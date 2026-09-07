Românul crescut în Canada care a dat primul gol în SuperLiga. Vorbește cinci limbi și deține centura neagră la taekwondo: „Visez să ajung la națională”

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Minutul 67 al meciului Petrolul Ploiești – Corvinul Hunedoara, de duminică, din etapa a 8-a a SuperLigii. Fundașul dreapta al ploieștenilor, Mark Țuțu (22 de ani), a înscris, securizând o victorie care-i ține pe prahoveni pe podiumul campionatului. Pentru internaționalul de tineret, reușita a fost prima în SuperLiga. FANATIK a dialogat cu jucătorul care are o poveste interesantă de viață: s-a născut în România, a stat 16 ani în Canada, doi în Portugalia, vorbește cinci limbi și are centura neagră la taekwondo.

Mark Țuțu, la primul gol în SuperLiga. Povestea fabuloasă a fotbalistului de la Petrolul

Născut la Iași pe 2 ianuarie 2004, Mark Țuțu a plecat în Canada alături de familie la o vârstă fragedă și a început fotbalul în această țară, revenind în Europa în 2022, când a sosit la academia formației portugheze Varzim. În 2024, fundașul dreapta a revenit în România și a debutat la nivel de seniori în tricoul celor de la Ceahlăul, după ce a fost propus de mai multor formații. După doar un an, a făcut pasul spre prima divizie și a ajuns la UTA, unde a petrecut un sezon înainte de a semna cu Petrolul. Internaționalul de tineret s-a adaptat rapid la Ploiești, iar duminică a reușit să marcheze primul său gol în SuperLiga, în . Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Țuțu a vorbit despre viața și cariera sa.

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Mark, felicitări pentru primul tău gol din Superliga.

– Mulțumesc! Mai important este însă că am câștigat și avem un start foarte bun de sezon.

Acum doi ani, deși Daniel Pancu te-a propus mai multor echipe din țară, dar ai prins cu greu un contract în România, în Liga a 2-a. Acum ești în naționala de tineret și ai adunat în 14 luni 41 de meciuri în prima ligă.

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– Sunt foarte bucuros pentru asta, simt că nu am muncit și nu am făcut o mulțime de sacrificii, atâția ani, degeaba.

Bănuiesc că planurile tale sunt și mai mari.

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– Firesc. Vreau să progresez în continuare, visez să ajung să joc la naționala de seniori și într-unul dintre cele cinci campionate de top ale Europei. Mie îmi place foarte mult în Spania, însă cred că stilul meu de joc, mai fizic, e mai bun pentru Anglia și Germania, poate Olanda.

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Fotbalistul Petrolului a stat 16 ani în Canada și doi în Portugalia

Ai o poveste de viață interesantă.

– La un an și opt luni, părinții mei au emigrat în Canada, unde am crescut și unde s-au născut cei doi frați ai mei. Acolo am început și fotbalul, la Montreal Academy. La 18 ani, atras de fotbalul european, m-am mutat în Portugalia, la Varzim, pentru a progresa. În Canada se punea accent doar pe latura fizică, mai puțin pe cea tactică. Apoi, la 20 de ani m-am întors acasă, semnând primul contract de profesionist. M-a atras să revin în țară și am simțit că e un atu faptul că sunt român.

Nu a fost ușor să prinzi o echipă în România.

– Într-adevăr, la început au fost mai multe contacte, neconcretizate, lumea nu știa de mine. Îmi pare rău că nu am început la clubul orașului meu natal, Iași, mai ales că vărul lui tata a jucat la Poli, în prima ligă, în 1995. Am dat probe la Ceahlăul, am rămas acolo un sezon, în Liga a 2-a, a urmat trecerea în prima ligă: sezonul trecut la UTA, iar acum sunt la Petrolul. Eu cred că mi-am făcut datoria peste tot.

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Mark Țuțu știe cinci limbi!

Ai și cetățenie canadiană, ai crescut, practic, acolo, dar ai făcut drumul invers pe care l-au făcut părinții tăi.

– Ei au reușit în Canada să aibă succes profesional. Eu cred că pe linie fotbalistică mă pot dezvolta mai bine în țara mea.

Vorbești foarte bine limba română, deși abia vorbeai când ai plecat din țară.

– Am învățat româna din copilărie. Apoi, în fiecare vară, sau la doi ani, veneam acasă, la Iași, la bunici, la rude, vorbeam în română, iar acum, după doi ani de stat în țară, nu mai am nicio ezitare. Plus că eu învăț foarte repede orice limbă. Mai știu bine engleza, franceza, portugheza și satisfăcător spaniola.

E un mare atu pentru tine să fii poliglot, mai ales în fotbal.

– Într-adevăr. De pildă, acum înțeleg și ce spune Mister Sousa în portugheză, mă înțeleg ușor și cu colegul de bandă, un alt portughez, Leo Teixeira, cu care mă știu de la Varzim.

Mark Țuțu are centura neagră la taekwondo. Care e „cea mai importantă persoană” din viața fotbalistului

Ce pasiuni mai ai?

– Trăiesc pentru fotbal! În copilărie, de la 4 la 12 ani am făcut și taekwondo, am centura neagră, însă de zece ani nu mă gândesc decât la fotbal. Bineînțeles, nu neglijez nici educația. Am făcut și un colegiu, de marketing, învățând de la distanță, îmi place să învăț orice lucru care consider că mă poate ajuta să mă dezvolt. În ce privește timpul liber, sunt foarte atașat de familie și de iubita mea, Bianca.

La vârsta ta, mulți fotbaliști preferă să aibă relații trecătoare.

– Bianca e cea mea importantă persoană din viața mea, e persoana perfectă pentru mine! E sprijinul meu principal, vine mereu la meciuri, mă susține, din tribune și nu numai, mă înțelege total. Toți pașii pe care-i vom face în viitor îi vom decide împreună.

Cum l-ai descrie în trei cuvinte pe omul Mark Țuțu?

– Modest, ambițios, muncitor. Mereu îmi doresc mai mult, visez foarte departe.

Care a fost cel mai emoționant moment din cariera ta de până acum?

– Când am jucat la naționala de tineret și a cântat imnul. Trăirile din acel minut nu pot fi explicate în cuvinte, simțeam că vibrează fiecare părticică din mine.