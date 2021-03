Romina Geczi a fost eliminată de la „Survivor România” în episodul de duminică seară și a spus adevărul despre relația care există între foștii ei colegi din echipa Războinicilor, Sorin și Albert. Fosta concurentă a dezvăluit ce s-a întâmplat înainte de Consiliu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși Albert a fost nominalizat de mulți coechipieri, surpriza a fost una mare și de data aceasta, pentru că publicul l-a votat ca favorit. Andrei a ieșit al doilea favorit și a nominalizat-o pe Romina, care a avut cele mai puține voturi.

Romina a vorbit despre strategiile din echipa ei și despre nominalizarea pe care a făcut-o Andrei Dascălu. Blondina este de părere că Războinicii vor să elimine concurenții veniți recent și nu este prima dată când se discută despre acest aspect.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Romina a spus adevărul despre relația dintre Sorin și Albert. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi la Survivor Romania

Romina Geczi a vorbit despre tensiunile dintre Albert și Sorin, afirmând că relația lor părea normală în camp. Atunci când erau la Consiliu, lucrurile se complicau, pentru că Sorin vene cu diverse reproșuri la adresa colegului său.

„În camp ei vorbesc normal (n.r. Albert și Sorin). Sunt situații când nu prea vorbesc, sunt situații când vorbesc chestii generale, minore, dar nu e ca și cum s-ar urî, dar când vine vorba de nominalizare e strict Albert. Găsește atunci să îi reproșeze ceva”, a declarat Romina pentru WOWbiz.ro, în cadrul emisiunii „Ștafeta mixtă”.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Romina despre strategiile din echipa Războinicilor

La puțin timp după ce a părăsit cel mai dur reality show, Romina Geczi a făcut dezvăluiri despre ce se întâmplă cu adevărat în echipa Războinicilor și despre eliminarea ei din cadrul competiției. Fosta concurentă consideră că cei vechi fac strategii astfel încât să fie eliminați cei care au venit recent în Republica Dominicană.

Romina a fost șocată de faptul că Andrei a fost cel care a nominalizat-o pentru eliminare. Cu o zi înainte, acesta i-ar fi spus că vrea să o voteze pe Mellina, pe care o consideră o persoană falsă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu mă așteptam de la Andrei, pentru că mi-a spus cu o zi înainte în față că va vota Mellina. De Mellina a spus foarte clar că este falsă și fomistă. Exact astea au fost cuvintele lui Andrei la adresa Mellinei. Mi le-a spus mie în față. I-am spus: ‘Trebuia să votezi ce mi-ai spus înainte’.

Mi-a zis ceva de genul: ‘Am făcut-o fiartă’. La un moment dat când era eliminare de la Faimoși, țin minte că întorcea capul și zicea: ‘Ieșe Chitoșcă, iese Chitoșcă’. Eu eram conștientă că nu aveam susținători, fiind cea mai nouă. Era clar că voi pleca”, a continuat Romina.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânăra a recunoscut că nu a avut conflicte cu colegii de echipă, dar nici nu a vrut să facă alianțe, așa cum au procedat restul Războinicilor.

„Ce am văzut eu, deși am stat foarte puțin, cei mai vechi, Mellina, Sorin, Starlin, Maria, se protejează între ei și atunci vor lovi în concurenții mai noi. Asta era strategic. Am spus că Albert e puțin ciudat, pentru că stă puțin mai retras, același lucru o să îl spun și despre Andrei.

ADVERTISEMENT

Andrei e un Albert doi, doar că Albert ca și persoană e ok. Având în vedere că au avut conflicte în trecut, Albert va fi în continuare calul lor de bătaie. Eu nu am avut un conflict cu nimeni, doar că nu am vrut să fac alianțe. Din păcate, Andrei încearcă să se muleze după echipa mai veche și să dea bine în fața lui Sorin”, a mai spus aceasta.

Romina Geczi la Consiliul de eliminare. Sursa foto: FacebookÎn plus, Romina a mărturisit că l-a nominalizat pe Albert nu pentru că așa ar fi vrut de la bun început, ci pentru a nu a avea probleme cu Sorin, care stabilește regulile în echipa Războinicilor. Fosta concurentă a recunoscut că avea de gând să-l nominalizeze pe Sorin, care ar fi fost o decizie bazată pe criteriul sportiv.

ADVERTISEMENT

„Inițial, când trebuia să nominalizăm, aveam două nume în cap, am luat-o strict pe parte sportivă, Starlin și Sorin, pentru că Sorin nu e foarte rapid pe traseu. Nu eram încă decisă și am auzit colegii că vor vota Albert. Eu inițial voiam să votez Sorin, pentru că știam că este mai slab. Am și zis-o în față. După aceea am auzit discuția, iar Andrei a hotărât să îl voteze pe Albert, deși și el avea în cap altă opțiune, dar s-a mulat pe echipa mai veche.

Atunci erau voturi majoritare, exact asta i-am spus și lui Albert. Eu fiind nouă, dacă aș fi votat Sorin, el ar fi luat-o personal, iar dacă ar fi fost un alt consiliu, cu siguranță mă va vota. Sorin este cel care organizează echipa. I-am spus și lui Albert, pentru că Albert m-a luat deoparte după consiliu și mi-a zis că a înțeles că l-am votat. L-am rugat să nu se supere pe mine, că voiam să îl nominalizez pe Sorin, dar voturile erau majoritare, pe principiul să nu o ia în nume de rău Sorin”, a continuat Romina Geczi.