Românul căruia Cristi Chivu i-a cerut autograf într-un restaurant: „Eram convins că e o farsă”

ADVERTISEMENT

Bogdan Naumovici (58 de ani) a reacționat după performanța uriașă realizată de Cristi Chivu (45 de ani): cucerirea titlului în Serie A alături de Inter. Publicitarul i-a criticat pe contestatarii antrenorul român și a rememorat momentul când fostul căpitan al naționalei i-a cerut un autograf într-un restaurant deoarece aprecia reclamele sale.

Bogdan Naumovici, mesaj dur pentru contestatarii lui Cristi Chivu

Pornind de la titlul cucerit de Cristi Chivu, Bogdan Naumovici a lansat o critică dură la adresa celor care l-au atacat pe antrenorul Interului. „Apropo de Cristi Chivu, mă tot gândesc la hate-ul de care a avut și mai are încă parte și încerc să-mi dau seama de ce și de unde vine. Omul a început la Reșița și apoi a jucat la Craiova, deci nu s-a bucurat de înjurăturile pe care și le iau ăia de la Steaua, Dinamo sau Rapid. Craiova parcă a fost mereu o echipă mai romantică, încă de la Maxima, nu prea o ura nimeni. Pleacă afară, ajunge căpitan pe la Ajax, iarăși o echipă care nu e urâtă de nimeni. Apoi pleacă la Roma, încă o echipă care nu agită marile spirite, și ajunge la Inter Milano, unde ia de toate, inclusiv Champions League. Un parcurs muncit, cinstit, ascendent, încununat de succes.

ADVERTISEMENT

La Națională joacă 75 de meciuri, e căpitan în 50, iarăși, de ce să-l urăști? Se face antrenor, face școală, își dă examene peste examene, antrenează juniori, ia campionatul în Italia cu Inter Primavera, e gata să treacă la antrenat seniori, îl cheamă Parma să o scoată din rahatul retrogradării și o scoate în câteva etape. În toți anii ăștia nu apare în cancanuri, nu-și ia nici mașini scumpe, nu-și schimbă nici nevestele sau amantele ca pe jambiere, își vede de treabă, discret, hotărât și aplicat.

Apoi îl ia Inter antrenor plin și începe circul: că nu-l apucă paltonul, că-l dau ăia afară, că nu e pregătit, numai lături și nu doar de la radubanci de-ăștia care-și fac audiența din hate, ci și de la tot felul de particulari. Ieri a luat Campionatul și e în finala Cupei. Ce nu a reușit nici un antrenor român până la el, cu atât mai puțin la debut, cu atât mai puțin la doar 45 de ani. Iar mulți, în loc să-l admire, să-l felicite și să-l privească ca pe un model, își întorc fierea pe dos și aruncă cu ea prin social media. Acuma, pe alți fotbaliști sau antrenori, îi înțeleg chiar dacă nu sunt de acord cu ei.

ADVERTISEMENT

Băi, dar ce au cu el neica nimenii, ăia care nu au jucat decât cel mult în curtea școlii? De unde boala asta pe oricine dovedește că se poate face performanță prin muncă, modestie și răbdare?! Așa îl înjurau și pe David Popovici. Urâtă viață trebuie că au. E ca în bancul ăla vechi, cu cazanele din iad pe națiuni, toate erau păzite de câte un drac cu furcă, numai ăla al României, nu. Că dacă ieșea vreun român, îl trăgeau repede ăilalți de picioare înapoi”, a transmis acesta pe contul oficial de la o zi după ce .

ADVERTISEMENT

De ce i-a cerut Cristi Chivu un autograf publicitarului Bogdan Naumovici

Apoi, Bogdan Naumovici a rememorat un moment incredibil alături de actualul antrenor al lui Inter. „PS care nu e o laudă de sine, ci o mirare la cât bun simț și ce preocupări diferite a avut mereu Chivu. Întâmplarea face să ne fi nimerit într-un mic restaurant din Buftea, acum mulți ani, eu cu colegii mei la masa de Crăciun, el cu Adelina la masa alăturată. Avea cicatricea aia urâtă încă la vedere, juca la Inter, era căpitanul Naționalei.

ADVERTISEMENT

Se ridică, vine la mine și îmi cere un autograf!!! 5 minute am tot tras de colegii mei să îmi spună unde e camera ascunsă, eram convins că mi-au aranjat o farsă. În cele din urmă îl întreb pe Chivu: ‘Măi, omule, ești căpitanul naționalei, ești un fotbalist de clasă mondială, nu eu trebuie să-ți cer ție autograf?!’

Și când colo, Chivu îmi zice: ‘Stăm în Italia, și de dor de casă, și eu și Adelina urmărim reclamele românești, le știm pe toate alea mișto, îmi faci o mare bucurie să-mi dai un autograf’. Asta făcea Chivu atunci, în culmea gloriei, în loc să-și ia Lamborghini, să se tatueze sau să-și ia hoteluri pe la Mamaia. Și poate și de-aia a ajuns unde a ajuns. Acum sunt eu mândru să am un autograf de la el”, a notat acesta la o zi după ce .

ADVERTISEMENT

Cine este Bogdan Naumovici

Bogdan Naumovici se numără printre cei mai importanți publicitari din România, fiind creatorul unor reclame celebre precum „Halatul, cât e halatul?”, „Batman, Batman” sau „Laser, frate!”. Acesta a fost numit „Publicitarul deceniului 2000-2010” pentru contribuția importantă adusă acestui mediu.