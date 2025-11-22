Românul care se pregătește de o lovitură de milioane de euro: e vorba despre restaurantul lui Messi de la Barcelona!

ADVERTISEMENT

Paul Nicolau, cunoscut sub denumirea de „Pescobar”, ar putea da o lovitură uriașă de imagine. Mitică Dragomir a dezvăluit că celebrul antreprenor român, cunoscut pentru restaurantele sale cu fructe de mare, este la un pas de a închiria restaurantul lui Leo Messi, situat în Barcelona.

Pescobar, lovitură fabuloasă! Gata să preia restaurantul lui Leo Messi

Afacerile lui Paul Nicolau au luat amploare în ultimii ani, iar „Pescobar”, așa cum este cunoscut de toată lumea, a devenit cunoscut în întreaga țară. Celebrele sale restaurante cu specific de fructe de mare adună cozi întregi de oameni care așteaptă să guste caracatița sau creveții din locațiile sale.

De curând, el a început să se dezvolte și pe plan internațional, iar , unde românii ce sunt stabiliți în Anglia au dat năvală la deschidere. Acum, antreprenorul român este gata să dea o nouă lovitură, nu doar financiară, ci și de imagine. La emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul șef LPF a vorbit despre intenția lui Paul Nicolau de a închiria restaurantul lui Lionel Messi din Barcelona:

„S-a dus să închirieze restaurantul lui Messi la Barcelona. Văd că au dat-o și pe o rețea de socializare, eu știam de aseară, mi-a spus el. Are un restaurant… o imensitate. Îți dai seama ce chirie o avea acolo. Cred că 50.000 de euro pe lună. Dacă închiriază restaurantul lui Messi… Nu ai văzut? Cozi interminabile și niște descreierați îl tot critică pe rețelele de socializare. Vreau să spun o chestie. Dacă mă înjuri o dată sau de două ori, eu nu pot să am ranchiună, să fiu supărat pe tine. Dar dacă mă înjuri zilnic, și nevinovat… Ești sănătos la cap? Cum, să înjuri zilnic?

Eu sunt de acord, dacă nu te-ar jigni nimeni. Eu le-am spus și nepoților mei să nu se supere niciodată, pentru că toată publicitatea asta negativă nu face decât să-i ridice rating-ul. Cum am fost eu. Pe mine mă înjurau 55.000 de oameni, îmi dădeau de toate pe stadion. Eu râdeam. Până la urmă, o parte din ei m-au îndrăgit. Acum, din 10, 2 mă opresc să facă poze cu mine. Mă mai înjură ăla, Ceaușescu. Aia e boală, e altceva. Până la coadă, sunt bune și înjurăturile lor. Nu criticile, înjurăturile”, a explicat Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

Pescobar, muncă de cercetare pentru restaurantele sale

Paul Nicolau nu se limitează la a plăti pentru afacerea lui. Celebrul afacerist muncește asiduu pentru visul său, iar în ultima vreme a făcut mai multe vizite în străinătate pentru a observa cum se lucrează în restaurantele din afara țării, în special în cele din Asia.

și a pune în practică în restaurantele sale: „A fost în Japonia, acum a ajuns în Coreea de Sud. Ce au japonezii, el are. Vrea din Coreea de Sud să „fure” ceva. Coreenii gătesc toți în fața ta. Țară mare! La New York își face unul (n.r restaurant) acum. Vrea să facă în fiecare capitală de județ din România. Vrea inovații, ceva nou. Vine cu meniurile de acolo, nu e ușor. Așa ar face toți, toți ar fi Michelin. El dacă intră în bucătărie, e bucătar de 2 stele Michelin”, a mai spus Dumitru Dragomir despre planurile lui Pescobar.

