Românul cu contracte de milioane de euro, apropiat al lui Ilie Bolojan, a făcut un anunț neașteptat despre premier: „Despre Oradea a spus că nu e…”

ADVERTISEMENT

Un important lider PNL, apropiat al premierului Ilie Bolojan, a făcut lumină în ceea ce privește „pasiunea” șefului Guvernului față de ceea ce înseamnă fotbalul românesc. Fiind dintr-o zonă unde există o echipă de tradiție, FC Bihor, mulți s-au întrebat dacă omul care conduce Executivul este un suporter al formației din liga secundă. Cum stau lucrurile, de fapt.

„Îi place fotbalul premierului Ilie Bolojan?”. Apropiatul acestuia din PNL face un anunț neașteptat: „L-am întrebat o dată”

Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, cunoscut în fotbal datorită faptului că este patronul echipei FC Botoșani, e un om de afaceri considerat foarte apropiat de Ilie Bolojan, premierul României și președintele PNL. Relația lor este una de încredere în interiorul partidului. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, omul care conduce destinele echipei din Botoșani a fost întrebat dacă șefului său din PNL îi place fotbalul.

ADVERTISEMENT

Iftime a afirmat că nu știe dacă , însă dă asigurări că primului-ministru nu îi este indiferent fotbalul și sportul în general. „(n.r. Îi place fotbalul domnului Bolojan sau nu îl prea interesează?) Nu știu, dar nu îl ignoră. Eu l-am întrebat o dată, așa, despre FC Bihor și nu este un fan. De fapt, face ceea ce trebuie, și asta mă face să îl respect în plus. Nu se bagă în lucrurile care nu au legătură cu activitatea pe care o are el acum.

Pentru că fotbalul nu are legătură cu politica în administrația locală. Trebuie să le desparți cumva. (n.r. Dar nu e fan de fotbal, nu?) E fan de sport, să știți. Vă mai aduceți aminte când a fost Hagi la dumnealui? Când Ilie Bolojan era președinte interimar. Acesta a făcut o comisie pentru a vedea cum putem crește investițiile în sport și în fotbal.

ADVERTISEMENT

Cum găsim un mod de a finanța fotbalul. A fost o discuție la care am participat și eu atunci. Au fost două runde de discuții atunci. Tema asta îl interesează. Tema asta că fotbalul este un vector de imagine pentru țară. Îl interesează 100% ceea ce face naționale României. Știu asta. Numai că nu este implicat în modul ăsta, al unui primar, cum e domnul Gentea (n.r. primarul din Pitești)”, a spus Iftime

ADVERTISEMENT

„O fi stelist în sufletul lui premierul Bolojan?”. Ce spune Valeriu Iftime

În contextul în care premierul , s-a mai născut o întrebare logică. Nu cumva șeful Guvernului este stelist? Același Valeriu Iftime spune că: „(n.r. Apropo de Gică Hagi, o fi în sufletul său stelist) Nu știu dacă e stelist. Habar nu am. Știu că respectă valorile. Are măsura omului de stat. Despre Oradea a spus că nu e treaba dânsului”, a mai puncta patronul moldav.