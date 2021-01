Romario Benzar, dezamăgit de experiența în Italia: ”A fost un an dificil”

Fundașul echipei FC Viitorul, Romario Benzar, s-a arătat dezamăgit de experiența pe care a avut-o în Italia, nereușind să se impună nici la US Lecce, nici la Perugia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul a fost achiziționat de Lecce de la FCSB în iunie 2019, pentru suma de 2 milioane euro, dar după șase luni a fost împrumutat la Perugia.

Nici aici nu a rezistat prea mult și după alte șase luni Lecce l-a trimis acasă, tot sub formă de împrumut, la FC Viitorul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Perioada petrecută în Italia i-a lăsat un gust amar lui Romario Benzar

”Cred că a fost un an greu, dar și destul de ciudat din multe puncte de vedere. În plan personal, a fost un an în care m-am bucurat mai mult de familia și de copilul meu”, a declarat fundașul formației FC Viitorul pentru lpf.ro.

”Pe plan sportive, a fost un an dificil, în care, pentru prima dată în carieră, am jucat foarte puțin, a fost un an cu o experiență nedorită, din care am avut însă multe de învățat”, a povestit Romario Benzar dezamăgirea trăită în Italia.

ADVERTISEMENT

”Cea mai scurtă vacanță am avut-o anul trecut, în Italia, am primit doar trei zile libere. Sărbătorile le-am petrecut acum la Timișoara, împreună cu familia. Având în vedere că nu am probleme cu greutatea, nu am simțit că trebuie să-mi impun anumite limite. Am mâncat din toate fără a face excese”, a explicat Benzar.

Fotbalistul și-a stabilit obiectivele pe 2021: ”Suntem foarte încrezători că vom arată o altă față în partea a doua de sezon. Nu mai avem voie să facem pași greșiti și trebuie să adunăm cât mai multe puncte ca la final să fim în play-off”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Obiectivele mele sunt, în primul rând, calificarea în play-off. Apoi, să am personal un sezon foarte bun, în urma căruia să pot reveni la echipa națională”, a mai spus Romario Benzar.

”Cred că este un avantaj că vom începe foarte repede partea a doua a sezonului. În pauza de iarnă ne-am pus la punct fizic și mental și sunt încrezători că putem să facem lucruri bune”, a afirmat Benzar, înaintea partidei FC Viitorul – FC Hermannstadt, primul joc oficial din 2021 în Liga 1.

ADVERTISEMENT