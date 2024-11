Romario Benzar a spus totul înainte de FC Botoșani – FCSB: „Multă lume nu vede ce face pe teren!”. Părere categorică despre conflictul Steaua – FCSB

Romario Benzar a oferit un interviu pentru FANATIK înainte de FC Botoșani – FCSB. Fundașul dreapta își aduce aminte cu bucurie de cea mai bună perioadă din carieră. Gigi Becali l-a vândut în 2019 la Lecce și a încasat două milioane de euro.

Romario Benzar, interviu pentru FANATIK înainte de Botoșani FCSB: „N-am avut niciodată o accidentare atât de gravă”

Romario Benzar a jucat un singur meci în acest sezon la FC Botoșani. Fundașul dreapta cu 19 meciuri la naționala României s-a accidentat grav pe 19 iulie în meciul cu Poli Iași. Fundașul dreapta a jucat la FCSB între 2017 și 2019, perioadă în care a evoluat în 49 de meciuri. Regretă însă și acum că a plecat de la FCSB.

Romario, cum te simți?

– Bine, sunt în perioada de recuperare: bazin, tratament, sală. Abia de la sfârșitul lui ianuarie o să revin. care să mă țină atât de mult timp. Sper să fie prima și ultima.

E cel mai greu moment din cariera ta?

– Da, mi-aș fi dorit să joc și acum cu FCSB. E cel mai dureros lucru când ești accidentat și nu poți să îți ajuți echipa. Stai în tribună și te uiți cum joacă.

Benzar, convins că Botoșaniul rămâne în SuperLiga: „Toți sunt motivați”

Cum simți echipa? Puteți să vă salvați de la retrogradare?

– Eu sunt în fiecare zi cu ei, doar nu că nu merg la antrenamente. Atmosfera e foarte bună și toți sunt concentrați, mai ales că Botoșaniul a bătut o singură dată pe Steaua (n.r.FCSB). Toți sunt motivați și sperăm să obținem punct sau puncte.

Te vei întâlni cu o parte din foștii colegi….

– Au mai rămas puțini: Pinti, Filip, Tănase care e accidentat și cei din staff, Meme. Aștept să îi revăd și să vorbesc cu ei. O să stau mai mult cu ei pentru că o să merg în vestiar.

Ce spune despre problemele de lot ale FCSB: „Și-au revenit Chiricheș și Dawa și asta e foarte important”

Ce părere ai despre meciul ăsta? Voi aveți nevoie mare de puncte, ei au mulți accidentați…

– E un meci greu, jucăm împotriva campioanei României. E cea mai bună echipă din România la ora actuală și cu rezultate în Europa. Chiar e cel mai greu adversar pe care îl puteam întâlni. Băieții sunt încrezători, iar ei au câteva probleme de lot. Totuși ei au un lot mare și mulți jucători de valoare. .

Au probleme și cu jucătorul U21…

– Eh, oricum Steaua (n.r. FCSB) are o academie bună. Sunt câțiva copii talentați și l-am auzit și pe Meme vorbind. Poate o să le dea și lor șansa.

Meciul pe care Romario Benzar nu îl va uita niciodată la FCSB: „Fără doar și poate a fost cel mai frumos”

Ce trebuie să facă Botoșaniul să dea o replică pe măsură FCSB-ului?

– În primul rând nu trebuie să facem greșeli. Al doilea lucru, pe care îl țin minte de la domnul Hagi, e că dacă vrei să faci un rezultat bun cu Steaua (n.r.FCSB) trebuie să marchezi. Altfel nu ai cum să obții un rezultat bun. Ei au calitate și sunt clar echipa mai bună. Noi putem să îi surprindem cu ambiție, determinare și cu aportul publicului.

Care e cel mai frumos meci pe care l-ai trăit ca jucător al FCSB?

– Fără doar și poate meciul cu Hajduk Split, când am câștigat în minutul 90+3. A fost cel mai frumos. Al doilea, meciul cu Lazio, când a fost stadionul plin și am câștigat cu 1-0. Cred că a fost cea mai mare victorie pentru că eram în Europa League în optimi.

