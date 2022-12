Românul din spatele succesului artiștilor americani. Șerban Ghenea a câștigat 19 Premii Grammy

Deși numele lui nu este cunoscut în România, Șerban Ghenea s-a născut și a copilărit aici până la vârsta de 10 ani. Acum, este unul dintre cei mai celebri muzicieni și ingineri de sunet din lume, fiind premiat de nu mai puțin de 19 ori cu Grammy. Stă în spatele unor piese celebre ale lui Bruno Mars, Adele și Taylor Swift.

Șerban Ghenea, românul premiat cu 19 trofee Grammy

Unul dintre cei mai buni ingineri de studio din industria muzicală americană este, de fapt, un român. Serban Ghenea a fost recompensat pentru munca lui cu 19 și de trei a primit trei trofee Latin Grammy.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 53 de ani, a venit pe lume în București, unde și-a petrecut prima parte a copilăriei. Când avea doar 10 ani, părinții lui au renunțat la viața din România și pentru un viitor mai bun s-au mutat în Canada.

Ulterior, Șerban Ghenea s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, mai exact în Los Angeles.

ADVERTISEMENT

Muzicianul român a studiat la Concordia University, apoi la Universitatea Mc Gill din Monteal, iar acum deține în L.A un un cunoscut complex de studiouri de mixaj și producție muzicală.

Șerban Ghenea și-a adus aportul la peste 180 de cântece devenite celebre la nivel mondial și multe au ocupat poziții fruntașe în Billboard, cel mai relevant clasament muzical din lume.

ADVERTISEMENT

Dintre acestea, amintim de Girls like U și One More Night ale lui Bruno Mars, Can’t Stop The Feeling de la Justin Timberlake, Move’s Like Jagger, cântată de Maroon5 și Christina Aguilera, Dark House și California Gurls ale lui Katty Perry, precum și celebră melodie 7 Rings interpretată de Ariana Grande.

Șerban Ghenea a colaborat cu Michael Jackson și Shakira

Performanțele sale extraordinare în muzică au făcut posibil ca Șerban Ganea să intre în contact și să colaboreze cu cei mai mari artiști ai lumii din ultimii 20 ani.

ADVERTISEMENT

În afară de cei amintiți anterior, românul a mai lucrat cu Michael Jackson, Janet Jackson, Shakira, Beyonce, Rihanna, Adele, Usher, Carlos Santana, Rod Steward, Bjork, Lavril Lavigne, Pink și Thirty Seconds to Mars.

ADVERTISEMENT

Pentru albumele 25 (Adele), 1989, Folklore (Taylor Swift), 24K Magic (Bruno Mars), Șerban Ghenea a primit Premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, iar Fijacion Oral Vol.1 al lui Shakira i-a adus un trofeu Latin Grammy la aceeași categorie, scrie