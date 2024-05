Romario Benzar, uluit după ce pedeapsa lui Hakim Abdallah a fost redusă: „Și șase etape au fost prea puține! Trebuia să mă omoare? Poate sunt interese”

Comisia de Recurs la doar două, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Atacantul l-a accidentat grav la cap pe Romario Benzar în Botoșani – Dinamo, scor 2-1, în etapa a 6-a din play-out-ul SuperLigii. Romario Benzar a răbufnit la aflarea veștii.

Romario Benzar, uluit după ce pedeapsa lui Hakim Abdallah a fost redusă: „Și șase etape au fost prea puține! Trebuia să mă omoare?”

după ce l-a umplut de sânge pe Romario Benzar în Botoșani – Dinamo (2-1). Atacantul din Madagascar a primit direct cartonașul roșu după .

Dinamo a făcut apel, iar Comisia de Recurs a redus pedeapsa de la 6 la doar două etape. Astfel, Hakim Abdallah va fi apt de joc pentru duelul decisiv al lui Dinamo cu UTA Arad pentru evitarea retrogradării. Fotbalistul de 26 de ani a stat deja la meciurile cu Voluntari (1-1) și U Cluj (3-3).

Romario Benzar a fost uluit de decizia Comisiei de Recurs și a avut un discurs extrem de acid. „În ultima etapă jucăm cu pistoalele la noi, ne facem pantaloni cu buzunare. Jur că nu știam nimic. Incredibil, m-ai luat prin surprindere. Sunt la masă și acum aflu, de la tine. Ce să spun? Nu mi se pare normal și chiar nu mă așteptam la așa ceva.

Spun că și șase etape au fost prea puține! Pentru că eu am suferit mult și încă o fac. Ce trebuia să-mi facă? Să mă omoare? Nu este destul că am capul plin de fire, că port o cască și îmi curge sânge după fiecare antrenament?

„Poate sunt interese. Medicii mi-au zis că am avut șansă, că sunt norocos”

Rana mea nu s-a vindecat nici acum și comisiile astea, ce sunt ele, că nu mă pricep, iau astfel de decizii, reduci de la șase la două! Nu știu ce să spun, poate sunt interese.

Se trece prea ușor peste așa ceva, nu poți să faci ce vrei și comisia nu știu care să te ierte că așa vrea cineva. Una să dea șase, alta… două, e o diferență de neînțeles.

Dar pe mine m-a chemat cineva de la Comisia de Recurs să mă întrebe, să mă vadă? Sună-mă comisie și pe mine să vezi dacă sunt bine, că pe mine m-a lovit.

Joc deoarece am vrut să fac sacrificii pentru echipa mea, mi-am dorit să ajut și îți spun și ție și celor de la comisie, joc pe semnătură. Medicii mi-au zis că am avut șansă, că sunt norocos, mi-au transmis că are fi bine să evit să intru pe teren.

O săptămână nu am putut să dorm, am stat pe calmante și am umplut patul de sânge. Dar poate trebuia să nu mai joc fotbal!”, au fost declarațiile vehemente ale lui Romario Benzar, potrivit .

„Mi-a dat mesaj și i-am acceptat scuzele. Rămâne cu tăietura la cap”

Romario Benzar a dezvăluit că Hakim Abdallah și-a cerut scuze printr-un mesaj pe care l-a trimis fostului fotbalist de la FCSB. Fotbalistul în vârstă de 32 de ani l-a dat ca exemplu pe Luca Mihai, accidentat grav de Homawoo în Dinamo – Poli Iași (1-0).

„Da. Mi-a dat un mesaj și i-am acceptat scuzele. Dar eu rămân cu tăietura în cap și el cu două etape de suspendare. Asta e realitatea, se trece foarte ușor peste o accidentare gravă și cred că vor urma lucruri și mai dure.

Îmi este teamă de ultima etapă. Sunt sigur că nici Luca Mihai nu se simte bine cu treaba asta, am auzit și eu de la colegi că încă are probleme și uitați că el nu a revenit pe gazon, e clar că ceva nu e cum trebuie. Dar suntem în România, fiecare face ce vrea, să ne rugăm să rămânem sănătoși”, a fost discursul lui Romario Benzar.