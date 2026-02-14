Românul celebru care se lăuda că vorbea la telefon cu Nicolae Ceaușescu. I se mai spunea ”Micul Napoleon”

ADVERTISEMENT

Nu mulți au fost cetățenii din țara noastră care se puteau lăuda, în ”Epoca de Aur”, că aveau canale de comunicare directe cu cei aflați în fruntea vechiului regim. A existat însă un român celebru care se lăuda, nici mai mult, nici mai puțin, că vorbea la telefon cu Nicolae Ceaușescu. Care era, de fapt, realitatea acestei ”legende”.

Cum se lăuda Titi Teașcă în fața jucătorilor de la Steaua că vorbea la telefon cu dictatorul Nicolae Ceaușescu

Emisiunea de colecție ”Oldies But Goldies” de la FANATIK, locul unde sunt readuse în memorie povești și întâmplări memorabile petrecute în fotbalul din România și nu numai, a ajuns la episodul cu numărul 40. Horia Ivanovici și Andrei Vochin au adus în memoria publicului un personaj legendar: Constantin Teașcă.

Poreclit și ”Piticul”, acesta a fost . Amintim aici Steaua București, Universitatea Craiova, Dinamo sau FC Argeș. Pe la absolut toate cluburile mari, Teașcă a intrat în dispute și conflicte uriașe cu vedetele formației respective.

Când a fost la Steaua, în perioada 1974-1975, Titi Teașcă i-a luat la ochi pe nimeni alții decât pe uriașii Anghel Iordănescu și Liță Dumitru. Pentru a-i speria, acesta se lăuda că are o linie directă de comunicare tocmai cu șeful statului, cu dictatorul Nicolae Ceaușescu.

”La Steaua, primii pe care i-a luat în primire au fost Liță Dumitru și Puiu Iordănescu (n.r. Anghel Iordănescu), jupânii echipei. Povestea Liță Dumitru, la un moment dat, că făcea regii la antrenament. Cum era Steaua, cu soldați pe acolo pe la vestiare, pe la poartă, în mijlocul antrenamentul îl punea pe un soldat să vină și să spună că îl caută tovarășul Ceaușescu la telefon.

Iar el pleca din antrenament, se ducea și vorbea chipurile cu tovarășul Ceaușescu la telefon, apoi se întorcea. Să vadă Liță și Puiu că are susținere de la șeful statului, despre care se știa că era stelist”, povestește Andrei Vochin.

Cum l-au prins Liță Dumitru și Anghel Iordănescu pe Titi Teașcă cu minciuna

în niciun moment că Titi Teașcă chiar vorbea la telefon cu Nicolae Ceaușescu. Pentru a demonstra acest lucru, l-au urmărit în vestiare. Aveau să afle ceva ce le-a confirmat teoria.

”Liță povestea că, la un moment dat, s-au dus la vestiar, el cu Puiu (n.r. Anghel Iordănescu) și, cum erau telefoanele, care erau cuplate, oricine putea să asculte ce spunea vecinul.

Iar aici, la stadionul Steaua, cei doi, Liță și Puiu, s-au dus în alt birou, de unde era cuplat biroul respectiv, unde se afla Titi Teașcă. Bineînțeles că nu vorbea cu nimeni, adică stătea cu receptorul la ureche. ‘Haide, bre, du-te de aici, că nu ai vorbit cu nimeni‘”, mai spune Vochin.

De ce i se spunea ”Micul Napoleon” lui Titi Teașcă

Titi Teașcă a fost un antrenor recunoscut în principal pentru metodele sale spartane de pregătire. Îi alerga de multe ori fotbaliști cu saci de nisip în spinare sau cu greutăți și lanțuri legate de glezne. În plus, se spunea că acesta nu tolera abateri disciplinare: băutură, fumat sau orice alte acte de indisciplină. Tocmai de aceea a intrat în conflicte uriașe cu mari fotbaliști: Oblemenco, Balaci sau Dobrin etc.

Teașcă avea doar 1,62–1,63 m înălțime. Era poreclit și ”Piticul” de către jucători. De altfel, combinația dintre înălțimea sa și personalitatea dictatorială a dus oarecum natural la porecla ”Micul Napoleon”.