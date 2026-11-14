Romario Benzar sare în apărarea lui Ianis Hagi: „E greu să vii la lot și să ai randament bun!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII „Ianis a fost la națională și înainte ca tatăl său să fie selecționer!”

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Convocarea lui Ianis Hagi la echipa națională a României pentru partidele cu Polonia și Bosnia continuă să genereze dezbateri aprinse, în contextul în care mijlocașul trece printr-o perioadă complicată la echipa de club, Alanyaspor, unde prinde foarte rar minute pe teren.

„Ianis a fost la națională și înainte ca tatăl său să fie selecționer!”

Romario Benzar, fotbalist și care evoluează în prezent la Poli Timișoara, a vorbit deschis despre situația delicată a fostului său coleg. Experimentatul fundaș dreapta a luat apărarea valorii arătate de Ianis de-a lungul timpului sub tricolor, dar a recunoscut sincer că lipsa ritmului de joc din Turcia îi afectează inevitabil evoluțiile. Fostul internațional român s-a arătat deranjat de valul de contestări apărut la adresa mijlocașului de când subliniind că Ianis și-a câștigat locul la lot cu mult înainte de această numire.

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„Pentru Ianis e cel mai rău, fiindcă trebuie să suporte această presiune din toate unghiurile. Un singur lucru nu înțeleg. Ianis Hagi a fost la națională și înainte ca tatăl său să fie selecționer. Și n-au mai fost atâtea scandaluri, că de ce e chemat, de ce joacă? El a avut mereu evoluții bune la lot, a ajutat echipa”, a declarat Romario Benzar, potrivit

Avertisment clar privind forma sportivă: „Dacă nu ai meciuri, nu-l poți vedea la nivelul maxim”

Dincolo de susținerea morală, jucătorul format la Academia Hagi a punctat realist că statutul de rezervă la formația din campionatul Turciei reprezintă un handicap major în fața pretențiilor de la echipa națională. „Sigur, acum, jucând rar la Alanya, nu e, probabil, în cea mai bună formă și te gândești că nu-l poți vedea pe teren la nivelul lui maxim. Ianis rămâne un jucător important, ale cărui calități pot face oricând diferența. În situația lui însă, dacă nu ai meciuri, e greu să vii la echipa națională și să ai un randament bun”, a completat Romario Benzar.

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