De ce crede că FCSB va câștiga titlul și cine sunt cei mai importanți jucători: „Când nu joacă se simte”

Cum vezi lupta la titlul anul ăsta?

– FCSB e favorită din punctul meu de vedere. Au demonstrat că au o echipă valoroasă, sunt omogeni. Inventează mereu jucători și acum în iarnă cred că vor mai aduce încă 1-2 jucători de valoare. Au multe variante și sunt cea mai bună echipă din SuperLiga.

Care ți se pare cel mai important jucător al echipei?

– Sunt doi care îmi place și mi se par importanți: Olaru și Tănase. Multă lume nu vede ce face Tănase. El e foarte util echipei. Sunt jucătorii-cheie. .

Benzar e sigur că FCSB va mai produce surprize în Europa League: „Vor avea niște rezultate incredibile”. Amintiri cu Gigi Becali

Cu toate accidentările, crezi că mai pot face puncte în Europa League?

– Sunt sigur că vor face puncte în continuare și vor avea niște rezultate incredibile. Mai ales când o să joace acasă pe Arenă cu stadionul plin. O să îi împingă de la spate și o să se autodepășească. Eu cred că se vor califica mai departe.

Ce amintiri ai legate de Gigi Becali?

– Venea des pe la bază, mai ales înainte de meciurile din Europa. Venea seara când aveam cina. Ne încuraja, mai glumea cu noi, mai râdea, atmosferă frumoasă. Nu ne certa, era ca un fel de părinte. Ne mai zicea că trebuie să ne revenim. La televizor ne mai certa ca să auzim. Și pe mine m-a criticat de vreo două ori. Eu sunt 100% sigur că nu îi afectează criticile. Am fost acolo. Ca jucător îți dai seama când ai avut o evoluție slabă și nu ai de ce să te superi. Când joci bine te face cel mai bun jucător.

Benzar încă se gândește la națională: „Alex Chipciu a fost convocat la 36 de ani”

Crezi că mai poți să revii la forma pe care ai avut-o la FCSB după accidentarea asta?

– Înainte să mă accidentez mă simțeam atât de bine fizic și începusem să prind și ritm de joc. Simțeam că pot să revină din nou și să fiu foarte bun. Eu sper și de-asta muncesc, că altfel mă lăsam. Am 32 de ani, dar fizic stau foarte bine. Trec bine testele fizice și sper doar să fiu sănătos.

La națională te mai gândești?

– ? Tot timpul cât voi juca mă voi gândi la națională. Rațiu e foarte bun, dar nu știi niciodată în fotbal. Cel mai mare câștig din ultimii ani este întoarcerea suporterilor pe stadioane și mai ales către echipa națională. Asta li se datorează băieților pentru că au reușit cum Campionat European senzațional și acum o campanie reușită.

Romario Benzar regretă transferul la Lecce: „Aici nu ești în România! Dă-i în ea!”

Cum a fost perioada Lecce?

– Am ales greșit. Dacă îl ascultam pe domnul Meme Stoica era mult mai bine. De la Steaua (n.r.FSCB) am ajuns la o echipă care nu ieșea din jumătatea proprie. Țin minte la primul meci când am jucat titular, am încercat să pasez, să ieșim din apărare și la pauză mi-a zis antrenorul așa: ‘Aici nu ești în România! Dă-i în ea!’. Și i-am spus: ‘Cui? Nu e nimeni în față’. ‘Dă-i că alergăm după ea în față’. Atunci mi-am dat seama că am șanse mici să joc. N-am avut ce face, semnasem deja și nu puteam să mai scap de acolo. Cu două mâini aș fi semnat să plec.

Nu ai avut alte oferte din Italia?

