Românul de Oscar! Cum se menţine în formă Sebastian Stan, actorul cu fizic de “Avenger”

Sebastian Stan s-a născut la Constanța pe 13 august 1982. Mama lui este pianistă, iar prenumele îi vine de la celebrul Johann Sebastian Bach. Părinții lui au divorțat când avea doi ani, iar imediat după Revoluția din decembrie 1989 a plecat în Austria, la Viena, alături de mama sa, Georgeta Orlovschi, care și-a găsit un contract ca pianistă.

Patru ani mai târziu, cei doi s-au mutat în Statele Unite, la New York. În 2002, Sebastian Stan a obținut cetățenia americană, cu un an înainte să înceapă actoria. Recunoașterea la nivel internațional a venit după ce a interpretat rolul lui Bucky Barnes / Winter Soldier în Universul Marvel.

Iar în ultimele luni a atins Everestul cinematografic: a câștigat Globul de Aur pentru rolul Edward din „A Different Man” („Un om diferit”, regia Aaron Schimberg), pentru „Cel mai bun actor într-un rol principal”, interpretându-l pe Donald Trump în povestea vieții acestuia, „The Apprentice” (în traducere liberă „Ucenicul”, regia Ali Abbasi). FANATIK vă prezintă cum se menține în formă actorul american de origine română și cum își „sculptează” trupul pentru rolul de Winter Soldier.

„Trebuie să-i mulțumesc mamei, pentru că, dacă nu era ea, nu știu dacă aș mai fi fost în stare să vorbesc românește. Pentru că atunci când ești mic, vii aici și încerci să te asimilezi, nu vrei să fii diferit, vrei să te integrezi. Așa că o am pe ea și îl am pe tata, și cu el vorbesc românește”, Sebastian Stan

În momentul în care a primit rolul de Bucky Barnes / Winter Soldier pentru filmele din universul Marvel, Sebastian Stan a fost nevoit să treacă printr-o schimbare radicală la nivel de look. Iar antrenor i-a fost nimeni altul decât Don Saladino, supranumit antrenorul „Supereroilor”, care lucrează de mai bine de două decenii la pregătirea fizică a actorilor.

Cea mai mare provocare a lui Saladino a fost să transforme corpul lui Stan într-unul al unui soldat foarte antrenat, capabil să se bată cu unele dintre cele mai dure ameninţări terestre şi extraterestre din lumea benzilor desenate.

„Îmi place să fiu uşor și flexibil. Nu mă interesează să cresc în dimensiune. Antrenamentul și job-ul de actor merg mână în mână. Mă simt întotdeauna mai pregătit dacă știu că am făcut un antrenament bun. Îmi dă încredere și liniște sufletească”, Sebastian Stan

Rolul din Winter Soldier era unul fizic, în care este foarte important şi mobilitatea, nu doar vizibilitatea muşchilor în câteva cadre în care actorul să apară fără tricou.

Don Saladino a explicat că deseori într-o astfel de pregătire, carbohidraţii sunt eliminaţi, dar în accepţiunea sa, la volumul de muncă al lui Ştefan Stan, carbohidraţii reprezintă un combustibil, aşa cum Ryan Reynolds a fost în forma vieţii lui consumând carbohidraţi:

„Le spun clienților mei actori: «Sunteți atleţi, trebuie să mergeți la spectacol. Nu sunteţi pe câmpul de luptă, dar sunteţi pe scenă sau pe marele ecran, așa că nu puteţi urca acolo fără carbohidrați». Am început să-l reeducăm puțin pe Stan pentru a avea încredere în acest proces de bunăstare general”.

Cu nutriţia stabilită şi obiectivele de antrenament puse la punct, Saladino a început să-l modeleze pe Stan pentru rol. Parteneriatul lor a fost atât de reuşit încât de la primul film, Saladino spune că forma lui Stan a devenit din ce în ce mai bună odată cu vârsta. Iar baza solidă îi va servi mult timp de acum încolo.

