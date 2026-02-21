Românul care s-a întâlnit într-un magazin cu marele Johan Cruyff. Gestul făcut de acesta în urma căruia a fost îmbrățișat de olandez

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei sale, Johan Cruyff a avut colaborări cu mai mulți conaționali de seamă. Vorbim aici în special de personalități din fotbal. Au existat și persoane din țara noastră mai puțin cunoscute care au intrat în contact cu marele olandez. Românul care l-a impresionat pe legendarul batav cu un gest simplu, într-un magazin.

Românul care s-a întâlnit într-un magazin cu marele Johan Cruyff

George Freundlich, un medic român născut în Cluj-Napoca, care s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în Canada, unde și-a construit o carieră remarcabilă, a fost invitatul unei emisiuni online cu profil sportiv în țara noastră.

ADVERTISEMENT

Pe lângă pasiunile sale pentru muzică și activitățile filantropice, George Freundlich este și un fin cunoscător a tot ceea ce înseamnă fotbal de calitate. Fiind departe de casă decenii la rând, acesta a fost ținut în priză de .

În apariția sa în media internă, acesta a amintit și despre o întâlnire de-a dreptul surprinzătoare pe care a avut-o cu nimeni altul decât Johan Cruyff. S-a întâmplat într-un magazin din Amsterdam în urmă cu aproape trei decenii.

ADVERTISEMENT

”Cu Cruyff m-am întâlnit o dată la Amsterdam, într-un magazin. Și l-am recunoscut imediat. Deși nu-l văzusem pe viu sau nu știu cum, dar era o figură destul de ușor de recunoscut și i-am spus: ‘Mr. Cruyff’. Și s-a întors, dar nimeni din magazin nu a zis nimic.

ADVERTISEMENT

Și s-a bucurat că l-am recunoscut, m-a întrebat câteva lucruri despre mine și i-am spus că eu cunosc foarte multe lucruri despre Ajax și sunt un foarte mare fan. Că tata este foarte bun prieten cu domnul Kovács. Astea s-au întâmplat prin ’97-’98”, povestește George Freundlich, la emisiunea Prietenii lui Ovidiu de la .

Cuvântul spus de român care l-a impresionat pe legendarul Johan Cruyff: ”M-a îmbrățișat și am rămas în cele mai bune relații”

Salutul dintre George Freundlich și uriașul Johan Cruyff din anii ’90 s-a transformat rapid într-o veritabilă discuție. Subiectul principal a fost legendarul antrenor pe care olandezul l-a avut la Ajax în anii ’70, Ștefan Kovacs.

ADVERTISEMENT

”(n.r. Și-a adus aminte de Kovacs?) Da, cum să nu! Da, foarte mult l-au admirat și l-au iubit și era foarte, foarte bun. Și a vrut să mă verifice cumva, așa, puțin, să vadă dacă într-adevăr povestea asta că l-am cunoscut bine pe Ștefan Kovacs este adevărată. Și zice: ‘Cum i se spunea lui Ștefan Kovacs? Cum îl striga lumea?’. Și am zis: ‘Piști, de la Ștefan, Pista e varianta ungurească’ și așa mai departe”, mai povestește Freundlich.

Apoi, a venit testul suprem. Cruyff a vrut să vadă dacă George Freundlich știe cum mai era alintat marele Kovacs. În momentul în care a spus ”Kopek”, Cruyff l-a luat în brațe pe român.

”Și zice: ‘Dar el mai avea un, mă rog să-i zicem poreclă, un nume de alint pe care foarte puțină lume îl știe. Dacă a fost prieten cu tata, poate știți acel nume’. Și am zis: ‘Da, prietenii cei mai apropiați îi spuneau Kopek’ (n.r. din rusescul kopeyka, subdiviziune a rublei. În turcă, înseamnă câine).

Și când i-am zis Kopek, m-a îmbrățișat și am rămas în cele mai bune relații. Ne-am întâlnit la Barcelona în mai multe ocazii, mi-a povestit de ce era un tip atât de dificil în relațiile cu oamenii și așa mai departe”, mai spune Freundlich.

Cu ce românii a colaborat Johan Cruyff

În timpul impresionantei sale cariere de antrenor, . Cel mai mare fotbalist român din istorie, ”Regele” Hagi, a semnat cu Barça la insistențele lui Cruyff. Au lucrat împreună în sezonul 1994-1995.

Apoi, Gică Popescu semna cu FC Barcelona în 1995. Venea atunci în Primera Division din Premier League, de la Tottenham. , recent, la FANATIK, contextul în care s-a efectuat transferul.

”La un an după sosirea lui Gică Hagi, m-a chemat Johan și mi-a spus ‘Te duci la Tottenham și îl aduci pe Gică Popescu’. Nu era jucătorul meu, era cu Mircea Petescu, încă din perioada de la PSV. Gică Popescu a spus ‘Giovanni, eu vin cu tine când mă duci la Barcelona’. Când mi-a zis Cruyff, m-am dus direct la Londra cu Gaspart (n.r. vicepreședintele Barcelonei de la acel moment)”, a afirmat Giovanni Becali.