Românul care se plimbă prin toată lumea a ajuns și la Campionatul Mondial! A asistat la golul marcat de Lukic în Canada – Bosnia 1-1. Video

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Campionatul Mondial a început, iar fanii fotbalului de pretutindeni se vor putea bucura preț de mai bine de o lună de meciurile dintre cele mai bune naționale din lume. Turneul final are loc în SUA, Canada și Mexic, iar toate naționalele gazdă și-au disputat deja partidele din prima rundă din faza grupelor.

Românul care se plimbă prin toată lumea a ajuns și la Campionatul Mondial

Turneul final de pe continentul american este un prilej pentru toți iubitorii sportului să asiste la partidele dintre cele mai bune echipe naționale. Campionatul Mondial are în premieră trei țări gazdă, iar acestea au disputat deja primele meciuri: Mexic a învins cu 2-0 Africa de Sud, Canada a remizat, 1-1, cu Bosnia, iar SUA s-au impus fără emoții, scor 4-1, în fața statului Paraguay.

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La duelul dintre Canada și Bosnia s-a aflat în tribune și un suporter român. Este vorba despre Sorin Mihailovici, care a activat la Sportul Românesc și Gazeta Sporturilor. În prezent, fostul jurnalist are propriul canal de YouTube, unde face vloguri despre călătorii. Acesta prezintă momente din toată lumea, iar acum drumul l-a purtat la Toronto.

Sorin Mihailovici s-a mutat în Canada la începutul anilor 2000, iar primul vlog de pe canalul de YouTube a fost postat în urmă cu 14 ani. Românul are aproximativ 10.000 de urmăritori și poate fi găsit drept . În ultima sa postare de pe rețelele de socializare, Mihailovici a surprins momentul în care Canada a marcat golul egalizator în fața Bosniei, iar textul folosit a fost: „Primul gol al Canadei la această ediție a Cupei Mondiale FIFA 2026 împotriva Bosniei și, în sfârșit, am învățat modul lor specific de a sărbători!”.

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Jovo Lukic, gol superb la Mondial

Până ca naționala din America de Nord să înscrie, Bosnia se afla în avantaj grație golului înscris de Jovo Lukic în minutul 21. Atacantul de la Universitatea Cluj s-a desprins perfect de un adversar, a profitat de devierea lui Kolasinac și l-a învins pe Crepeau cu o lovitură de cap perfect plasată.

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Pentru Lukic, aflat la a cincea selecție, . . Singura prezență de până acum a Bosniei la un Campionat Mondial înregistrată în istorie fusese în 2014, în Brazilia.