Românul cu 14 proprietăți în Dubai, probleme în instanță cu Robert Negoiță. Motivul pentru care primarul i-a amendat firma

Firma lui Denisse Ariciu nu a avut autorizație de construire

În urmă cu câteva luni, G4media a publicat mai multe materiale despre românii ce dețin proprietăți imobiliare în Dubai, iar pe primul loc figura Denisse Ariciu, un afacerist ce are numai puțin 14 proprietăți în capitala Emiratului cu același nume. Denisse este fiul lui Dumitru Ariciu, fost consilier PSD în județul Călărași. Familia Ariciu dezvoltă mai multe proiecte imobiliare în România, iar Dennise Ariciu controlează activitatea a trei firme, High Class Coffee & Lounge SRL, High Class Residence SRL și High Class Cleaning SRL.

Numele High Class Coffee & Lounge SRL figurează ca pârât într-un dosar înregistrat pe 21 martie 2023 la Judecătoria Sector 3, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, în timp ce reclamant este Primarul Sectorului 3, adică Robert Negoiță. Acesta din urmă a solicitat instanței să dispună obligarea High Class Coffee & Lounge SRL la desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie de construire, lucrări menţionate în procesul-verbal de contravenţie din decembrie 2021, iar, în subsidiar, în situaţia în care pârâta nu se conformează dispoziţiei instanţei, în termenul fixat de aceasta, a solicitat autorizarea lui Robert Negoiță să efectueze lucrările de desfiinţare pe cheltuiala pârâtei.

Robert Negoiță a arătat că din relaţiile transmise de compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei, respectiv Direcţia Generală de Poliţie Locală – Serviciul Disciplină în Construcţii, a reieşit că High Class Coffee & Lounge SRL nu a respectat măsurile dispuse prin procesul-verbal de contravenţie şi anume obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru următoarele lucrări: a fost prinsă de faţada imobilului o copertină parţial retractabilă, pe structură metalică, laterale vitrate (geamuri glisante/retractabile), schimbându-se aspectul arhitectural al blocului, iar în caz contrar desfiinţarea construcţiilor neautorizate, iar pentru lucrările executate pe domeniul public al Municipiului Bucureşti (trotuar), s-a dispus desfiinţarea în termen de 120 zile de la comunicarea procesului-verbal.

A precizat că, în urma verificării teraselor de pe bulevardul din Sector 3, în data de 19.10.2021 , pentru prezentarea documentelor justificative care au stat la baza amplasării teraselor sezoniere. S-a efectuat material foto şi măsurători. A continuat prin a învedera că pe adresa de e-mail s-au transmis următoarele documente: avizul de urbanism din 14.12.2020, cu termen valabilitate 15.11.2021 pentru construcţie terasă sezonieră în suprafaţă de 65,13 mp., perimetral delimitată de jardiniere mobile; terasă tip pergolă; avizul de urbanism din 02.04.2021, terasa sezonieră, pe spaţiul verde în suprafaţă de 115,51 mp., cu termen valabilitate 15.11.2021 și contractul de închiriere.

Pentru lucrările neautorizate s-a obţinut certificatul de urbanism

Robert Negoiță a adăugat că în cuprinsul notei de constatare din 26.10.2021, a fost consemnată săvârşirea faptei prevăzută la art. 26, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 50/1991, pentru executarea fără autorizaţie de construire a lucrărilor de mai sus, şi anume prinderea pe faţada blocului a unei copertine pe structură metalică, cu laterale vitrate (geamuri glisante/rabatabile), precum şi o construcţie cu caracter provizoriu, constând într-o pergolă cu copertină retractabilă, pe structură metalică, cu laterale vitrate (geamuri glisante/retractabile) şi platformă tip duşumea, pe spaţiul verde din faţa imobilului.

Prin urmare, a conchis Robert Negoiță, a fost aplicată sancţiunea contravenţională, fiind încheiat procesul-verbal de contravenţie. În data de 19.12.2022, în urma controlului şi în urma documentelor prezentate, s-a constatat că pentru lucrările neautorizate s-a obţinut certificatul de urbanism din 16.11.2021 (amplasare copertină ancorată de faţada imobilului pentru terasa aferentă spaţiului comercial). Pentru terasa sezonieră de pe spaţiul verde s-a obţinut un nou aviz de urbanism nr. 284/29.12.2022, în care închiderea perimetrală este vitrată. A evidențiat că până la data cererii de chemare în judecată, pârâta nu a obţinut autorizaţie de construire şi nici nu a desfiinţat lucrările executate nelegal.

Firma lui Denisse Ariciu a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată şi ocazionate de acest proces. În motivare, a arătat că prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a fost sancţionată contravenţional, reţinându-se, sub aspectul situaţiei de fapt, că a prins de faţada imobilului D 14 o copertină parţial retractabilă, pe structura metalică, închisă perimetral cu geamuri glisante, fără autorizaţie de construire, iar ca sancţiune complementară, s-a stabilit obligaţia pârâtei de intrare în legalitate, iar în caz contrar aducerea faţadei imobilului şi a domeniului public la forma iniţială.

Societatea comercială a lui Denisse Ariciu a intrat în legalitate

High Class Coffee & Lounge SRL a mai precizat că nu se află în această ipoteza reglementată de art. 32 din Legea nr. 50/1991 şi că a demarat procedura legală pentru obţinerea unei autorizaţii de construire de intrare în legalitate, considerând că situaţia de fapt pe care se întemeiază cererea de intrare în legalitate prin obţinerea unei autorizaţii de construire nu există. La data de 23.06.2023, Robert Negoiță a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat, în esenţă, să se constate că acţiunea este întemeiată, urmând ca, în cazul admiterii acţiunii, instanţa să stabilească un termen limită suficient şi rezonabil pentru desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal, iar în cazul în care firma nu se conformează în termenul stabilit de către instanţă, aceasta să îl autorizeze pe Robert Negoiță să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala pârâtei.

Instanța a arătat că, prin procesul-verbal de constatare a contravenției s-au pus în sarcina pârâtei mai multe obligații, respectiv obținerea autorizației de construire pentru următoarele lucrări: o copertină parțial retractabilă, iar în ceea ce privește lucrările executate pe domeniul public al Municipiului București, s-a dispus desființarea acestora în termen de 120 de zile de la comunicarea actului sancționator, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Conform susținerilor lui Robert Negoiță, pârâta a procedat la intrarea în legalitate, aspect reieșit din cuprinsul notelor scrise din data de 26.10.2023, acesta din urmă obținând autorizația de construire nr. 365/12.09.2023, pentru amplasarea copertinei fixe pe fațada blocului. Pe cale de consecință, având în vedere că High Class Coffee & Lounge SRL a intrat în legalitate ulterior introducerii prezentei acțiuni, se constată că cererea de chemare în judecată formulată de Robert Negoiță a rămas fără obiect, urmând a fi respinsă ca atare. Această decizie a fost luată pe 4 decembrie 2023.