Românul pe care l-a costat 15.000 de euro biletul la marele meci dintre Inter și Barcelona! E prieten cu mulți fotbaliști din România: „Nu mi-a venit să cred când am văzut!”. Exclusiv

Regele hainelor fotbaliștilor din România a fost jefuit la Milano în timpul , încheiat cu o calificare dramatică a italienilor. Personalul shopper-ul vedetelor și-a spus povestea pentru FANATIK.

Cum a ajuns să plătească o avere Lucuță Horia Casian pentru un bilet la Inter – Barcelona 4-3

Lucuță Horia Casian este apropiat al multor fotbaliști extrem de cunoscuți, însă trăiește un coșmar după . El se ocupă cu vânzări de haine de lux și este și personal shopper pentru mai mulți jucători și vedete din România: „Deci trebuia să ridic marfa comandată de la un depozit de la Milano. Prima oară trebuia să merg sâmbăta trecută și m-am întors de la Debrecen că au zis că nu mai pot să vină să îmi dea hainele sâmbătă.

ADVERTISEMENT

Duminică am pornit iar spre Italia. Luni am ajuns și trebuiau să îmi dea marfa la ora 16:00. Cei de la depozit au tărăgănat-o și spuneau că nu cred că au venit toate coletele că erau de la vreo 10 magazine și nu ajunseseră toate”.

Toate aceste probleme l-au făcut să se gândească să meargă la marele meci dintre Inter și Barcelona: „Eu le-am spus că dacă nu îmi dau coletul în acea zi să plătească ei transportul și să mi le trimită acasă, că nu mai pot să stau. M-am gândit că dacă tot sunt la Milano să merg la meci și tot căutam bilete, nu se mai găseau pe nicăieri.

ADVERTISEMENT

Am zis că rămân dacă mă ajută să fac rost de bilet la Inter – Barcelona. Am zis că dacă tot am pierdut atâta timp măcar să rămân și eu la meci. Și mi-au spus că au un client care e angajat la club la Inter. În două ore s-a rezolvat și am luat un bilet la 220 de euro la și primul nivel, loc foarte bun”.

Românul a trecut de la extaz la agonie în doar două ore: „Un meci extraordinar”

Casian nu e străin de meciuri cu miză mare: „Eram extrem de euforic. Eu am mai fost la meciuri importante și la El Clasico la Barcelona, când jucau Messi și Ronaldo. Marți pe la amiază mi-au dat marfa și am venit spre stadion.

ADVERTISEMENT

El a decis să își lase autoturismul puțin mai departe de stadion pentru a evita aglomerația și ambuteiajele: „Am lăsat mașina într-o parcare, chiar am întrebat și un polițist dacă e sigur și mi-au spus că e în regulă. Era foarte OK, dar uite cum își bagă dracul coada. Eu sunt și foarte credincios, vin din familie de preoți. M-am dus pe jos la stadion și acolo m-am văzut cu niște prieteni de la Sibiu. Am zis o las un pic mai departe de stadion ca să nu am probleme”.

ADVERTISEMENT

Și Casian a avut parte de unul dintre cele mai spectaculoase partide din ultimii ani, chiar dacă Barcelona a pierdut, fiind un suporter al blaugrana: „Un meci extraordinar! Atâta am suferit și cu arbitrul. Am făcut multe poze, am filmat, a fost totul perfect. Deja mă gândeam la drumul de întoarcere de 12 ore până la Oradea. Prietenii mei mi-au zis dacă nu vreau să mă odihnesc puțin înainte de plecare și să dorm vreo 2 ore”.

Românul pe care l-a costat 15.000 de euro biletul la Inter - Barcelona 4-3

Și bătut și cu banii luați! A găsit mașina spartă și toate hainele furate! „Poliția a venit abia după jumătate de oră!”

De aici totul a luat-o însă razna pentru Casian: „Am un Ford Transit. Ne-am dus apoi la mașină și am văzut cutiile pe jos. Mamă, nu mi-a venit să cred când am văzut! Am sunat repede la 112 și a venit poliția abia după jumătate de oră! Am mai găsit 3 pantofi și un blug. A doua zi am fost la poliție și le-am arătat facturile de 15.000 de euro. Aveam factura de 13.000 de euro și pe bonuri încă vreo 2.000 de euro.

Casian și-a găsit mașina spartă și toate hainele furate

Aveam numai haine de calitate de la multe branduri extrem de cunoscute. Tricouri, blugi, încălțăminte. Sper să pot să recuperez cumva marfa pentru că este o pagubă foarte mare pentru mine. Mă ocup de asta de 20 de ani și nu credeam că e posibil așa ceva. Și italienii zic de noi că suntem hoți!”.

Casian îmbracă o sumedenie de fotbaliști cunoscuți din România: „Cu Adi Mutu sunt prieten bun. Au luat haine de la mine și Dani Mocanu, Țzancă Uraganu”

Casian este prieten cu o grămadă de jucători și antrenori români: „Eu mă cunosc cu foarte mulți oameni de fotbal și jucători. Am jucat cu Mihai Neșu și vând haine de 20 de ani la toți fotbaliștii. De la Adi Mutu la Victor Pițurcă, Mircea Rednic, Cosmin Contra, care tocmai mi-a dat un tricou de joc de la meciul cu Real Madrid de acum o săptămână, Stelele Real Madrid cu Stelele AC Milan.

Sunt și un fel de personal shopper. Ana Maria Prodan are o geantă Hermes de la mine și multe haine. Au luat de la mine și Bănel Nicoliță, Radu Ștefan, Ionel Dănciulescu, Sorin Cârțu cu care chiar m-am văzut de curând și sunt prieten foarte bun cu ginerele lui.

Cu Adi Mutu sunt prieten bun. Au luat de mine haine și Dani Mocanu, Țzancă Uraganu. Andrei Ivan, cumpăra de la mine și mergeam des când juca la Viena, mă opream la întoarcere din Italia. Cu Răzvan Lucescu, la Mirel Rădoi mă duceam la el acasă”.

Și conexiunile din fotbal ale lui Casian nu se opresc aici: „Anamaria Prodan a fost și martor într-un proces pentru mine. Am fost la ei acasă. Și cu Reghe sunt prieten, dar ce să fac acuma dacă sunt certați la cuțite. Eu îmi fac treaba, meseria mea.

Am și tricouri semnate de la Cristi Chivu, avem o relație bună. Eu am prins toată generația veche de la Steaua, Dinamo și Rapid. Cu Dănciulescu, Claudiu Niculescu… Cu toți sunt într-o relație foarte bună”.