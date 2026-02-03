Românul comparat cu Cristiano Ronaldo, debut cu ghinion în SuperLiga! A văzut cum echipa sa pierde în prelungiri

ADVERTISEMENT

a început cu meciul de pe Ilie Oană, dintre Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia, duel care a adus și debutul în al atacantului Cristian Ponde.

Comparat cu Cristiano Ronaldo, Cristian Ponde a debutat în SuperLiga la 31 de ani

Unirea Slobozia l-a luat în urmă cu câteva zile pe Cristian Ponde, liber de contract, de la Maritimo, din Portugalia, iar jucătorul cu dublă cetățenie, română și portugheză, a și debutat pentru formația condusă de Andrei Prepeliță la partida cu Petrolul Ploiești, din deplasare.

După ce a început meciul pe bancă, în minutul 65 oaspeții au apelat la serviciile fotbalistului transferat în această iarnă în speranța că vor putea să dea lovitura și să obțină toate cele 3 puncte puse în joc. Finalul confruntării a fost însă cu ghinion pentru Unirea, care a primit gol în prelungiri de la Ricardinho și a pierdut, 0-1, iar Ponde nu a reușit să se facă remarcat.

Cristian Ponde a fost unul dintre cei mai promițători juniori de la Sporting Lisabona

Pe când era doar un puști, Cristian Ponde impresiona la juniorii lui Sporting Lisabona, echipă care are una dintre cele mai bune academii din Europa. Acesta a fost și la naționalele de juniori ale Portugaliei și a avut cifre foarte bune. A marcat de 11 ori în 29 de selecții la naționalele U17, U18 și U19, iar totul că merge foarte bine pentru acesta.

Ponde nu a primit însă vreo șansă de a-și arăta calitățile la echipa mare a celor de la Sporting și a avut de-a lungul carierei o singură prezență pentru echipa mare, 2 minute, într-un meci de Cupă din 2015, cu Belenenses. A jucat de atunci prin diferite campionate, dar a rămas tot timpul la capitolul de speranță.

De unde au venit comparațiile cu Cristiano Ronaldo

Un junior ce era considerat lider de generație la Sporting Lisabona, care avea cifre excelente și calități individuale foarte bune, Ponde era una din marile promisiuni ale formației unde a crescut și Cristiano Ronaldo. Talentul a fost remarcat inclusiv de impresarul cu care Ronaldo a lucrat majoritatea carierei, Jorge Mendes, iar acesta l-a luat sub aripa sa și pe Cristian Ponde.

Totuși, de la promisiune la certitudine a fost un drum lung și până acum, de-a lungul carierei, Ponde a marcat de 53 de ori în cele 295 de meciuri pe care le-a jucat. Acum, ajuns la 31 de ani, româno portughezul speră să dea o mână de ajutor și să se salveze de la retrogradare cu cei de la Unirea Slobozia.