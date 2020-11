Dinamo respiră tot mai greu, sufocat de lipsa banilor, cronicizată sub conducerea spaniolilor lui Pablo Cortacero. O soluție de salvare în ceasul al 13-lea poate fi un om de afaceri român cu o avere de peste 420 de milioane de euro.

Cu fiecare zi care trece se adâncește criza în care se zbate Dinamo. Căzut din lac în puț după preluarea clubului de la Ionuț Negoiță de către Pablo Cortacero & companeros.

Spaniolii s-au dovedit până acum niște jalnici amatori, la ani lumină de profesioniștii pe care îi aștepta toată suflarea dinamovistă să scoată echipa din marasmul nu numai financiar în care îl scufundase Ionuț Negoiță.

Nesfârșitele amânări, ca să nu le spunem de-a dreptul minciuni, ale lui Cortacero (acum de negăsit!) în privința atât de așteptatei și necesarei infuzii de capital au cam lămurit pe toată lumea cu ce țepari avem de-a face.

În aceste condiții inimaginabile cu numai două luni în urmă, când „desaparecido” Pablo Cortacero devenea proprietarul în acte al celebrului „coafor” Lotus Perfect Products SRL, care deține pachetul majoritar de acțiuni, acum de 72, 33%, partea română din conducerea lui Dinamo caută cu disperare o soluție.

Președintele executiv Dorin Șerdean și Cornel Țălnar, purtat între diferite funcții de spanioli, de la directorul Centrului de Copii și Juniori la directorul tehnic al echipei secunde, Dinamo II, din Liga 3, sunt cei care i-au adus pe spanioli în „Groapa” din Șoseaua „Ștefan cel Mare”.

Acum, cei doi, probabil lămuriți și ei că au luat o mare țeapă, împreună cu Ioan Mărginean, care încearcă să ajute la redresarea situației fără a fi inclus până acum oficial în organigrama clubului, caută unul sau mai mulți posibili investitori care să preia acțiunile de la Cortacero.

Printre cei vizați, și cu care, din informațiile FANATIK, s-au demarat negocierile, este Ioan Popa, fondatorul și patronul companiei „Transavia”, cel mai mare producător de carne de pui din România.

Dinamovist declarat, Ioan Popa a pus bazele afacerii sale în urmă cu 29 de ani, și este acum în TOP 10 multimilionari din România, conform Forbes România din decembrie 2019.

„Grupul «Transavia» include divizii de agricultură, ferme de reproducție, incubație, ferme de creștere, fabrică de nutrețuri, abatoare, fabrică de procesare a cărnii, dar și distribuție, realizată cu propria flotă auto.

«Transavia» este o afacere de familie, Theodora Popa, fiica lui Ioan Popa, fiind cea care în prezent ocupă poziția de vicepreședinte în cadrul grupului.

Compania exportă 15% din producția anuală pe piețe precum Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Italia, Spania și Croația.

«Transavia» are acum peste 2.000 de angajați, 400 hale în 28 de ferme de creștere a păsărilor și patru ferme de producție vegetală, două fabrici de nutrețuri combinate, trei abatoare și o fabrică de procesare a cărnii.

Fermele «Transavia» sunt localizate în 8 județe din România – în Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Timiș, Mureș, Harghita și Caraș Severin, iar principalele branduri sub care sunt comercializate produsele în cadrul celor mai multe dintre lanțurile de retail modern sunt Fragedo și Papane”, este descrierea exactă a companiei lui Ioan Popa făcută de forbes.ro.

Singura investiție a lui Ioan Popa în afara domeniului de activitate al „Transavia”, respectiv în domeniul sportiv, este în cel mai mare și mai modern „resort” de golf din România, denumit, după fiica sa, „Theodora Golf Club”.

Inaugurat în toamna anului 2017, în satul Teleac, comuna Ciugud, la 7 km de Alba Iulia, „Theodora Golf Club” are o suprafață de 62 de hectare și include unicul teren de golf de „18 cupe” din România.

„Theodora Golf Club” este construit la cele mai înalte standarde internaționale, în lungime totală de 6.518 m, cu 18 „parcursuri” (cupe) de diferite dificultăți (par), cel de „6 par”, cel mai dificil, fiind cel mai lung din Europa, 735 de metri.

Cunoscuții îl caracterizează pe Ioan Popa ca un caracter puternic, dominator, chiar cu tușe de egocentrism. Îi place să fie ascultat, să conducă, să fie „șeful” suprem.

FANATIK vă oferă o imagine a lui Ioan Popa făcută chiar de Ioan Popa, într-o caracterizare „asamblată” din propriile sale declarații de-a lungul timpului.

„Am făcut de când mă știu sport și am avut o viață echilibrată și cumpătată”

„Știu totul în afacerea mea, în cele mai mici detalii, am fost implicat în fiecare detaliu, de-a lungul timpului. Totul, totul de la bob la furculiţă”

„Eu am avut tot timpul ce-i trebuie unui manager. Managerul nu se face la școală și vedem foarte mulți oameni educați, care nu pot conduce. Sunt, așadar, lucruri native, dar contează foarte mult și cei șapte ani de acasă și, bineînțeles, modul cum te-ai educat. Mie îmi stă în fire să fac lucruri mari”

„Eu sunt un om organizat și așa am fost toată viața mea. Trebuie să existe principii și reguli clare și mai ales ferme, valabile pentru toată lumea, începând cu mine. De aceea nu am avut niciodată neînțelegeri și nici momente de cumpănă în toți acești ani, în care am crescut tot timpul. Câteodată mai mult, alteori mai puțin, dar aceasta trebuie să fie calea, să urmărim permanent creșterea”

„Sunt mulți care spun că fac afaceri pentru a da de lucru oamenilor sau pentru alte motive care să dea bine. Dar realitatea este că faci afaceri pentru a obține un profit, un beneficiu. Noi așa am făcut dintotdeauna și așa vom face în continuare”

„Eu voi fi aici și peste cinci ani, și peste zece ani. Mi-am propus să trăiesc cât bunica mea, 92 de ani. Nu vreau să nu am activitate, că nu pot să stau fără activitate. Nu m-aș vedea fără ocupație, cu niște milioane multe în conturi. Ce să fac cu ele? Eu nu voi vinde niciodată compania, poate doar Theo dacă va vrea”