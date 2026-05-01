Românul care l-a impresionat pe Victor Pițurcă și poate ajunge la Barcelona sau Real Madrid: ”Sunt sigur că va reuși!”

Actualul selecționer al României, Gică Hagi, este singurul fotbalist din țara noastră care a evoluat la ambele super-forțe din Spania, Real Madrid (1990-1992) și FC Barcelona (1994-1996). Pe viitor, cel puțin la o forță din La Liga poate ajunge și un antrenor român. Victor Pițurcă este de părere că un tehnician tânăr, care face furori în prezent în fotbalul din Vest, are șanse importante să ajungă pe banca ”galacticilor” sau ”extratereștrilor”.

Victor Pițurcă, 69 de ani, este considerat unul dintre cei mai de succes antrenori ai naționalei din ultimele decenii. Statistic, el este tehnicianul cu cele mai multe victorii pe banca tricolorilor: 55. Cu ”Piți” pe bancă, în trei mandate (1998-1999, 2004-2009, 2011-2014), România a reușit calificarea la două turnee finale ale Campionatului European: Euro 2000 și Euro 2008.

De-a lungul activității sale ca tehnician al primei reprezentative, Pițurcă a lucrat cu unii dintre cei mai mari jucători români. Printre ei s-a numărat și . După performanțele uriașe ca jucător cu italienii, Chivu s-a așezat acum pe banca nerazzurrilor și munca sa dă roade.

Nume uriașe din fotbalul mondial îl apreciază pe Chivu și laudă prestația sa în primul an la o echipă mare. Din România, tehnicianul de 45 de ani primește, de asemenea, numai aprecieri. Fostul său antrenor de la echipa națională, Victor Pițurcă, este convins că ceea ce a arătat Chivu în 2025-2026 este doar începutul unei cariere de excepție.

Treptat, spune ”Piți”, tânărul tehnician al liderului din Serie A va intra pe radarul unor echipe și mai mari din Europa, ca Real Madrid, Barcelona sau Bayern. ”Are o experiență extraordinară ca jucător, a câștigat și Liga Campionilor. Dacă va confirma și în al doilea an, și sunt sigur că va reuși, deja va intra în elita marilor antrenori care sunt doriți de toate cluburile mari. Când spun cluburile mari, mă refer la Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus, PSG și așa mai departe.

Mă bucur pentru el, foarte mult, e și un băiat cu un caracter solid și sper să ne reprezinte în continuare la fel cum a făcut-o în anul acesta. Eu doresc să rămână la Inter cât mai mult, e foarte important. Dacă va mai rămâne acolo câțiva ani, va fi fantastic pentru el. El mai are de antrenat la cluburi și sper să aibă în CV-ul lui și alte echipe mari, cum este Inter. Mă gândesc la Real Madrid, la Barcelona… cluburile mari din Europa”, a spus Victor Pițurcă, la .

Ce trofee poate cuceri Cristi Chivu cu Inter în acest sezon

Un singur ”accident” a avut Cristi Chivu de când a preluat pe Inter Milano. Finalista UEFA Champions League din sezonul 2024-2025 a fost eliminată în mod surprinzător, de Bodo/Glimt, scor 2-5 la general (1-3 și 1-2), în play-off-ul pentru optimile competiției. Vicecampioanei Norvegiei a fost ulterior scoasă din competiție de Sporting Lisabona.

Apoi, pe plan intern, la primul sezon ca antrenor la Inter, Cristi Chivu este extrem de aproape de un triumf în campionatul Italiei. După 34 de etape scurse din Serie A, Inter are 79 de puncte. Distanța față de a doua clasată, campioana en-titre Napoli, este de 10 puncte. Inter va juca și în finala Cupei Italie. Pe 13 mai, echipa lui Chivu întâlnește Lazio, pe Stadio Olimpico din Roma.

Lista selectă pe care poate intra Cristi Chivu în istoria lui Inter

Până la meciul cu trofeul pe masă contra lazialilor, . În cazul unei ”duble” campionat – Cupă, Cristi Chivu va intra în istorie. De-a lungul timpului, în fotbalul italian doar doar 7 antrenori au reușit să câștige titlul și Cupa în același sezon. Românul ar urma să devină al optulea.

Chivu va sta pe o listă selectă. Alături de el ar fi nume de legendă ca Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri. În plus, Chivu va deveni doar al doilea antrenor cu ”dubla” Serie A – Coppa Italia din istoria lui Inter, după Jose Mourinho în sezonul 2009 – 2010.