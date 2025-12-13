Românul celebru care se căsătorește din nou la 80 de ani! E gata să își unească destinul cu partenera sa

Cristian Gaţu se pregătește să se căsătorească din nou. Fostul mare handbalist în vârstă de 80 de ani o să își unească destinul cu partenera sa de viață, care are nu mai puțin de 56 de ani.
Menționăm faptul că nu este prima oară când numele fostului sportiv este în prim plan. Cristian Gaţu a divorțat recent de soția sa, Tamara. Cei doi au fost căsătoriți timp de 53 de ani.
Astfel, nimeni nu se gândea că se vor separa vreodată. Tamara l-a acuzat însă pe fostul handbalist că ar fi înșelat-o cu menajera casei, în vârstă de 53 de ani. Ba mai mult de atât, aceasta i-a cerut și despăgubiri uriașe la Tribunal.
Mai exact, Tamara a cerut daune morale în valoare de 500.000 de lei. La acestea se mai adaugă și o pensie de întreținere. Și iată că între timp, fostul sportiv a decis să meargă mai departe și își reface viața.
Cristian Gaţu a confirmat chiar el însuși că se căsătorește din nou. Nunta va avea loc la începutul anului 2026. Evenimentul a fost amânat cu o lună, având în vedere că în primă fază urma să aibă loc pe 23 decembrie.
Totodată, fostul handbalist în vârstă de 80 de ani a mai dezvăluit că ceremonia va fi una restrânsă. El nu a vrut să ofere și alte detalii referitoare la marele eveniment ori invitați.
„Am mai amânat o lună, nu va mai fi pe 23 decembrie. Va fi doar între noi. Dar e problema mea personală. Să separăm handbalul de viața personală”, a declarat Cristian Gaţu, conform cancan.ro.
Menționăm faptul că după ce a divorțat de Tamara, fostul sportiv a declarat că cei doi foști soți au împărțit totul. Astfel, femeia a primit jumătate din banii de pe casa din Corbeanca şi una dintre cele două maşini ale familiei.
Tot la acel moment, Cristian Gațu s-a arătat revoltat de faptul că informații cu privire la divorțul său a apărut în spațiul public. Pe de altă parte, el a ținut să evidențieze faptul că nu regretă nimic și că își asumă toate cele întâmplate.
„Am vândut-o, pentru că altfel nu aveam unde să stau. Am vândut casa, jumătate din bani i-am dat soției și jumătate i-am oprit eu. Din jumătatea aceea am cumpărat un apartament în București. Tot timpul am fost în București, da.
În Beiuș a fost procesul. Și acest lucru nu trebuie să îl comentez. Am fost pe terenul adversarei (n.r.- soției Tamara, cea care vrea despăgubiri de 100.000 de euro plus 5.000 de lei pensie lunară)“, a declarat Cristian Gaţu pentru cancan.ro.