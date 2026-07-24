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Românul care „atacă” Formula 1! David Cristofor a obţinut opt podiumuri în primele nouă curse ale sezonului

David Cosma Cristofor are un sezon de excepţie în Formula 4. Românul a obţinut opt podiumuri în primele nouă curse ale sezonului şi este unul dintre marii favoriţi ai cursei de la Mugello.
Marian Popovici
24.07.2026 | 13:26
Romanul care ataca Formula 1 David Cristofor a obtinut opt podiumuri in primele noua curse ale sezonului
SPECIAL FANATIK
Românul care "atacă" Formula 1! David Cristofor a obţinut opt podiumuri în primele nouă curse ale sezonului. Sursa: colaj Fanatik
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După un început de sezon remarcabil în care a urcat pe podium de opt ori în primele nouă curse, pilotul român David Cosma Cristofor se numără printre marii favoriți ai etapei din acest weekend de pe circuitul de la Mugello, din Campionatul Italian de Formula 4, “pepiniera” Formulei 1.

David Cristofor, românul care „atacă” Formula 1! E unul dintre favoriţi la Mugello

Aflat la volanul monopostului PREMA Racing, una dintre cele mai de succes echipe din motorsport, David Christofor se află în lupta pentru podium la fiecare etapă disputată până acum. Performanțele sale îl mențin în cursa pentru primele poziții ale clasamentului general într-un sezon foarte disputat, care reunește o grilă record de 50 de piloți din 27 de țări.

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Circuitul de la Mugello este considerat unul dintre cele mai tehnice și spectaculoase trasee din calendarul Formulei 4, iar cele trei curse programate în acest weekend pot avea un rol important în economia campionatului, recunoscut drept una dintre cele mai importante platforme de formare pentru viitorii piloți din Formula 1:

„Sunt nerăbdător să revin pe circuit la Mugello. Primele etape ne-au oferit încredere și am demonstrat că avem ritmul necesar pentru a lupta pentru podium. Împreună cu echipa am pregătit foarte bine acest weekend, iar obiectivul este să continuăm seria podiumurilor și să acumulăm cât mai multe puncte în clasament”, a declarat David Cosma Cristofor, considerat unul dintre cei mai promițători piloți din Formula 4.

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David Cristofor
David Cristofor, în monopostul PREMA Racing

Unul dintre cei mai constanţi piloţi din Formula 4

După trei etape foarte solide, pilotul român își propune să continue parcursul excelent din prima parte a sezonului și să confirme forma care l-a transformat într-unul dintre cei mai constanți piloți ai campionatului. Weekendul competițional de la Mugello debutează vineri cu antrenamentele și calificările, urmând ca cele trei curse să se desfășoare sâmbătă și duminică.

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David Cosma Cristofor în sezonul 2026:

  • 8 podiumuri în primele 9 curse din Campionatul Italian de Formula 4;
  • Pilot PREMA Racing, una dintre cele mai titrate echipe din motorsportul de juniori;
  • În lupta pentru primele poziții ale clasamentului general.
Trofeele câştigate în acest an de Cristofor
Trofeele câştigate în acest an de Cristofor
  • 17 ani are David Cristofor
  • 98 e numărul pe care îl are Cristofor pe maşină
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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