este în ziua de astăzi.

S-a format la clubul ucrainean și a reușit să cumpere mai multe proprietăți. În prezent, cunoscutul afacerist român a spus . A investit foarte mulți bani într-o colecție de vinuri la care nu are acces din cauza războiul dintre cele două țări, Rusia cucerind această regiune.

„Am băgat ceva bani în colecția de vin. Toate sticlele sunt la Donețk, nu pot să le aduc. Le am în niște frigidere. Am oameni care merg din când în când și mai aerisesc casa. La momentul ăsta am o mare problemă pentru că trebuie să schimb a treia oară actele.

Prima dată au fost pe Ucraina, după aceea pe Republica Democrată Donețk. Acum mai am câteva luni. Acum, legea nouă, pentru că e Rusia la momentul, spune că toți oamenii care au proprietăți în teritoriul respectiv, au două variante sau una singură, de fapt.

Să aibă acte rusești. Altfel i se confiscă. Nu îmi dau seama ce o să fac. Acum lucrez la asta, nu știu ce să spun. Am dat de un domn care s ar putea să mă poată ajuta”, a explicat Răzvan Raț, în podcastul .

Cum l-a ajutat prietenia cu Rinat Ahmetov

Fostul fotbalist care a jucat pentru Șahtior Donețk, Rapid București și Rayo Vallecano a dezvăluit că a reușit să-și golească conturile bancare din Ucraina. A ținut cont de sfatul lui Rinat Ahmetov (59 ani) cu care are o relație de prietenie foarte strânsă. Miliardarul i-a sugerat să-și mute banii în Elveția.

L-a îndemnat să-și ia veniturile din sucursala deținută chiar de el. Discuția a avut loc cu 8-9 luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, în februarie 2022. Cei doi bărbați se aflau la masă, la român, unde se găseau mai mulți prieteni de familie.

„Eu aveam banii în banca deținută de Ahmetov. La momentul ăla, dacă țin bine minte aveam la depozit dobândă de vreo 15 sau 18%. I-am spus că 1.000.000 de euro iau 150.000 pe an fără să fac nimic.

Am avut inspirația să l ascult, deși n avea niciun sens. Am completat multe formulare, de nici la școală nu am scris atât. Și am avut norocul să mut toți banii. iar după 8 luni a început războiul și s au blocat băncile”, a completat Răzvan Raț, în același podcast de pe YouTube.