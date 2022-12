Românul care l-a blocat pe Diego răspunde la dilema mondială „cine a fost mai mare: Maradona sau Messi?”: „El e mai complet!” Video exclusiv

Dezbatere încinsă la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI . Iosif Rotariu, omul care l-a marcat pe „Dios” în meciul România – Argentina, de la Campionatul Mondial.

Iosif Rotariu, „tricolorul” care l-a neutralizat pe marele Diego Maradona: „Messi are o libertate mult mai mare de joc”

Iosif Rotariu a rămas celebru în lumea întreagă după ce a reușit să îi țină piept la . Fostul jucător al Stelei a dat în verdictul cu privire la cine e cel mai bun: Messi sau Maradona, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. .

„E greu să fac o comparație. La Maradona s-a făcut marcaj om la om cam la toate meciurile! Era ceva… mult mai greu pentru el să aibă mari realizări! Dacă s-ar fi făcut marcaj om la om și la Messi pe tot terenul, cred că n-ar fi avut reușitele lui Maradona!”, a fost sincer Iosif Rotariu.

Fostul mijlocaș central spune lucrurilor pe nume și dezvăluie chinurile la care era supus cel mai faultat jucător din istoria Campionatului Mondial: „Părerea mea e că Maradona a fost mai complet decât Leo Messi. E și el un geniu, dar are o libertate mult mai mare de joc, se face marcaj în zonă, puțin mai larg, are timp să o preia, să gândească, în schimb Maradona era ținut permanent!”.

Iosif Rotariu știe ce mai are în plus Maradona față de Messi: „Dănuț Lupu știe și el foarte bine! E foarte greu să se desprindă de adversari când are marcaj om la om. Maradona a avut și agresivitatea aia a fotbalului, acel spirit de căpitan, să tragă echipa după el, să îi mobilizeze, cum avea și Dănuț! Nu era un băiat cuminte”.

Iosif Rotariu: „Maradona nu ar fi acceptat niciodată acea mantie neagră care i s-a pus lui Messi”

, care i-a pus lui Messi o mantie neagră înainte să ridice Cupa Mondială, lucru susținut și de „Roti”: „Maradona la fel a fost! Pe când Messi, într-adevăr, un talent uriaș, dar parcă n-a avut acea răutate și nebunie. Dacă i s-ar pus acea mantie neagră, cum i s-a pus lui Messi, Maradona nu ar fi acceptat niciodată. Cum l-am văzut de-a lungul timpului”.

Iosif Rotariu a povestit cât de greu i-a fost să îi țină piept lui Diego Armando Maradona: „Mai punea o talpă, mai dădea un cot, mai scuipa, mai înjura! Provoca tot timpul! Ca fotbalist a fost uriaș! În momentul când n-am fost nici măcar aproape de el să-l lovesc, că a jucat cu infiltrații în repriza a doua, atunci n-aș fi avut nicio șansă.

În primele două-trei acțiuni, am încercat să interceptez mingile, n-am apucat, a preluat mingea și s-a dus singur cu portarul. Chiar era fabulos! N-am apucat să-l faultez. Ulterior, am stat mai aproape, am anticipat unele lucruri, l-am faultat de multe ori, într-adevăr meritam cartonaș galben, cu toate că nu mi-a dat. El a jucat apoi cu infiltrații la gleznă”.

Iosif Rotariu: „Puteam să-l țin mai ușor pe Messi! Are momente în care se plimbă pe teren”

Fostul jucător al naționalei României are curajul să afirme că Lionel Messi e mult mai ușor de controlat decât Maradona: „Eu zic că puteam să-l țin mult mai ușor pe Messi! El în multe momente ale jocului, exceptând semifinala și finala, în care a alergat foarte mult, el are momente în care merge, se plimbă pe teren și atunci mi-ar fi fost mult mai ușor.

Din punct de vedere fizic aș fi fost și eu foarte proaspăt și atunci puteam să fac o alunecare, un tackling să interceptez mingea, mi-ar fi fost mult mai ușor. Plus că atunci când l-am marcat pe Maradona aveam tot timpul dublaj la el. Probabil în condițiile astea, cu Messi ar fi fost mai lejer decât cu Maradona.

Era foarte agresiv Maradona! Asta le lipsește fotbaliștilor din ziua de astăzi. Nebunia asta pozitivă. Mă înjura aproape la fiecare minge sau când îl faultam. Eu de-asta și țin cu echipe din America de Sud: Argentina și Brazilia. Ei au agresivitatea asta, plus trăile sufletești pe care le au. Sunt ceva aparte față de Europa. Pele, Ronaldinho, Maradona, Messi, Ronaldo Nazario.

De ce crede Iosif Rotariu că Argentina merita să câștige titlul mondial: „Din sferturi au arătat că sunt cei mai buni”

„Argentina cred că merita titlul mondial chiar dacă a început foarte slab. Pe parcurs au început să joace bine spre foarte bine, iar din sferturi au arătat că au fost cei mai buni.

A fost acea greșeală a lui Otamendi, dar nu ar fi fost o finală la fel de frumoasă. Ca suspans, calitate, intensitate, a fost cea mai bună finală din istorie”, a concluzionat Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru site-ul nostru.