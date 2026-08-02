Romeo Alessandro l-a enervat pe Tolea Ciumac înainte de RXF Next Fighter 33: „Nu duce cu carnea aia pe el”

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Romeo Alessandro vs. Tolea Ciumac este unul dintre cele mai așteptate meciuri din această vară. Cei doi vor boxa unul împotriva celuilalt pe 14 august, la gala RXF Next Fighter, care va fi în direct și în exclusivitate pe platforma VOYO.

Tolea Ciumac, enervat de Romeo Alessandro

Next Fighter 33 se anunță unul dintre cele mai spectaculoase evenimente, mai ales că de pe card nu lipsește meciul dintre Romeo Alessandro și Tolea Ciumac. Cei doi se vor lupta pe reguli de box, vineri, 14 august, de la ora 20:00. Gala RXF Next Fighter 33 va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO. Romeo Alessandro promite să îl provoace și pe un alt stil pe Tolea Ciumac, dacă va câștiga meciul din August.

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„Dacă o să câștig meciul ăsta pe box, o să îi fac provocarea pe MMA, că nu l-a provocat nimeni. Eu provin din judo, dar nu am practicat judo în cușcă din cauza condiției fizice. M-a oprit să îmi proiectez adversarul. Mi s-a tăiat gazul, că nu am fost bine pregătit”, a declarat Romeo Alessandro, în cadrul emisiunii

Afirmația mult mai tânărului său oponent l-a enervat pe Tolea Ciumac. „Ce să faci? Să mă proiectezi? Păi nu m-a proiectat nimeni în 50 de ani”, a tunat „Ursul siberian”.

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Romeo Alessandro s-a îngrășat pentru meciul cu Tolea Ciumac

În vârstă de 37 de ani, Romeo Alessandro este cu 15 ani mai tânăr decât adversarul său de la RXF Next Fighter 33. Pentru a ține pasul cu Tolea, Romeo a luat în greutate. „Am mai luat în greutate. Eu zic că mă ajută. Am crescut în forță, în lovituri. Eu zic că mă ajută să duc mai bine loviturile”, a dezvăluit Romeo Alessandro. „De cât e repriza? 3 minute? Știi cât te țin mușchii ăia? 2 minute și jumătate. Dacă nu îl fac K.O. în prima rundă, în a doua rundă renunță. Nu duce Romeo cu carnea aia pe el”, s-a amuzat Tolea Ciumac.