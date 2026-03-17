„Rombul” lui Mirel Rădoi, analizat de Balint: „E un sistem pentru care trebuie timp și anumiți jucători”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Debutul lui Mirel Rădoi pe banca FCSB nu a fost unul de povestit nepoților. Campioana en-titre a remizat pe teren propriu cu ultima clasată, Metaloglobus, scor 0-0. Deși antrenorul a încercat un nou sistem, 4-3-1-2, FCSB nu a reușit să o surprindă pe formația pregătită de Florin Bratu.

Debutul lui Rădoi la FCSB, sub lupa lui Balint

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Laszlo Balint a analizat debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. a avertizat că play-out-ul este o competiție în care valorile se egalizează foarte mult, iar de aici problemele întâmpinate de roș-albaștrii în duelul cu Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum ți s-a părut debutul lui Rădoi?) Play-out-ul este o competiție în care de multe ori valorile se echilibrează. În cazul în care nivelul de eficiență nu este unul optim, riști să ai rezultate care să îți aducă presiune și mai mare și automat acești fiori ai unei posibile retrogradări sau ai clasării în zona sensibilă a clasamentului.

A fost un meci pe care l-a controlat FCSB, dar nu au avut eficiență ofensivă la ocaziile avute. Dacă ar fi marcat, sunt convins că jocul ar fi curs într-o altă direcție și probabil că și scorul ar fi fost mare.

ADVERTISEMENT

A încercat Rădoi un alt sistem, dar știți cum e… E exact același principiu pe care l-am spus și eu, în momentul în care încerci să schimbi puțin dinamica așezării în teren, jucătorii reacționează. E această noutate la nivelul informațiilor și îi scoți puțin dintr-o rutină a metodologiei”, a declarat Laszlo Balint.

ADVERTISEMENT

„Rombul” lui Mirel Rădoi, analizat de Balint

. Balint e de părere că această noua formație trebuie lucrată foarte mult la antrenament, iar Rădoi nu a avut suficient timp să prezinte toate detaliile. În schimb, dacă modelul 4-3-1-2 este bine folosit, acesta poate fi letal, iar Balint a amintit de un Sepsi – UTA 4-1.

„Mă refer la rombul pe care l-a încercat. E un sistem destul de complex, mai ales pe tranziții, flancurile sunt puțin descoperite. Probabil că s-a gândit la acest sistem, ținând cont că era de așteptat ca Metaloglobus să vină să se închidă, să se grupeze foarte bine în fața propriului careu. A încercat să mizeze pe această superioritate în zona centrală. Nu intru în mintea lui Mirel, dar probabil că a considerat că are jucătorii care să se plieze pe un astfel de sistem.

ADVERTISEMENT

Este un sistem complex, e clar că jucătorii nu au cum să înțeleagă în câteva antrenamente absolut tot ce trebuie. Eu vă dau un singur exemplu, îmi aduc aminte de un meci în al doilea meu mandat la UTA. Jucam cu Sepsi, iar ei jucau 4-4-2 romb. Erau acolo Rodrigues, Păun, Ștefănescu și Matei, vă spun sincer că ne-au dat cu terenul în cap! Ne-au bătut 4-1, aveau o abilitate foarte bună de a stăpâni acest sistem.

Trebuie să ai jucători potriviți pentru acest sistem, iar apoi, bineînțeles, trebuie să ai o interpretare bună a jocului pe principiile implementate de antrenor. Era de așteptat să nu îl stăpânească bine după câteva antrenamente. UTA e o echipă solidă, va fi un meci greu pentru FCSB. Eu cred totuși că FCSB are jucători de valoare și va câștiga play-out-ului. Mirel Rădoi și-a demonstrat valoarea și cred că are potențialul să câștige play-out-ul”, a conchis Laszlo Balint.