Românul care era mult mai ”talentat” decât Gică Hagi, dar care niciodată nu și-a folosit potențialul: ”Putea ajunge fotbalist mare”

Ionuț Luțu, omul de încredere al finanțatorului de la FCSB, Gigi Becali, ar fi putut face mai multe pe teren. Sau cel puțin asta a dezvăluit Narcis Răducan, care l-a avut drept coechipier la Progresul București.

Narcis Răducan, dezvăluiri neașteptate despre Ionuț Luțu

Într-un interviu acordat recent, Narcis Răducan, fost jucător la Steaua, povestea că Ionuț Luțu făcea furori pe terenul de fotbal. Acesta l-a catalogat pe fostul fotbalist ca fiind ”sclipitor”.

Mai mult de atât, tehnica sa era una aparte și se mișca destul de repede. Cei doi încă țin legătura, dar vorbesc destul de rar. Chiar și așa, Narcis Răducan nu a uitat niciodată momentele petrecute pe teren.

De altfel acesta este de părere că putea ajunge ”fotbalist mai mare”, dacă avea ”mentalitatea adecvată atunci”. Totodată, acesta ar fi putut să facă istorie în fotbal.

„Era sclipitor, vorbim de anii în care componenta fizică nu era așa importantă cum este astăzi. Avea o tehnică în regim de viteză și era așa de iute încât nu îl vedeai efectiv. Era și un personaj, am debutat împreună, am crescut împreună.

Cred că am mai fost colegi pe undeva, apoi din postura de director sportiv la FCSB ne-am întâlnit pe alte poziții, dar îl consider prietenul meu chiar dacă vorbim o dată sau de două ori pe an.

Consider că face parte din lumea fotbalului sau din lumea mea și cred că putea ajunge fotbalist mai mare dacă avea mentalitatea adecvată”, a spus Narcis Răducan, la Interviurile .

Comparația cu Gică Hagi

Nu este prima oară când numele lui Ionuț Luțu este adus în discuție. De-a lungul timpului mai multe persoane au spus că acesta nu și-ar fi valorificat potențialul uriaș. Pe de altă parte, Narcis Răducan are o cu totul altă părere.

Mai exact, el consideră că fostul său coleg nu trebuie comparat cu alte personalități celebre din fotbal. Totodată, el a adus în discuție printre altele și numele lui Gică Hagi.

„Tot timpul a fost așa, era un personaj pozitiv, nu consuma alcool sau alte prostii, dar nu își focusa întreaga energie pe fotbal, altfel îl putem compara cu oricare dintre marii fotbaliști din zilele noastre. Eu nu sunt de acord cu ideea că nu știu care jucător era mai talentat ca Hagi, dar nu a ajuns.

Pentru mine nu funcționează asta, dacă nu am ajuns înseamnă că ceva nu a funcționat. Și există un cumul de lucruri pe care trebuie să le ai ca să ajungi mai bun decât Hagi sau la nivelul ălă. Eu așa consider, poate și Hagi nu a luat Balonul de Aur fiindcă i-a lipsit ceva. Trebuie să fim corecți cu noi.

În tot coșul ăsta de calități pe care trebuie să le ai ca să ajungi la cel mai înalt nivel ceva i-a lipsit și care a fost și eliminatoriu din păcate”, a mai adăugat fostul mare fotbalist.

Ce spunea Ion Pârvulescu despre Ionuț Luțu

Amintim că acum câteva luni, Ion Pârvulescu, care i-a fost antrenor lui Ionuț Luțu, spunea de asemenea că acesta a fost ”cel mai talentat” jucător al său. Și tot el a fost și cel care l-a comparat cu Gică Hagi.

Totodată, la acel moment, Pârvulescu a vorbit și despre ce s-a întâmplat ulterior. S-ar părea că în cazul lui Luțu ar fi fost vorba despre o ”neșansă”, iar de aici lucrurile au mers într-o cu totul altă direcție.

„Cel mai talentat jucător al meu a fost Luțu. Luțu a fost mult mai talentat decât Hagi. Luțu a avut neșansa, ducându-se în București, să întâlnească > de acolo, care l-au lăsat cu buzunarele goale. E un băiat modest, de la Valea Mare, dar cu un caracter superb.

. Este un mare lucru, o mare apreciere și eu, pentru acest lucru, îl felicit. Mare talent, mare talent. Păcat că a plecat din mâna mea. În mâna mea nu prea mișca…”, a fost declarația lui Ion Pârvulescu într-un interviu exclusiv pentru iAMsport.ro, în urmă cu șase luni.