– Am avut mai multe oferte din Serie B, dar nu știam atunci ce înseamnă campionatul ăsta. Asta în iarnă, când voiam să plec. Ei voiau să mă dea doar împrumut. Am avute oferte de la Frosinone și Veneția. Cei de la Frosinone mă voiau foarte mult. Cu două zile înainte de finalul perioadei de mercatto mai aveam doar Perugia.

La Perugia a fost rezerva lui Pasquale Mazzocchi: „Doar dacă pățea el ceva aveam vreo șansă”

Cum a fost acolo?

– După ce am ajuns, mi-am dat seama de ce m-au luat. Lecce îmi plătea 90% din salariu, iar ei aveau jucător pe poziția de fundaș dreapta. Un jucător foarte bun, care acum e la Napoli, Mazzocchi. Practic doar dacă pățea el ceva aveam vreo șansă. Eu nu am știut condițiile în care m-au împrumutat acolo și am stat un an doar să mă antrenez. Trebuia să merg la Frosinone, dar jucasem în Serie A și la început nu voiam să mă duc în liga a doua.

Cum te simți la Botoșani?

– Sunt niște oameni extraordinari și avem un președinte despre care nu am cuvinte, Adi Ignat. Ca să îți faci o idee, eu când m-am accidentat mai era o săptămână de mercatto. Operația mea din Finlanda a costat câteva zeci de mii de euro. Sunt sigur că dacă eram la orice altă echipă îmi propuneau să reziliez.

Le mulțumesc că m-au susținut, inclusiv domnul Iftime. În afară de Steaua (n.r.FCSB) n-am întâlnit un club ca Botoșani. Când totul e bine toată lumea mea e lângă tine. Dar n-am întâlnit așa ceva când un jucător se accidentează grav. Când ai o problemă, atunci se văd oamenii.

Romario Benzar îl „înțeapă” pe Mircea Rednic: „Acolo se schimbă 30 de jucători în fiecare an”

De ce n-ai rămas la UTA?

– Mi-am terminat contractul la UTA. Când am plecat de la Farul am avut o ședință cu cei de acolo la ora 7 și la ora 8 le-am zis să îmi dea actele să plec. La 9 eram înțeles cu UTA. Ei mi-au propus contract pe 1,5 ani sau 2, dar eu le-am zis că vreau doar pe 6 luni și vedem din vară. A plecat Laszlo Balint și a venit domnul Rednic. Mie mi s-a terminat contractul și oricum nu mai rămâneam. Acolo se schimbă 30 de jucători în fiecare an. Așa că nu m-au dat afară cum spun ei, s-a terminat contractul.

Cum ai ajuns la Botoșani?

– Era domnul Alexa antrenor. Eu așteptam alte oferte și nu m-am înțeles când trebuia să semnez. Apoi mi-am dat seama că se termină perioada de transferuri. M-au sunat cei de la Botoșani și ne-am înțeles. Voiam să joc și știam că aici o să am șansa asta. Am venit cu cea mai mare petrecere și sunt oameni senzaționali în zona asta.

Romario Benzar spune lucrurilor pe nume în războiul dintre FCSB și Steaua: „Sunt milioane de suporteri care susțin asta”

Ce părere ai despre conflictul dintre FCSB și Steaua?

– Acuma m-am uitat ultimele două zile pe la știri și emisiuni și acuma cred că le e frică tuturor să mai spună lucrurile astea pentru că te poți trezi cu procese. Eu știu ceva de când am început să înțeleg fotbalul.

Țin minte perioada cu Mirel Rădoi, Nicolae Dică, semifinală de Cupa UEFA, scria Steaua, i-am văzut doar în SuperLiga, am jucat acolo și părerea mea a fost mereu asta. Sunt milioane de suporteri care susțin asta. Peste tot unde merg în țară se umplu stadioanele. La Botoșani s-au vândut toate biletele.

2 ani a jucat Romario Benzar la FCSB, perioadă în care a evoluat în 49 de meciuri

2 milioane de euro a încasat Gigi Becali în urma transferului lui Benzar la Lecce în 2019

2 titluri de campion a câștigat fundașul dreapta cu Farul