Relaţia de antrenament între Stan şi Saladino datează de mai bine de un deceniu, astfel că tehnicianul nu a fost obligat să îl lucreze intensiv din prima pe actorul cu origini româneşti. Sebastian Stan se pregăteşte pe tot parcursul anului. În schimb, Saladino a crescut greutatea şi a scăzut repetările pentru a-i ajusta look-ul actorului, cu umerii mai mari, având un fizic de erou, în formă de „V”.

Antrenamentul începe cu 10 minute de cardio, urmate de seturile cele mai grele. Cheia antrenorului este să se asigure că Stan primeşte suficiente calorii astfel încât corpul să nu fie super stresat. Asta ar însemna ca actorul să ia o pauză forţată.

Lui Stan îi place să alerge, iar Saladino a construit anumite exerciţii prin care să îşi crească musculatura chiar prin cardio: „Când ne pregătim pentru un film Marvel, s-ar putea să începem cu bicicleta. Avem nevoie de el rapid şi exploziv, iar cardio-ul lui se transformă. Putem avea bandă de alergare fără motor pe care face un sprint intens sau pe bicicletă.

Mă refer la exerciţiile astea drept cardio pentru creşterea muşchilor. În cazul în care hrănim acel muşci cu contracţie rapidă. Este o modalitate grozavă de a contrui muşchi şi de a menţine un nivel de slăbire”, a explicat Saladino.

Când te compari cu actori precum Chris Hemsworth, Chris Evans sau Chris Pratt, este important să arăţi cât mai bine. Dar personajul lui Stan nu ar trebui să fie o caricatură cu muşchi, iar unul dintre elementele cheie este ca Sebastian să nu se compare cu niciun alt supererou.

„Am avut o conversaţie cu mai mult timp în urmă în care am convenit că fizicul lui este aşa cum e el. Nu concurăm cu ceilalţi oameni, dacă îi vedem că sunt mai mari. Seb e propria lui persoană, are propriul rol, propria dimensiune.

Ne antrenăm să fim aşa. Dacă Evans ajunge la 115 kilograme şi poate urca direct pe scenă la Mr. Olympia, nu mă afectează pe mine şi pe Seb. Dacă studioul ne spune că Seb trebuie să fie mai mare, atunci e cu totul o altă poveste”, a dezvăluit Saladino.

Pentru rolul Winter Soldier, Sebastian Stan a urmat o dietă strictă de proteine slabe, legume şi o cantitate decentă de grăsimi sănătoase. Grăsimile au fost o parte esenţială pentru că actorul se antrena mult, astfel că avea nevoie de multe grăsimi pentru a ajuta la construirea muşchilor şi la recuperare. Dieta include mese frecvente: de la 5 până la 8 pe zi. Alimentaţia zilnică a actorului:

Planul de dietă al lui Sebastian Stan pentru Winter Soldier are o disciplină strictă. O mulţime de grăsimi sănătoase, proteine slabe şi legume verzi, cu nişte carbohidraţi pentru un volum suplimentar. Planul de dietă a evitat alimentele procesate, sarea, zahărul rafinat.

Mesele pot părea destul de fade, dar este sacrificiul pe care actorul l-a făcut. Lui Stan i se permitea o zi de „trişare” pe săptămână, foarte importantă pentru stimularea metabolismului şi la nivel mental. Pe lângă planul strict de mese al lui Stan, există şi o mulţime de antrenamente fizice intense, care duc la obţinerea produsului final.

Ziua 1

Kettlebell swing (exerciţii de leagăn cu o ganteră) pentru încălzire;

Zercher squat (genoflexiuni cu haltera ţinută pe braţe) – 3 serii a câte 3 repetări;

Barbell bench press (banca de presă împins la piept) – 3 serii a câte 3 repetări;

Barbell deadlift (îndreptările cu haltere) – 3 serii a câte 25 de repetări;

Push up renegade row (flotări urmate de ridicarea ganterelor cu fiecare mână) – 3 serii a câte 10 repetări;

Single-leg squat (genoflexiuni cu un singur picior) – 3 serii a câte 8 repetări;

Box jump (sărituri pe o cutie) – 3 serii a câte 8 repetări fiecare.

