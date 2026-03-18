Românul cu contracte de milioane de euro, apropiat al lui Ilie Bolojan, a făcut un anunț neașteptat despre premier: „Despre Oradea a spus că nu e…”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Este Ilie Bolojan un fan al sportului? Mai exact, îi place acestuia fotbalul? Un apropiat al premierului a făcut lumină în acest caz, la FANATIK Superliga.
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Un important lider PNL, apropiat al premierului Ilie Bolojan, a făcut lumină în ceea ce privește „pasiunea” șefului Guvernului față de ceea ce înseamnă fotbalul românesc. Fiind dintr-o zonă unde există o echipă de tradiție, FC Bihor, mulți s-au întrebat dacă omul care conduce Executivul este un suporter al formației din liga secundă. Cum stau lucrurile, de fapt.

Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, cunoscut în fotbal datorită faptului că este patronul echipei FC Botoșani, e un om de afaceri considerat foarte apropiat de Ilie Bolojan, premierul României și președintele PNL. Relația lor este una de încredere în interiorul partidului. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, omul care conduce destinele echipei din Botoșani a fost întrebat dacă șefului său din PNL îi place fotbalul.

ADVERTISEMENT

Iftime a afirmat că nu știe dacă Bolojan are neapărat o pasiune pentru acest sport, însă dă asigurări că primului-ministru nu îi este indiferent fotbalul și sportul în general. „(n.r. Îi place fotbalul domnului Bolojan sau nu îl prea interesează?) Nu știu, dar nu îl ignoră. Eu l-am întrebat o dată, așa, despre FC Bihor și nu este un fan. De fapt, face ceea ce trebuie, și asta mă face să îl respect în plus. Nu se bagă în lucrurile care nu au legătură cu activitatea pe care o are el acum.

Pentru că fotbalul nu are legătură cu politica în administrația locală. Trebuie să le desparți cumva. (n.r. Dar nu e fan de fotbal, nu?) E fan de sport, să știți. Vă mai aduceți aminte când a fost Hagi la dumnealui? Când Ilie Bolojan era președinte interimar. Acesta a făcut o comisie pentru a vedea cum putem crește investițiile în sport și în fotbal.

ADVERTISEMENT
Cum găsim un mod de a finanța fotbalul. A fost o discuție la care am participat și eu atunci. Au fost două runde de discuții atunci. Tema asta îl interesează. Tema asta că fotbalul este un vector de imagine pentru țară. Îl interesează 100% ceea ce face naționale României. Știu asta. Numai că nu este implicat în modul ăsta, al unui primar, cum e domnul Gentea (n.r. primarul din Pitești)”, a spus Iftime

ADVERTISEMENT

„O fi stelist în sufletul lui premierul Bolojan?”. Ce spune Valeriu Iftime

În contextul în care premierul Bolojan a avut o serie de întâlniri și de discuții cu Gică Hagi, s-a mai născut o întrebare logică. Nu cumva șeful Guvernului este stelist? Același Valeriu Iftime spune că: „(n.r. Apropo de Gică Hagi, o fi în sufletul său stelist) Nu știu dacă e stelist. Habar nu am. Știu că respectă valorile. Are măsura omului de stat. Despre Oradea a spus că nu e treaba dânsului”, a mai puncta patronul moldav.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Uluitor! Fără Balaci, Dobrin, Chivu sau Mutu. Florin Prunea a alcătuit echipa ideală...
iamsport.ro
Uluitor! Fără Balaci, Dobrin, Chivu sau Mutu. Florin Prunea a alcătuit echipa ideală din istoria României și a surprins pe toată lumea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!