Romelu Lukaku trece prin momente tulburătoare! Starul lui Napoli nu-și poate înmormânta tatăl, mort de mai bine de două săptămâni: „Suntem șantajați”

Romelu Lukaku trece prin momente dramatice după moartea tatălui său. Superstarul lui Napoli și-a făcut povestea cunoscută pe rețelele sociale, după ce a încercat din răsputeri să aducă în Europa trupul neînsuflețit al părintelui său, însă fără succes. Atacantul belgian este sigur că e victima unui șantaj.

Romelu Lukaku, șantajat după moartea tatălui său. De ce nu-i poate aduce trupul în Europa

Deși tatăl său s-a stins din viață pe 28 septembrie, adică acum mai bine de două săptămâni, trupul neînsuflețit nu a putut fi adus în Europa. La momentul decesului, acesta se afla în Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo.

Atât Romelu Lukaku, cât și fratele său, Jordan Lukaku, care joacă pentru Lazio, au făcut tot posibilul ca acest lucru să se întâmple, însă celor doi le s-a refuzat alinarea de a-și îngropa tatăl. Atacantul belgian nu a oferit mai mult detalii despre circumstanțe și nici despre persoanele care, după spusele sale, păstrează trupul tatălui său și încearcă să-l șantajeze pentru ca familia să-l poată revendica.

„Tatăl nostru a murit pe 28 septembrie și, ca frați, am încercat prin toate mijloacele să aducem trupul lui înapoi în Europa, dar simțim că suntem șantajați”, a transmis superstarul belgian pe Instagram. „Așa cum știți deja, aveam planificate funeraliile în ziua de vineri, dar din cauza unor decizii luate la Kinshasa, înmormântarea va avea loc acolo.

Dacă tatăl nostru ar fi fost aici astăzi, nu ar fi acceptat asta. Ne frânge sufletul faptul că nu putem să-l îngropăm pe tatăl nostru. Dar unii oameni nu au vrut asta. Acum înțelegem de ce tatăl nostru ne ținea departe de mulți oameni. Dumnezeu să-i binecuvânteze sufletul”, a mai explicat el.

Romelu Lukau, mesaj emoționant după ce tatăl său a trecut în neființă: „Nu voi mai fi același”

Cuprins profund de durerea pierderii părintelui său, Romelu Lukaku a postat o poză alături de tatăl său și a scris un mesaj de-a dreptul emoționant, în care a declarat că viața sa se va schimba începând cu acest moment tragic:

„Mulțumesc că m-ai învățat tot ce știu. Îți voi fi veșnic recunoscător și-ți voi prețui amintirea. Viața mea nu va mai fi niciodată la fel. M-ai protejat și m-ai călăuzit așa cum nimeni altcineva nu ar fi putut s-o facă. Nu voi mai fi același. Lacrimile îmi curg șiroi, iar durerea este uriașă. Dumnezeu îmi va da puterea să trec peste. Mulțumesc pentru tot, Roger Menama Lukaku. Tatăl meu”, a scris atacantul lui Napoli.

Cariera lui Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști belgieni ai tuturor timpurilor. Caracterizat prin forța sa uriașă și calitatea la finalizare, dar și viteza în contrast cu mărimea corpului său, atacantul ce a jucat la unele dintre cele mai mari echipe ale Europei

Romelu Lukaku este unul dintre fotbaliștii pentru care s-au plătit cei mai mulți bani, cumulând toate sumele de transfer. Uriașul Belgian a jucat pentru Chelsea, Everton, Manchester United, Inter Milano, AS Roma, iar acum este legitimat la Napoli. Toți banii care s-au plătit pentru mutările sale ating o sumă formidabilă de aproximativ 355 de milioane de euro. Echipa care a plătit cel mai mult pentru serviciile sale a fost Chelsea, care l-a readus la Londra pentru 113 milioane de euro, după ce îl cedase pentru doar 35 de milioane de euro cu mai mulți ani în urmă, la Everton.