Ziua 2

Kettlebell swing (exerciţii de leagăn cu o ganteră) pentru încălzire;

Chest-supported row (exerciţii cu gantera şi pieptul sprijinit de bancă) – 5 serii a câte 12 repetări;

Alternating incline dumbbell bench press (pe bară înclinată, ridicări cu fiecare ganteră în parte) – 5 serii a câte 12 repetări;

Alternating lat pulldown (exerciţii pentru spate cu bara înclinată în fiecare parte) – 4 serii a câte 10 repetări;

Seated military press (ridicarea halterei peste nivelul capului din şezut) – 4 serii a câte 10 repetări;

Dumbbell curl (flexii cu ganterele) – 4 serii a câte 15 repetări;

Skull crusher (extensii cu bara pentru triceps) – 4 serii a câte 15 repetări;

Ziua 3

Aerobic plyometrics (sărituri, coardă, alte exerciţii cardio) – 5 minute pentru încălzire;

Medicine ball overhead throws (aruncări cu mingea medicinală) – 3 serii a câte 5 repetări;

Lateral leap and hop (sărituri de pe un picior pe altul) – 3 serii a câte 5 repetări;

Farmer’s walk (plimbare cu ganterele în fiecare mână) – 3 serii a câte 25 de metri;

Box squat (genoflexiuni cu ajutorul unei cutii) – 3 serii a câte 3 repetări;

Sebastian Stan a fost în luna ianuarie la Bucureşti, într-o vizită discretă. Motivul vizitei a fost unul de lucru. Va fi actorul principal într-un nou film regizat de Cristian Mungiu, denumit „Fjord”. În octombrie 2024, regizorul a primit cel mai mare grant din partea statului român, de 3.500.000 de lei, adică 700.000 de euro, fiind o coproducţie internaţională.

„Am încercat să găsesc un proiect care să mă aducă înapoi în România şi să exploatez acea istorie personală pe care o am. Sunt încântat să lucrez cu Cristian Mungiu şi sper ca totul să se încheie cu bine”, a spus actorul pentru presa americană anul trecut, după ce a acceptat să joace în filmul regizorului român.

Sebastian Stan a câştigat „Globul de Aur” pentru „Cel mai bun actor într-un film muzical sau comedie” pentru rolul Edward din „A Different Man”. A fost foarte emoţionat pe scenă şi i-a dedicat acest premiu mamei sale şi tatălui său vitreg, printre alţii.

Și-a încheiat discursul în limba română: „Îi dedic asta mamei mele care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune, ea mi-a dat totul, și tatălui meu vitreg Tony, care a luat o femeie singură și un copil mare. Îți mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat. România, te iubesc!”.

Sebastian Stan a primit nominalizarea la premiile Oscar în timp ce se afla la Bucureşti, la repetiţiile pentru filmul „Fjord”, alături de regizorul Cristian Mungiu.

În scurta sa şedere în România s-a întâlnit cu David Popovici, : „Da, Sebastian Stan e la fel de cool şi în realitate. Cică, dacă mă antrenez destul, poate prind şi eu un rol într-un film Marvel”.

Venirea pandemiei a blocat antrenamentele, iar Sebastian Stan alături de Don Saladino au creat un program de antrenament de patru săptămâni, doar cu gantere, care să îi ajute pe pasionaţii de fitness să profite la maximum de un spaţiu amenajat acasă. În acea perioadă, Stan chiar se angaja să răspundă personal întrebărilor lansate de doritori, toate profiturile fiind date către organizaţii de caritate. Vă prezentăm rutina de antrenament de acasă a lui Sebastian Stan, folosită, mai ales, în perioada pandemiei:

„Am fost împreună când am primit vestea că este nominalizat la Oscar. Ca să nu aibă prea multe emoţii, am convenit că vom lucra în acea zi şi, în timpul repetiţiilor, am primit eu un mesaj că a fost nominalizat. Mi-a făcut plăcere să-i dau vestea”, Cristian Mungiu