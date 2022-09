Romică Țociu, Paula Chirilă și Cătălin Cazacu, implicați într-un accident rutier. „Șoferul vorbea la telefon. Ar fi trebuit călcat în picioare”

În timp ce se întorceau de la filmările emisiunii lui Nea Marin, Romică Țociu, Paula Chirilă și Cătălin Cazacu au fost implicați într-un accident rutier. La volan se afla logodnicul Ramonei Olaru, însă vina i-a aparținut unui alt șofer, după cum a declarat Romică Țociu pentru FANATIK.

Romică Țociu, Paula Chirilă și Cătălin Cazacu au făcut accident cu mașina: “Am avut noroc că am avut toți centuri”

În ediția de joi, 1 septembrie 2022, a emisiunii Showbiz Report, difuzată la Antena Stars, Cătălin Cazacu a făcut o dezvăluire neașteptată. Prezentatorul a declarat că, în urmă cu două săptămâni, în timp ce se întorcea de la filmările emisiunii lui Nea Mărin, a fost implicat într-un accident rutier.

ADVERTISEMENT

„Am făcut accident întorcându-ne de la Nea Marin cu Paula și cu Romică Țociu în mașină”, a spus Cătălin Cazacu, la

Contactat de FANATIK, Romică Țociu a oferit mai multe informații despre cele întâmplate. Vinovat, se pare, a fost celălalt șofer care „mergea haotic” și scria mesaje în timp ce se afla la volan.

ADVERTISEMENT

„A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă”, a declarat, pentru FANATIK.RO, colegul de scenă al lui Cornel Palade.

Norocul a fost de partea lor, și asta pentru că, vedeta Antena Stars, Cătălin Cazacu, deține o mașină mare, astfel că nu au fost răniți grav, ci doar s-au îndoit ușile din spate.

ADVERTISEMENT

„A intrat în spate, iar Cazacu are mașină din aia mare, are Van din ăla, Mercedes. I-a îndoit doar ușile din spate, a intrat ceva.

Vorbea la telefon, pentru că l-am depășit, pentru că mergea haotic, și, când ne-am uitat toți, dădea mesaje prin telefon sau vorbea. Același lucru l-a făcut și când ne-am prins din urmă”, a mai spus Romică Țociu.

ADVERTISEMENT

„Ăla ar fi trebuit călcat în picioare, că poate era un copil”

Chiar dacă accidentul nu a fost unul grav, Romică Țociu, Cătălin Cazacu și Paula Chirilă s-au speriat. Totuși, logodnicul Ramonei Olaru nu s-a pierdut cu firea. Și-a păstrat calmul, cu toate că Romică Țociu s-a arătat foarte deranjat de comportamentul șoferului vinovat.

ADVERTISEMENT

De altfel, în emisiunea pe care o prezintă, Cătălin Cazacu a glumit și a afirmat că, în cazul în care ar fi existat victime, cu toții și-ar fi făcut grijă pentru personajele ceva mai cunoscute din mașină.

„Nu a fost nimic fenomenal, a fost o sperietură. A trecut repede. E o fire foarte mișto, s-a încărcat repede, nu s-a enervat. Bine, ăla ar fi trebuit călcat în picioare, că poate era un copil.

Ferească Dumnezeu! Să vorbești și să dai mesaje pe telefon în timp ce mergi cu mașina e un act de inconștiență”, ne-a declarat Romică Țociu.

Actorul se bucură de faptul că impactul nu a fost unul puternic și au putut să-și continue drumul cu mașina, fără să fie nevoiți să aștepte după o platformă.

„După aia a fost totul în regulă. Am ajuns cu bine acasă. Noroc că a turtit ușile și nu au ajuns până la roțile din spate să nu mai fi putut pleca”, a adăugat Romică Țociu.

Romică Țociu, prins la volan fără permis

Recent, , Romică Țociu a dezvăluit că a condus fără permis. Totul s-a întâmplat în urmă cu 25 ani. Atunci, un prieten de-ai artistului trebuia să-l conducă la gară, iar el și-a dorit să meargă cu mașina pentru o distanță scurtă.

Un echipaj de Poliție l-a oprit, însă artistul a venit cu un plan ingenios. Până ca agenții să ajungă în dreptul automobilului, el a trecut pe locul din dreapta, iar proprietarul în spate, cu scuza că ușa din față nu mergea, și a fost nevoit să deschidă în acest mod.