Romică Țociu și Cornel Palade, povești neștiute! Cum îi încurca Dan Spătaru la spectacole: „Ăia plângeau”

Romică Țociu și Cornel Palade au vorbit despre cele mai frumoase momente ale vieții lor, invitați în podcastul lui Horia Brenciu. Cei doi comedianți care au încântat publicul de-a lungul anilor cu glumele lor și-au amintit de spectacolele de altădată, dar și ce făceau pentru a ieși la cele mai selecte restaurante, în perioade când nu câștigau mulți bani.

Romică Țociu și Cornel Palade, amintiri din perioada de glorie a lui Dan Spătaru

Făcând o călătorie în timp, în perioada în care Dan Spătaru era în vogă în România, Romică Țociu a făcut o paralelă între vremurile de altădată și cele pe care le trăim acum.

ADVERTISEMENT

Actorul a remarcat că în ziua de azi, oamenii sunt mai independenți, mai egoiști cumva, și că publicul s-a schimbat profund. Unul din artiștii de la care au avut cel mai mult de învățat Romică și Cornel a fost

De fiecare dată când interpretul șlagărului „Țărăncuță, țărăncuță” urca pe scenă îi făcea pe spectatori să plângă, încurcându-le uneori momentele celor doi umoriști, căci aceștia trebuiau să urce imediat pe scenă, iar lumea încă era în starea de tristețe. De multe ori, asta i-a și ajutat pe Țociu și Palade.

ADVERTISEMENT

„Ăia plângeau și ne ziceau să intrăm: unde să intrăm, pe mama mea?”

„Fiecare se luptă pentru felia lui, pentru viața lui, pentru lucrurile lui. Când apărea pe scenă, nu trebuia să cânte, pentru că începea publicul să cânte. Făcea bis, tris, noi intram după el, o nenorocire să intri după Dan Spătaru, mai bine te împușcai. Cu ce melodie crezi că închidea recitalul?

Închidea cu „Să știi, măicuța mea”… Începea un plâns în sală… Veneau apele șuvoi, apoi intră și fă comedie! A cântat s-a aplecat, a ieșit și n-a mai intrat. Ăia plângeau și ne ziceau să intrăm: unde să intrăm, pe mama mea?”, și-a amintit Țociu, în emisiunea lui Horia Brenciu

ADVERTISEMENT

și despre perioadele în care trebuia să își drămuiască atent banii, atunci când ieșea prin Craiova la restaurantele la modă în 1980.

Țociu se lipea de prieteni ca să iasă la restaurantele la modă din Craiova, în 1980

„Când aveam niște bani, sâmbăta sau duminica, asta însemna să am 50 de lei sau 75 de lei, pentru că era friptura 25 și 45 sticla de vin… Eu vorbesc de 1981-1982. La terasa Minerva de la Craiova, era o minune! Cine crezi că era acolo să cânte? Cotabiță! În partea cealaltă cânta ăla gras, Paul Negoiță! Erau Jesus acolo ăștia. Toate gagicile își doreau o seară, să te duci la Minerva.

ADVERTISEMENT

Eu nici nu apucam să intru, dacă nu aveam bani, trebuia să te lipești de cineva, să te cuplezi cu el pentru o sticlă de vin. Dacă tu aveai numai 30 de lei, nu puteai bea și vin și să iei și friptură. Te așezai la masă și începea să cânte Cotabiță… Cânta coveruri. Toată lumea cânta. Da și, asta, Silvia Mitrache. Cum cânta Silvia!”, și-a amintit cu nostalgie Țociu.

ADVERTISEMENT

Întrebați de Brenciu dacă de-a lungul carierei cei doi s-au și certat pe bani sau pe femei, după ce au avut un schimb de replici comentând parcursul lui Palade în show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, comedianții au recunoscut că au avut multe discuții.

Țociu și Palade: „Dacă ne certam pe bani, nu mai eram împreună”

„Ne-am mai certat de vreo 200 de ori. Dacă ne certam pe bani, nu mai eram împreună. Nici pe femei. Pe bărbați, da! Eu îl cunosc foarte bine, numai că el nu a înțeles că oamenii ăia au plecat cu ideea în cap de a câștiga, prin orice modalitate (n.r.: se referă la show-ul de la PRO TV)”, a completat Țociu.

„Cert e că m-aș fi dus departe. În momentul când murdăria a început să fie evidentă, am zis că n-are rost. Am stat atât cât a trebuit să nu mă înjure oamenii. După ce am plecat de acolo, am venit pe un val de simpatie extraordinar. Am văzut-o pe Mara plângând, am rămas prost…

Cu Giani Kiriță m-am înțeles foarte bine. Am văzut și invidii, invidii pe nimic. Dacă e un concurs, trebuie să îți iau ție gâtul, doar pentru că e un concurs? Nu există condiție umană”, a spus cu regret Cornel Palade despre reality-show-ul de la PRO TV, unde a fost umilit de Bia Khalifa.