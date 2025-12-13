Sport

Românul celebru care se căsătorește din nou la 80 de ani! E gata să își unească destinul cu partenera sa

Un fost sportiv român în vârstă de 80 de ani e gata să se căsătorească din nou. Acesta urmează să își unească destinul cu partenera sa de viață, mult mai tânără decât el.
Valentina Vladoi
13.12.2025 | 08:15
Romanul celebru care se casatoreste din nou la 80 de ani E gata sa isi uneasca destinul cu partenera sa
Cristian Gaţu e gata să se recăsătorească. Sursă foto: sportpictures, Freepik / colaj Fanatik
Cristian Gaţu se pregătește să se căsătorească din nou. Fostul mare handbalist în vârstă de 80 de ani o să își unească destinul cu partenera sa de viață, care are nu mai puțin de 56 de ani.

Cristian Gaţu, acuzat că și-a înșelat fosta soție cu menajera

Menționăm faptul că nu este prima oară când numele fostului sportiv este în prim plan. Cristian Gaţu a divorțat recent de soția sa, Tamara. Cei doi au fost căsătoriți timp de 53 de ani.

Astfel, nimeni nu se gândea că se vor separa vreodată. Tamara l-a acuzat însă pe fostul handbalist că ar fi înșelat-o cu menajera casei, în vârstă de 53 de ani. Ba mai mult de atât, aceasta i-a cerut și despăgubiri uriașe la Tribunal.

Mai exact, Tamara a cerut daune morale în valoare de 500.000 de lei. La acestea se mai adaugă și o pensie de întreținere. Și iată că între timp, fostul sportiv a decis să meargă mai departe și își reface viața.

Cristian Gaţu e gata să se recăsătorească

Cristian Gaţu a confirmat chiar el însuși că se căsătorește din nou. Nunta va avea loc la începutul anului 2026. Evenimentul a fost amânat cu o lună, având în vedere că în primă fază urma să aibă loc pe 23 decembrie.

Totodată, fostul handbalist în vârstă de 80 de ani a mai dezvăluit că ceremonia va fi una restrânsă. El nu a vrut să ofere și alte detalii referitoare la marele eveniment ori invitați.

„Am mai amânat o lună, nu va mai fi pe 23 decembrie. Va fi doar între noi. Dar e problema mea personală. Să separăm handbalul de viața personală”, a declarat Cristian Gaţu, conform cancan.ro.

Ce a primit Tamara după divorț

Menționăm faptul că după ce a divorțat de Tamara, fostul sportiv a declarat că cei doi foști soți au împărțit totul. Astfel, femeia a primit jumătate din banii de pe casa din Corbeanca şi una dintre cele două maşini ale familiei.

Tot la acel moment, Cristian Gațu s-a arătat revoltat de faptul că informații cu privire la divorțul său a apărut în spațiul public. Pe de altă parte, el a ținut să evidențieze faptul că nu regretă nimic și că își asumă toate cele întâmplate.

„Am vândut-o, pentru că altfel nu aveam unde să stau. Am vândut casa, jumătate din bani i-am dat soției și jumătate i-am oprit eu. Din jumătatea aceea am cumpărat un apartament în București. Tot timpul am fost în București, da.

În Beiuș a fost procesul. Și acest lucru nu trebuie să îl comentez. Am fost pe terenul adversarei (n.r.- soției Tamara, cea care vrea despăgubiri de 100.000 de euro plus 5.000 de lei pensie lunară)“, a declarat Cristian Gaţu pentru cancan.ro.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
