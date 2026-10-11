Romina Gingașu, revenire de senzație. La ce nu poate renunța soția lui Piero Ferrari

ADVERTISEMENT

Partenera celebrului Piero Ferrari, Romina Gingașu, a bifat o revenire de senzație pe una dintre paginile sale de socializare. Românca a spus că nu poate renunța la oameni, în ciuda faptului că în ultima perioadă transformările au fost subiectul principal din viața sa. Frumoasa femeie de afaceri a primit multe laude și aprecieri.

Dezvăluire specială făcută de Romina Gingașu

A luat o , Romina Gingașu (34 ani) ștergând toate imaginile din social media. A făcut „curățenie” păstrând o poză în alb-negru și alta prin care transmitea un mesaj. Între timp au fost eliminate și acestea. Schimbarea i-a făcut pe mulți să creadă că are probleme în mariajul cu Piero Ferrari (81 ani), dar a transmis că adevărul este cu totul altul. Bruneta a simțit doar nevoia să ia o mică pauză.

ADVERTISEMENT

În clipurile distribuite în online a povestit că traversează o perioadă cu multe schimbări. Vedeta are multe proiecte în minte, dar își face timp pentru a comenta unele situații. Spre exemplu, a avut , șeful statului ucrainean.

Acum, a revenit pe rețelele de socializare cu un mesaj puternic. Femeia de afaceri a subliniat că a trecut prin multe transformări, dar există un aspect pe care nu-l va modifica niciodată. Acesta este reprezentat de dragostea pe care o are pentru oamenii din preajma sa și nu numai. Partenera lui Piero Ferrari are mai multe ONG-uri și fundații prin care ajută diferite persoane, de la copii până la femei.

ADVERTISEMENT

„Devenim în permanență versiuni noi ale noastre înșine, iar acesta este un lucru frumos. Ne schimbăm, creștem și devenim mai buni. Dar un lucru nu se va schimba niciodată: dragostea mea pentru oameni și societate. Îmi plac diferențele noastre culturale. Îmi place locul nostru în Europa. Îmi place faptul că suntem cu toții atât de diferiți, cu propriile noastre povești, tradiții și moduri de a vedea viața. Asta ne face frumoși”, a scris Romina Gingașu, pe contul oficial de . Pe această pagină este urmărită de peste 93.000 de fani.

ADVERTISEMENT

Romina Gingașu, detalii despre mariajul cu Piero Ferrari

Romina Gingașu și magnatul italian Piero Ferrari formează un cuplu de aproape un deceniu. La finalul anului frumoasa brunetă va sărbători 10 ani de relație cu cel cu care este căsătorită din anul 2021. Cu ocazia aniversării a 9 ani de legătură sentimentală bărbatul i-a cumpărat un cadou spectaculos soției sale. Românca a primit un avion Bombardier Challenger 3500 pentru care milionarul a scos din buzunar suma de 32 de milioane de euro. În prezent, cei doi sunt foarte bine și se înțeleg de minune.

ADVERTISEMENT

Frumoasa afaceristă a declarat că are nevoie de liniște pentru a-și duce la capăt toate planurile și ideile. Acesta este motivul pentru care a dispărut din mediul online. A continuat să muncească pentru că nu se poate opri din activitățile pe care le desfășoară dorind să fie cea mai bună versiune a sa. În ultimii 2 ani nu a avut deloc vacanțe, proiectele ținând-o departe de relaxare și distracție.

În schimb, a anunțat că este o femeie puternică datorită partenerului de viață. Sprijinul lui Piero Ferrari o face pe Romina Gingașu să fie ambițioasă și determinată. Mai mult decât atât, a ținut să mai adauge că atunci când sunt împreună sunt mult mai puternici. Totodată, românca și-a propus să se mute în casă nouă și să-și termine biroul de la Bruxelles, dar și să studieze ceea ce-i place.