Românul cu o iubită celebră a debutat în orașul care va găzdui finala viitoarei Cupe Mondiale

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Marian Huja (27 ani) a plecat de la CFR Cluj în această vară și a semnat cu Raja Casablanca. Marocanii au plătit pentru el 350.000 de euro, iar fotbalistul s-a integrat deja în programul africanii, care sunt una dintre cele mai cunoscute echipe de pe Continentul Negru.

Marian Huja a debutat la Raja Casablanca

Huja a fost folosit de noul antrenor al marocanilor, spaniolul Paco Jémez, în două teste organizate cu porțile închise. În primul meci, Raja a obținut o victorie în fața unei echipe locale din ligile inferioare, unde Huja a evoluat în prima repriză.

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În cel de-al doilea meci, echipa din Casablanca a pierdut contra celor de la Wydad Témara, meci în care românul a fost testat ca titular în centrul liniei defensive. Raja mai are timp să-și regleze problemele deoarece campionatul Marocului începe pe 24 septembrie.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Marian Huja, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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Fotbalistul s-a cuplat cu Laura Giurcanu

Marian Huja a dat lovitura nu doar în fotbal, ci și în dragoste. El s-a cuplat cu Laura Giurcanu, câștigătoare a Asia Express și cunoscut influencer român, cu 845.000 de urmăritori pe instagram. Cei doi au fost împreună în vacanță, de unde au postat mai multe fotografii care certifică relația lor.

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La Raja Casablanca a debutat și Adel Bentaieb, fostul atacant de la Poli Iași și FC Argeș. Acesta a fost transferat săptămâna trecută, după un transfer eșuat în Tunisia. El semnase cu Esperance pe 23 iulie, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de piteșteni. Fotbalistul a parafat un contract valabil pe doi ani, dar a plecat după doar o lună, fără să apuce să debuteze.

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Huja și Bentaieb vor juca în orașul care va găzdui finala Cupei Mondiale din 2030. FIFA nu a anunţat încă oficial locul de desfăşurare a finalei, Spania şi Marocul fiind angajate într-o luptă acerbă pentru a găzdui cel mai important meci din lumea fotbalului, dar un oficial marocan e sigur că țara sa va primi această onoare.

Marocanii sunt siguri că vor găzdui finala Cupei Mondiale

„Provincia Benslimane va avea onoarea de a găzdui finala Cupei Mondiale din 2030”, a declarat Fouzi Lekjaa, președintele Federației Marocane de Fotbal, joi, în cadrul unui eveniment al unui partid politic din Bouznika, Maroc.

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Benslimane este lângă Casablanca şi acolo va fi stadionul Hassan II, în valoare de 12 miliarde de dolari, care este construit special pentru Cupa Mondială şi va avea o capacitate estimată de 115.000 de locuri. Acesta va fi cel mai mare stadion dedicat exclusiv fotbalului din lume.

, meciurile urmând să se desfăşoare, pentru prima dată, în şase ţări de pe trei continente. În timp ce primele trei meciuri vor avea loc în Argentina, Paraguay şi Uruguay, cea mai mare parte a turneului va fi găzduită de Maroc, Portugalia şi Spania.