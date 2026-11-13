Românul de la naționala U20 care i-a depășit pe Endrick și Pau Cubarsí! A intrat într-un top mondial

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David Matei (20 de ani) este unul dintre tinerii fotbaliști cu cea mai mare creștere din Europa în 2026! Mijlocașul Universității Craiova a fost inclus într-un clasament internațional al jucătorilor U21 care au înregistrat cele mai mari progrese de la începutul anului. Românul a reușit să-i depășească pe Endrick și Pau Cubarsí, două dintre marile speranțe ale fotbalului mondial.

David Matei, în top 50 mondial! Ce performanță a reușit mijlocașul Universității Craiova

David Matei și-a făcut loc într-o companie selectă! Platforma FootballRanked a publicat un clasament al celor mai mari progrese înregistrate de fotbaliștii sub 21 de ani, de la începutul anului 2026. În top apar jucători de la Barcelona, Real Madrid, Juventus și alte cluburi importante din Europa, dar și mijlocașul Universității Craiova.

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Ierarhia este realizată pe baza sistemului ELO, care funcționează ca un barometru al performanțelor. Fiecare fotbalist are un rating care crește sau scade în funcție de rezultate și de valoarea adversarilor întâlniți. Cu alte cuvinte, nu contează doar rezultatele, ci și împotriva cui sunt obținute. David Matei a câștigat 212 puncte ELO de la 1 ianuarie și a ajuns la un rating de 1.288, suficient pentru locul 33 în lume la capitolul progres. Clasamentul nu stabilește cine sunt cei mai buni jucători, ci cine a făcut cei mai mari pași înainte în 2026.

David Matei i-a depășit pe Endrick și Pau Cubarsí! Românul, peste vedetele de la Real Madrid și Barcelona

Numele lui David Matei apare deasupra unor fotbaliști pentru care marile cluburi ale Europei au investit sau ar putea investi sume uriașe. Endrick, atacantul brazilian transferat de Real Madrid pentru zeci de milioane de euro, ocupă locul 39, cu o creștere de 202 puncte ELO. Pau Cubarsí, fundașul Barcelonei, se află pe poziția 44.

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U21 players to follow: who improved the most in 2026 (1200+ Elo) Some of these players, like Cubarsí, Diomande and Prestianni, are already known stars, while others in the top 50, like David Matei (Universitatea Craiova), Sondre Granaas (Molde) and Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), are still waiting for their breakthrough. 1️⃣ 🇪🇸 Marc Bernal (Barcelona) +411 Elo

2️⃣ 🇳🇱 Aaron Bouwman (Ajax) +370

3️⃣ 🇦🇷 Gianluca Prestianni (Benfica) +342

4️⃣ 🇨🇾 Panagiotis Andreou (Omonia) +305

5️⃣ 🇦🇹 Christian Zawieschitzky (Salzburg) +300

6️⃣ 🇳🇱 Elijah Dijkstra (AZ) +291

6️⃣ 🇪🇸 Jon Martín (Real Sociedad) +291

8️⃣ 🇺🇸 Cavan Sullivan (Philadelphia Union) +289

9️⃣ 🇪🇸 Jan Virgili (Club Brugge) +284

🔟 🇦🇹 Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) +281 Top 50 by league

6️⃣ 🇺🇸 Major League Soccer

5️⃣ 🇪🇸 La Liga, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

4️⃣ 🇧🇪 Jupiler Pro League

3️⃣ 🇳🇱 Eredivisie, 🇦🇹 Bundesliga, 🇫🇷 Ligue 1, 🇳🇴 Eliteserien

2️⃣ 🇧🇷 Serie A, 🇮🇹 Serie A, 🇩🇰 Superliga, 🇨🇭 Super League

1️⃣ 🇵🇹 Primeira Liga, 🇨🇾 First Division, 🇸🇪 Allsvenskan, 🇦🇷 Liga Profesional, 🇫🇷 Ligue 2, 🇷🇴 Liga I, 🇩🇪 Bundesliga, 🇨🇿 Czech Liga, 🇧🇦 Premijer Liga, 🇮🇱 Ligat Ha’al Top 50 by club

7 clubs have two players each: 🇪🇸 Barcelona, 🇪🇸 Real Madrid, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton, 🇦🇹 Salzburg, 🇺🇸 Philadelphia Union, 🇺🇸 New York Red Bulls and 🇳🇴 Molde. The other 36 clubs have one player each. Highest Elo in the top 50

1️⃣ 🇪🇸 Pau Cubarsí (Barcelona) Elo 1938 (+193)

2️⃣ 🇨🇮 Yan Diomande (Real Madrid) 1733 (+261)

3️⃣ 🇭🇷 Luka Vušković (Brighton) 1720 (+261)

4️⃣ 🇧🇷 Rayan (Bournemouth) 1604 (+276)

5️⃣ 🇦🇷 Gianluca Prestianni (Benfica) 1527 (+342) 📊 For more stats, league sims and European competitions → https://t.co/gqmsS2NbKB — Football Ranked (@footballrankedx)

Evident, clasarea nu înseamnă că David Matei este mai valoros decât Endrick sau Pau Cubarsí, doi fotbaliști care s-au remarcat deja la cel mai înalt nivel. Totuși, la capitolul progres înregistrat de la începutul anului, mijlocașul Universității Craiova a avut o creștere mai mare decât cele două vedete. De altfel, David Matei este singurul reprezentant al SuperLigii inclus în această ierarhie.

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Anul 2026, unul de vis pentru David Matei! Trei trofee și debutul la naționala României

, mijlocașul a avut nevoie de puțin timp pentru a demonstra că poate face față în SuperLiga. David Matei a devenit o soluție importantă pentru olteni și a pus umărul la câștigarea titlului și a Cupei României. Ulterior, în vitrina clubului a ajuns și Supercupa României.

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Evoluțiile din tricoul Universității Craiova i-au deschis și porțile echipei naționale. În luna iunie, David Matei a debutat pentru România, sub comanda lui Gică Hagi, în amicalul cu Georgia. Acum, mijlocașul a fost convocat la naționala U20 și va avea parte de două meciuri tari, împotriva Elveției și Poloniei.

David Matei, următorul tun financiar pregătit de Mihai Rotaru? Craiova a plătit doar 75.000 de euro!

! Universitatea Craiova l-a adus pe David Matei de la Steaua București pentru aproximativ 75.000 de euro, o sumă modestă în comparație cu valoarea la care a ajuns mijlocașul. Mai mult, numele lui David Matei a apărut și într-o analiză realizată de CIES Football Observatory, care i-a estimat valoarea de transfer între 6,5 și 7,5 milioane de euro.

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Dacă va continua să arate la fel de bine, David Matei ar putea deveni unul dintre cele mai profitabile transferuri realizate de Universitatea Craiova. La numai 20 de ani, mijlocașul are deja trei trofee în palmares, a debutat la echipa națională și începe să atragă atenția prin performanțele sale. Pentru Mihai Rotaru, investiția de 75.000 de euro s-ar putea transforma într-o afacere de milioane.