Romina Gingașu, dezvăluiri incredibile. Ce a făcut când a văzut că Piero Ferrari este căutat de alte femei: „Le-am sunat și le-am spus…”

Romina Gingașu și-a deschis sufletul și a vorbit despre decizia dureroasă de a nu avea copii, dar și despre sacrificiile pe care le face pentru a fi soția lui Piero Ferrari. Oricine și-ar dori să fie în locul său, însă nu este deloc ușor, spune românca.

De ce a ales Romina Gingașu să nu devină mamă

Romina Gingașu trăiește visul multor femei. Românca, în vârstă de 30 de ani, , fiind cunoscută și admirată la nivel internațional. Relația cu un bărbat atât de cunoscut, însă, nu este atât de ușoară, mai ales când acesta cu 45 de ani mai mare.

Pentru asta, a fost nevoită să facă numeroase sacrificii. Printre cele mai dureroase decizii pe care a trebuit să le ia de când a devenit soția lui Ferrari

„Pentru mine a fost o decizie foarte grea și cred că m-am obișnuit cu acest gând cam în trei ani. Au fost discuții între noi, ne-am explicat, e și diferența de vârstă, iar într-o zi le-am închis”, a dezvăluit Romina Gingaşu, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Pentru a umple acest gol, Romina Gingașu a fondat un fundație prin care sprijină copiii fără părinți. „Într-adevăr, în acest moment, am grijă de șapte copii orfani. E o decizie foarte grea pentru o femeie. Să trăiesc cu gândul că poate nu o să am niciodată copii, m-a făcut pe mine să înființez o fundație și să am o activitate de acest gen în societatea românească și nu numai”, a explicat Romina Gingașu.

„Mie mi s-a dat misiunea de a fi soția lui Piero Ferrari”

De asemenea, deși multe femei de vârsta sa se distrează, Romina Ferrari are cu totul alte responsabilități. Ieșirile spontane nu există pentru ea, în schimb, are planificate întâlniri și evenimente alături de soțul cu săptămâni în avans,

„Am renunțat la viața cu prietenii mei. Ei sunt vara la petreceri în St. Tropez. Mi-ar plăcea să fiu alături de ei. Pentru că sunt tânără și am tot dreptul. Dar intervine responsabilitatea de familie, responsabilitatea alături de el, a cinelor și evenimentelor companiei sale, care au prioritate.

Am întotdeauna calendarul pe două luni ştiut. Îl avem la comun, ne sincronizăm. Absolut merită, acestui om îi sunt datoare toată viața mea. Am dragoste pentru el, respect, nu am niciun regret. Mie mi s-a dat misiunea de a fi soția lui Piero Ferrari. Au fost altele înainte, dar nu au rezistat, a trebuit să ajung eu”, a declarat Romina Gingaşu.

Cât de geloasă este, de fapt, Romina Gingașu

Chiar și ala, Romina Gingașu recunoaște că gelozia nu lipsește din casa sa. Surprinzător, însă, cea care manifestă acest sentiment este ea, în timp ce soțul său Piero Ferrari, nu o sună atunci când este în România, de teamă să nu o „deranjeze”.

„Da, au fost femei care îl căutau și chiar dacă nu ne-am atins telefonul, am aflat, pentru că avem și noi instincte feminine, până la urmă. Se simte. Însă într-un fel am fost fericită. Înseamnă că este un bărbat plăcut, un bărbat care arată bine, datorită mie, sincer.

În ultimii ani s-a schimbat foarte mult, a slăbit, câteva intervenții împreună, la faţă. Arată bine, dar nu o să calce niciuna în vecinătatea lui. Stau liniştită, mai ales după căsătoria legală stau și mai liniştită.

(…) Le-am sunat și le-am spus ‘mâine poți să vii, eu pot să plec’. Erau ‘nu, nu poţi să faci lucrul acesta’. Dar a fost un simplu joc în care să rezolv repede situația pentru că nici nu am vrut să-l pun pe el sub stres sau sub anumite emoții care îl pot afecta mai ales la vârsta lui, pe subiectele astea”, a recunoscut Romina Gingașu, citată de