Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină

Românul „care a mâncat carne de șobolan” are o poveste de viață surprinzătoare. Multă lume îi știe numele, având în vedere faptul că e unul dintre ce mai bogați români și totodată unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume.

Ion Țiriac, românul care a mâncat carne de șobolan

Este vorba despre celebrul Ion Țiriac. În prezent este miliardar, însă asta nu înseamnă că viața lui a fost una ușoară. Povestea sa a fost preluată inclusiv de presa străină care îl laudă pentru stilul său de viață.

În secolul al XX-lea, mii de oameni au scăpat de ravagiile războiului, dar puțini precum Ion Țiriac au reușit să transforme sărăcia într-o viață de milioane. Născut în România, acest s-a reinventat, iar acum duce o viață fără griji.

Ion Țiriac și-a construit un adevărat imperiu, deținând mai multe companii, dar și o colecție unică de mașini. Totodată, a investit în imobiliare și a dezvoltat numeroase proiecte care i-au crescut averea.

Cum a arătat copilăria miliardarului

Ion Țiriac s-a născut în Brașov, iar mare parte din copilărie și-a petrecut-o înconjurat de foamete și bombardamente. De altfel chiar .

Ce nu știu mulți însă este faptul că pe când avea 10 ani, Ion Țiriac mânca și carne de șobolan. Pentru unii poate părea bizar, însă pentru marele tenismen era la acea vreme un lucru cât se poate de normal, notează cei de la .

Și iată că viața lui avea să se schimbe ulterior. Acesta a vrut să își depășească condiția și a și reușit să facă asta, devenind unul dintre cei mai apreciați tenismeni. Iar cariera lui sportivă i-a adus și beneficii pe măsură.

Conform sursei citate, faimosul miliardar a reușit să lege legături cu figuri cheie din circuitul internațional. Talentul său nu a strălucit doar cu o rachetă în mână. Acesta a știut și cum să intre în lumea afacerilor.

Când au început afacerile lui Ion Țiriac

După căderea comunismului în România, Ion Țiriac s-a aruncat în domeniul financiar. A profitat de noul climat economic și a fondat Grupul Țiriac, cu investiții care variază de la dealeri auto la companii de asigurări. Această transformare l-a catapultat în lumea marilor afaceri.

Astăzi, conform unui clasament recent al revistei Forbes. Această cifră îl plasează printre cei mai bogați oameni din Europa de Est.

Pe lângă afacerile sale, Țiriac colecționează mașini de de lux, inclusiv piese istorice care au aparținut unor celebrități precum Elton John și Al Capone. Iar muzeul său privat din București atrage pasionați de sporturi cu motor din întreaga lume.