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Romina Gingașu, gest superb pentru familia din Galați a cărui apartament a fost lovit de dronă. Ce a decis să facă

Romina Gingașu nu a putut sta deoparte și vrea să ajute familia din Galați care a rămas fără casă după ce imobilul a fost afectat de o dronă. Soția lui Piero Ferrari a luat atitudine.
Alexa Serdan
09.06.2026 | 09:45
Romina Gingasu gest superb pentru familia din Galati a carui apartament a fost lovit de drona Ce a decis sa faca
Gestul făcut de Romina Gingașu pentru o familie din Galați. Sursa foto: Instagram.com
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O familie din orașul Galați se află într-o situație neplăcută după ce o dronă a lovit apartamentul în care locuia. Romina Gingașu a aflat despre acest lucru și a decis să recurgă la un gest superb. Anunțul a fost făcut de primarul din localitate.

Ce vrea să facă Romina Gingașu pentru o familie din Galați

Romina Gingașu (33 ani) locuiește peste hotare de ani buni. Are o relație de 9 ani cu moștenitorul imperiului Ferrari, Piero Ferrari (81 ani), care i-a făcut un cadou de 32 de milioane de euro cu ocazia aniversării poveștii lor de dragoste. Și pentru că banii nu sunt o problemă pentru cuplu șatena oferă constant sprijin celor din jur.

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Aflând despre familia din Galați care a rămas fără apartament din cauza unei drone a decis să ia atitudine. Femeia de afaceri nu a putut sta deoparte și a făcut un pas important. Și-a propus să ajute celor două persoane care au ajuns la spital după ce locuința lor a fost afectată serios de avionul teleghidat rusesc.

Vestea fericită a venit din partea edilului din oraș, Ionuț Pucheanu. Primarul a transmis că afacerista le-a cumpărat un imobil nou. Politicianul a făcut publică informația pe social media, unde a primit numeroase reacții. Foarte mulți gălățeni l-au criticat, fiind de părere că ajutorul trebuia să vină din partea primăriei.

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„Mulțumim, Romina Gingașu! Sunt în viață momente grele, dar urmate de gesturi minunate. După drama prin care a trecut familia de la blocul BR din cartierul Mazepa, astăzi ne bucurăm de o veste extraordinară”, a transmis edilul Ionuț Pucheanu, pe pagina sa de Facebook.

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”Un gest de o generozitate rară”

„Doamna Romina Gingașu, româncă stabilită în străinătate, ne-a anunțat că îi oferă acestei familii un apartament nou.  Pur și simplu. În numele comunității gălățene îi mulțumesc doamnei Romina Gingașu pentru un gest de o generozitate rară. Sunt fapte care nu repară doar ziduri distruse, ci și suflete încercate.

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Sunt gesturi care ne arată că solidaritatea și omenia sunt mai puternice decât orice. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost și sunteți alături de această familie. Ați demonstrat încă o dată că facem parte dintr-o comunitate unită! Galațiul merge mai departe”, a completat primarul din Galați, în mediul virtual.

Pe de altă parte, Romina Gingașu nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Soția lui Piero Ferrari adoră să facă acte de caritate din umbră. În ceea ce privește relația sa nu este la fel de discretă, precizând ce a făcut când a văzut că miliardarul este căutat de alte femei.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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