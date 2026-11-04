Românul care i-a marcat pe Griezmann, Son și Dowman, dar pe care FRF nici nu l-a băgat în seamă!

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Luca Moisă (18 ani), fotbalist cu origini românești, a fost născut la Las Vegas și trăiește în Statele Unite ale Americii, fapt pentru care a evoluat pentru reprezentativele de juniori ale yankeilor. Mijlocașul iar acum joacă pentru naționala U19. Totuși, chiar dacă Luca este văzut ca un tânăr de perspectivă al fotbalului din SUA, tatăl său este dezamăgit de un singur lucru:

Luca Moisă, viitor star în SUA, nu a fost căutat niciodată de Federația Română de Fotbal

În prezent, Luca Moisă a împlinit vârsta majoratului pentru România, însă nu și pentru Statele Unite ale Americii, unde un tânăr este considerat major abia după vârsta de 21 de ani. Tocmai de aceea evoluțiile sale de la echipa de club alternează între meciurile de la echipa mare și cele de la echipa de tineret.

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Luca aparține de formația din MLS Real Salt Lake, pentru care a bifat 7 meciuri în acest campionat, în timp ce alte 13 meciuri le-a jucat pentru Real Monarchs, echipa de juniori a clubului din Statul Utah. Tânărul cu origini românești evoluează pe posturile de mijlocaș central și mijlocaș defensiv, iar în acest sezon a trebuit să marcheze fotbaliști precum Antoine Griezmann sau Heung-min Son, dar și pe Max Dowman, starul lui Arsenal, într-un meci împotriva naționalei de tineret a Angliei. Deși el evoluează la un nivel destul de bun, tatăl lui Luca Moisă a dezvăluit că Federația Română de Fotbal nu l-a contactat niciodată pe tânărul fotbalist pentru o eventuală selecție la echipele de tineret ale României.

„Da, într-adevăr, am ajuns și la naționala U19, acum eu sper să continui mai departe până la seniori. Joc la echipa națională de la vârsta de 14 ani și tot timpul am fost fericit să evoluez pentru USA. (n.r. – intervine și tatăl lui Luca) Puteți să menționați că FRF nu l-a contactat niciodată pe Luca să vină să joace pentru România!”, au declarat Luca Moisă și tatăl său, conform

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Tânărul fotbalist cu origini românești a jucat împotriva unor fotbaliști de top! Ce obiective are pentru viitor

Fotbalul din Major League Soccer a evoluat foarte mult în ultimii ani, iar cluburile din Statele Unite ale Americii au început să investească din ce în ce mai mult în jucători. Tocmai de aceea, odată cu Lionel Messi au început să apară fotbaliști de top, chiar dacă de obicei aceștia fac pasul în această ligă spre finalul carierei. Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, Real Salt Lake are șanse să se califice în play-off. În ultimul meci, echipa lui Luca va întâlni LA Galaxy, însă chiar și cu o victorie nu este la mâna ei, ci este nevoie și de un rezultat favorabil în meciurile celor trei echipe din față. Pe lângă victorie sa, una dintre formațiile Seattle Sounders, Colorado Rapids și Portland Timbers trebuie să nu câștige.

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„Duelul cu Max (n.r. – Dowman) a fost unul util, în care cred că m-am descurcat bine. Cu această ocazie am înțeles și care este nivelul fotbalului practicat în Europa. Nu a fost prea greu să îl marchez, pentru că sunt obișnuit cu adversari de calibrul lui, în MLS i-am avut deja ca adversari pe Griezmann și Son. Acum, sunt în continuare cu prima echipă și sper să reușim să ne calificăm în play-off. Am evoluat deja în șapte meciuri și sper să pot în continuare să-mi ajut echipa să mergem cât mai sus în play-off.

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Voi analiza la sfârșitul sezonului împreună cu clubul care vor fi planurile pentru sezonul următor, pentru că mai am încă un an de contract cu Real Salt Lake. Eu sper să continui să evoluez tot mai mult și să devin un jucător de bază pentru echipă”, a mai declarat Luca Moisă pentru sursa citată.

Cu cine ar concura Luca Moisă pe postul de mijlocaș la România U19

În prezent, atunci când ne uităm la naționalele de tineret ale României, majoritatea jucătorilor vin de la academii din străinătate, iar acest lucru este îmbucurător, oricât de trist ar suna la prima vedere. Fotbalul românesc a dovedit în ultimele decenii că are mari probleme în a lansa fotbaliști mari. Chiar doi dintre jucătorii de bază ai României, Drăgușin și Andrei Rațiu, au crescut în străinătate și nu au jucat niciun meci în SuperLiga României.

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În compartimentul median, Ion Marin a convocat 8 mijlocași, dintre care 5 în zona centrală, acolo unde joacă și Luca Moisă. Este vorba despre Ianis Vulpe (7 minute la Pacos Ferreira, Liga a III-a Portugalia), Sebastian Burlacu (Como U20), Alexandru Szamboti (Molde II, Liga a IV-a din Norvegia), Alexandru Bota (687 minute, 3 goluri și 2 pase de gol la FC Bihor, Liga a II-a din România) și Rareș Coman (Sassuolo U20). În acest sezon, Luca Moisă a bifat 441 de minute în MLS și alte 953 de minute în liga de tineret din SUA.