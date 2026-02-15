Românul celebru care „a lovit” în cei mai mari fotbaliști de la Universitatea Craiova. „Erau ca niște icoane pentru olteni”

ADVERTISEMENT

Foarte puține au fost personajele din fotbalul românesc care, de-a lungul timpului, au intrat în conflict cu marii fotbaliști de la echipele de tradiție. Cine a fost antrenorul de legendă care a lovit însă puternic în cei mai mari fotbaliști de la unul dintre cele mai importante cluburi din provincie, Universitatea Craiova.

Cum a ajuns Titi Teașcă în conflict cu cei mai mari fotbaliști de la Universitatea Craiova

În urmă cu mai bine de un secol, pe 25 septembrie 1922, la Giurgiu, se năștea Constantin Teașcă. Unul dintre cele mai pitorești și controversate personaje care au existat în fotbalul intern a fost subiectul emisiunii ”Oldies But Goldies” din 7 februarie. Horia Ivanovici și Andrei Vochin au prezentat publicului povești neștiute despre cel poreclit ”Micul Napoleon”.

Celui care i se mai spunea și ”Piticul” a început să antreneze la nici 33 de ani, astăzi o vârstă extrem de fragedă pentru un tehnician. Teașcă a intrat în conflict cu numele mari pe la toate echipele pe unde a antrenat, de la Dinamo la Steaua și de la FC Argeș la Universitatea Craiova.

În Bănie, Titi Teașcă s-a contrat și a lovit dur în , până la Petre Deselnicu și Ion Oblemenco. Ultimii doi chiar au ajuns să plece de la club, după un conflict cu Teașcă.

”După ce i-a dat afară pe Oblemenco, pe Deselnicu, a forțat plecarea lor… Cei doi pleacă la Galați și iau aici o primă de instalare de 300.000 de lei pe vremea respectivă (n.r. 1976). Erau vreo cinci apartament ca valoare. Ei ajung la o echipă de liga a 2-a cu care nu reușesc să promoveze în prima ligă.

La un moment dat, Teașcă scrie și o carte cu titlul ‘Ce rău v-am făcut’. El a spus că inclusiv cei dați afară au ajuns să câștige mai mulți bani la noua echipă, la 30-31 de ani, decât de unde au plecat. Dar erau niște icoane pentru Craiova. Să te duci tu, Teașcă, să îi forțezi să plece…”, spune Vochin.

Cum a pornit scandalul monstru dintre Teașcă și marele Ilie Balaci

După un meci în care Universitatea Craiova a pierdut, Teașcă s-a contrat dur cu Ilie Balaci. S-a întâmplat în timpul unui antrenament, unde au asistat inclusiv spectatori. Avea să fie momentul care a produs ruptura definitivă dintre tehnician și clubul din Bănie.

”Teașcă îi striga secundului (n.r. Titi Deliu): ‘Titi, cine nu face, pleacă de la echipa asta. Nu poți să joci fotbal dacă nu poți să alergi’. Striga din tribune.

Iar Ilie Balaci a replicat: ‘cine vrea să antreneze echipa asta, trebuie să coboare aici cu noi să se antreneze!’ Din tribune, Titi Teașcă: ‘Pungașule!”. Iar Balaci: ‘Pungaș ești tu!’. Teașcă, din nou: ‘Hoțule!’. Balaci, din nou: ‘Hoț ești tu!”, povestește Vochin.

De ce nu a stat Titi Teașcă pe banca Craiovei în finala de Cupă cu Steaua din 1977

În urma acestui scandal cu vedetele echipei, în speranța că i se va da dreptate lui, Titi Teașcă a convocat o ședință la partid. Se întâmpla înainte de finala Cupei României cu Steaua, ediția din 1977. ”Micul Napoleon” și Beldeanu, să fie îndepărtate. Spre surpriza sa neplăcută, șefii nu i-au dat dreptate. Astfel, a făcut un pas înapoi.

”A convocat o ședință la partid. El a crezut că politrucii lui vor fi de partea sa și nu de partea jucătorilor. Le acuza pe vedetele echipei. Spunea că beau, că vând meciurile, că pierd nopți, că trebuie să dispară de la echipă.

Teașcă credea că politrucii sunt cu el. Numai că aceștia, după ce i-au pierdut deja pe Oblemenco și pe Deselnicu, nu voiau să îl piardă și pe Balaci. În acel moment, Teașcă s-a ridicat din ședință: ‘Nu sunteți de acord, atunci plec eu’. A plecat, și-a băgat concediu medical. Era înainte de finală.

Iar vedetele de la Craiova au zis: ‘haideți să arătăm cine suntem noi’. Și Craiova a învins pe Steaua în finala Cupei. Cine a marcat: Ilie Balaci: gol și pasă de gol”, dezvăluie Vochin.