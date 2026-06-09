Romina Gingașu, gest superb pentru familia din Galați a cărui apartament a fost lovit de dronă. Ce a decis să facă

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O familie din orașul Galați se află într-o situație neplăcută după ce o dronă a lovit apartamentul în care locuia. Romina Gingașu a aflat despre acest lucru și a decis să recurgă la un gest superb. Anunțul a fost făcut de primarul din localitate.

Ce vrea să facă Romina Gingașu pentru o familie din Galați

Romina Gingașu (33 ani) locuiește peste hotare de ani buni. Are o relație de 9 ani cu moștenitorul imperiului Ferrari, Piero Ferrari (81 ani), care i-a făcut un . Și pentru că banii nu sunt o problemă pentru cuplu șatena oferă constant sprijin celor din jur.

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Aflând despre familia din Galați care a rămas fără apartament din cauza unei drone a decis să ia atitudine. Femeia de afaceri nu a putut sta deoparte și a făcut un pas important. Și-a propus să ajute celor două persoane care au ajuns la spital după ce locuința lor a fost afectată serios de avionul teleghidat rusesc.

Vestea fericită a venit din partea edilului din oraș, Ionuț Pucheanu. Primarul a transmis că afacerista le-a cumpărat un imobil nou. Politicianul a făcut publică informația pe social media, unde a primit numeroase reacții. Foarte mulți gălățeni l-au criticat, fiind de părere că ajutorul trebuia să vină din partea primăriei.

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„Mulțumim, Romina Gingașu! Sunt în viață momente grele, dar urmate de gesturi minunate. După drama prin care a trecut familia de la blocul BR din cartierul Mazepa, astăzi ne bucurăm de o veste extraordinară”, a transmis edilul Ionuț Pucheanu, pe pagina sa de .

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”Un gest de o generozitate rară”

„Doamna Romina Gingașu, româncă stabilită în străinătate, ne-a anunțat că îi oferă acestei familii un apartament nou. Pur și simplu. În numele comunității gălățene îi mulțumesc doamnei Romina Gingașu pentru un gest de o generozitate rară. Sunt fapte care nu repară doar ziduri distruse, ci și suflete încercate.

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Sunt gesturi care ne arată că solidaritatea și omenia sunt mai puternice decât orice. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost și sunteți alături de această familie. Ați demonstrat încă o dată că facem parte dintr-o comunitate unită! Galațiul merge mai departe”, a completat primarul din Galați, în mediul virtual.

Pe de altă parte, Romina Gingașu nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Soția lui Piero Ferrari adoră să facă acte de caritate din umbră. În ceea ce privește relația sa nu este la fel de discretă, precizând .