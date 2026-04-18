Românul celebru care s-a mutat într-una dintre cele mai frumoase țări din lume. De ce a renunțat la România

În urmă mai mai bine de un an Lucian Goian și soția sa, Anda Banu, au luat decizia să se mute în Spania. Cunoscutul sportiv român dezvăluie cum arată viața sa de când s-a stabilit în regiunea Alicante, unde are parte de vreme frumoasă tot timpul anului. Motivul pentru care a luat această hotărâre majoră.

Ce trai duce Lucian Goian în Spania

Lucian Goian (43 ani) în urmă cu ceva timp, dar nu regretă pasul făcut. S-a mutat în Spania pentru a-l ajuta pe fiul său, Luca, să aibă parte de o îndrumare ca la carte în ceea ce privește sportul pe care-l practică. Băiatul calcă de o perioadă bună pe urmele celebrului său tată.

Fostul jucător de la Dinamo este încântat de această alegere, fiind convins că fiul său va performa în fotbal. Alături de soția sa, Anda Banu, îl încurajează să dea totul pe teren. În afara acestuia, fostul sportiv are grijă să nu-i lipsească nimic. În plus, are planuri mari pentru viitorul apropiat.

În prezent, fostul fundaș central de la Ceahlăul locuiește cu familia sa cu chirie. Vrea să achiziționeze o locuință în curând pentru că în luna august îi expiră contractul pe care l-a semnat în urmă cu aproape un an. Are un destin luminos înainte și nu se ia în calcul varianta de a reveni pe meleagurile natale.

„Ne expiră contractul de chirie și căutăm să cumpărăm ceva. Am stabilit deja de un an că vrem să ne mutăm aici. Nu ne vedem întorși în țară. Ce se va întâmpla pe viitor, nu știm însă. Minusuri semnificative la Alicante nu știu să spun.

Este clima foarte bună, oamenii sunt foarte OK, ne place maxim că oamenii se bucură de viață, nu îi interesează de război, de exemplu. Vorbim cu spanioli, avem prieteni printre ei. Vorbim despre fotbal, despre vreme, de fiesta, când e sărbătoare”, a spus Lucian Goian, pentru .

Lucian Goian: ”Te simți altfel aici, nu ai nicio grijă”

„Având în vedere că noi venim de la Cluj, nu e mai scumpă viața aici. Era destul de scumpă și în țară. Sunt oameni care vin din România aici, se duc la magazine și spun că sunt produse mai ieftine decât în România. Depinde și de locurile în care mergi.

Dar te simți altfel aici, nu ai nicio grijă. Noi râdem mereu și spunem că pe spanioli îi caracterizează 3 cuvinte: fiesta, siesta și manana. Stau mereu la terasă să bea o bere, nu beau în casă. Socializează. Toate terasele seara sunt pline.

După-amiaza, la piscină, în complex, stăm singuri. La 14:30, 15:00 e plin, apoi rămânem eu cu Anda și cu Luca. Și se aud jaluzelele. În 5 minute, nu mai e nimeni! La 17:30 încep jaluzelele iar să se audă și sunt toți la piscină, jos”, a completat fostul fotbalist.

În același interviu, Lucian Goian a mai subliniat că spaniolii sunt diferiți față de români. Spaniolii nu sunt deloc stresați și preferă să se relaxeze după ce ies de la locul de muncă, după ora 16:00. Ei nu mai răspund la telefon și trăiesc extrem de sănătos în felul acesta.

În altă ordine de idei, cunoscutul sportiv, care , a dezvăluit că o duce foarte bine din punct de vedere profesional. Și-a deschis o firmă de garduri metalice pe care o promovează intens în social media.

Cu toate că este la început de drum, spune că lucrurile merg foarte bine. Totodată, are o colaborare cu o firmă din România. Integrarea sa în societatea spaniolă s-a produs destul de repede, precizând în același timp că are multe costuri cu școala privată a fiului său.