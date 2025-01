Românul ținut ostatic de rebelii din Yemen, mărturii cutremurătoare. „Stăteam în genunchi, legați la spate și au început să cânte “Allahu Akbar”

Marinarul Ciprian Soare a fost luat prizonier în urmă cu 14 luni, în Marea Roșie, de rebelii houthi. Acesta a stat împreună cu alți 25 de camarazi pe nava comercială Galaxy Leader. Cu toții au fost lăsați să plece după .

Mărturiile cutremurătoare ale lui Ciprian Soare

Ciprian Soare, în vârstă de 28 de ani, lucra ca electrician pe vasul Galaxy Leader. Acesta a povestit că era ținut închis în navă și avea voie să iasă la aer doar o dată pe săptămână, conform

Totul a început atunci când un elicopter s-a apropiat de vasul lor, iar mai multe persoane mascate și înarmate au sărit direct pe punte. Cu toții au fost puși la pământ și legați de mâini.

Când vine vorba despre cel mai greu moment trăit în captivitate, Ciprian Soare mărturisește că i-a auzit pe rebeli cântând și strigând „Allahu Akbar”. Atunci, cu toții au crezut că vor muri.

„Cel mai greu moment a fost la început, când stăteam toți pe aripa navei. Stăteam în genunchi, cu mâine legate la spate și auzim din spate că încep să cânte imnul acela al lor, toată lumea îl știe – “Allahu Akbar”.

Știm cu toții din filme ce se întâmplă când auzi “Allahu Akbar”. Toți eram încremeniți, toți ne gândeam la familii… Ăsta a fost cel mai greu moment”, a povestit marinarul.

„Eram ca un fel de gărdină zoologică”

Marinarul a mai povestit că erau undeva la 200 de persoane pe navă, în primele două-trei luni. De asemenea, cu bărcile, veneau în fiecare zi peste 1.000 de vizitatori din Yemen.

„Toată lumea credea că noi suntem din Israel. Ei au zis că le-au explicat că noi nu suntem din Israel, noi doar muncim pe acea navă și că avem contractor grec. Dar ei tot veneau să ne vadă, eram ca un fel de grădină zoologică. Dar au încetat după câteva luni.

Puneau presiune pe noi să ne sunăm familiile, pentru ca familiile să zică la guverne să pregătească aranjamente, să ne ia acasă. Erau minciuni. Și tot așa, au trecut 14 luni. Ne-am dat seama că poate când se oprește războiul în Gaza, plecăm și noi acasă”, a mai spus Ciprian Soare, pentru sursa citată.

Șocul a fost atât de mare, încât marinarul nu credea că va fi eliberat. Deși era cu bagajele în drum spre aeroport, în permanență avea impresia că se va întoarce.

„Nu am crezut, nici în ultima zi. Chiar zic la toată lumea, eram în autobuz deja cu bagajele, mai făceam câte un sens giratoriu în oraș, și credeam că gata, ne întoarce înapoi. A fost greu, dar când ne-am văzut în aeroport, când am văzut echipa omaneză, mi am dat seama că s-a terminat”, a mai mărturisit marinarul.