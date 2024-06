Românul care a votat la Bruxelles împotriva portofelului unic european. Ce se întâmplă cu banii cash

Eurodeputatul Cristian Terheș a dezvăluit în cadrul emisiunii “Sport şi politică”, la FANATIK, care este adevăratul motiv din spatele opunerii sale împotriva portofeului unic european.

”M-am îngrozit ce cuprindea”

Întrebat de Horia Ivanovici de ce a fost , politicianul a răspuns: ”Sunt membru în comisia LIBE, care este comisia pe drepturi și libertăți, și genul acesta de reglementări care încalcă drepturi și libertăți fundamentale au nevoie de un aviz din partea comisiei. Când a venit acest dosar cu portofelul digital, în 2022, am cerut grupului să mi-l dea mie, grupul a zis: ”OK, ocupă-te de el”.

Comisia Europeană a venit și a spus, în 2022, avem nevoie în două luni de zile, în trei luni de zile, de o opinie din partea comisiei LIBE ca să îi dăm înainte cu portofelul și mi-am dat seama atunci că există niște presiuni și intenții maligne de a impune acest portofel digital.

Când am citit draftul de raport m-am îngrozit ce cuprindea, mijloace de control a populației, tracking(…)Un an și jumătate am tot tras, întâlniri simpozioane, am folosit și eu mijloacele democratice. Am împins acest dosar care a fost votat pe repede înainte pentru că și-au dat seama că după 9 iunie nu o să mai aibă majoritate”.

Cristian Terheș a afirmat că portofelul unic european ”este un program care integrează în el identitatea europeană digitală, moneda digitală, permisul de conducere digital”.

”Acum nu e obligatoriu”

Potrivit politicianului, acest portofel digital ”acum nu e obligatoriu, dar e doar un pas până când îl vor face obligatoriu”.

”Și dacă nu îl vor face obligatoriu îți vor condiționa o serie de activități de utilizare a lui. Eu nu contest că nu ar exista și beneficii și părți pozitive ale unui astfel de sistem, însă, eu ca om politic trebuie să pun în echilibru beneficiile cu riscurile, iar riscul este imens”, a declarat eurodeputatul în cadrul emisiunii “Sport şi Politică”, la FANATIK.

De asemenea, care a stat în spatele deciziei sale de a vota împotriva portofelului unic este siguranța datelor cetățenilor europeni.

Acesta a ținut să precizeze că nu este vorba doar despre controlul pe care UE vrea să îl exercite în comunitate, ci ”este vorba și despre o vulnerabilitate și de tot ce înseamnă compromat”.

”Ce se întâmplă dacă cineva îți sparge sistemul? Ești terminat ca stat. Dacă e să o luăm pe riscuri este o problemă chestia asta”, a mai spus Cristian Terheș.

