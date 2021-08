Romprest va face iar curățenie în Sectorul 1 al Capitalei. Clotilde Armand: ”La jumătatea prețului solicitat”

După perioadă lungă de neînțelegeri între Primăria Sectorului 1 și Romprest, în cele din urmă, compania de salubritate a acceptat să asigure serviciile de curățenie la jumătatea prețului solicitat la începutul lui 2021. Concret, la tariful de 10-12 milioane de lei pe lună, față de 20 de milioane de lei, ceruți inițial.

Anunțul a fost făcut de edilul Sectorului 1, Clotilde Armand, pe facebook. Aceasta a mai precizat că banii recuperați se vor investi în lucruri utile pentru comunitate precum: infrastructură, școli sau spitale.

”Compania de salubrizare a acceptat ieri (în scris) la Prefectură să asigure serviciile din Sectorul 1 la jumătatea prețului solicitat la începutul anului. Adică la un tarif de 10-12 milioane de lei pe lună, față de 20 de milioane de lei, cât a cerut inițial.

A fost nevoie de: 10 luni de zile de luptă, șantaje și gunoi pe străzi, linșaje mediatice non-stop la televiziunile unor personaje sinistre, de un Consiliu ostil și ignorant la nevoile cetățenilor care au fost furați ani de zile, de 10 luni să înțeleagă asta. Banii recuperați și salvați vor fi investiți masiv în infrastructură, școli și spitale. În comunitate. #Continuăm #NiciUnPasÎnapoi”, a scris Clotilde Armand pe

Potrivit , Romprest a acceptat să facă demersul printr-o minută încheiată cu Primăria Sectorului 1. Până la sfârșitul acestei săptămâni mai urmează a se încheia un protocol prin care se va stabili cum se va face, mai exact, serviciul de salubritate.

Prefectura Capitalei nu a mai prelungit starea de alertă în Sectorul 1

Totul se întâmplă la câteva zile după ce prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat că nu va mai prelungi starea de alertă în Sectorul 1, datorită căreia o altă firmă asigura curățenia, decât cea abilitată, Romprest. Asta după ce Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 1 a solicitat prelungirea cu încă 15 zile. Însă, Alina Stoica s-a opus, precizând:

”Eu sper să nu riscăm să ajungem la situaţia de acum o lună în Sectorul 1. Societatea de salubrizare a dat asigurări că are capacitatea necesară să continue. Evident că situaţia va fi sub monitorizare, având în vedere că este oarecum fragilă, toată această perioadă. Instituţiile de care am vorbit mai devreme vor monitoriza încontinuu situaţia din Sectorul 1 şi nu vom ezita să luăm măsuri în momentul în care lucrurile se vor înrăutăţi.

Discuţiile sunt dese între Primăria Sectorului 1 şi salubrist pentru a ajunge la un acord pentru o perioadă mai îndelungată. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a Sectorului 1 se teme că compania de salubrizare nu va avea capacitatea necesară de a presta serviciile mai departe. Asta rămâne de văzut. Nu se impune prelungirea măsurii stării de alertă. Ei îşi vor continua activitatea şi vor funcţiona la capacitate”, a declarat Alin Stoica, prefectul Capitalei.

De asemenea, Alin Stoica a precizat că a discutat atât cu Primăria Sectorului 1, cât și cu Romprestul pentru a nu se mai ajunge într-o astfel de situație.

„Sper că ambele părți sunt conștiente de importanța pe care acest lucru o are pentru cetățenii Sectorului 1”, a mai spus el.

De la ce a pornit conflicul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest

Romprest a refuzat să mai ridice gunoaiele din Sectorul 1, după ce Primăria nu ar fi achitat 10% din facturi. De cealaltă parte, Clotilde Armand a reclamat faptul că firma de salubritate emite facturi prea mari. Așa că Romprest a lăsat munți de gunoaie neridicate în zonă.

Pentru a-i mai salva de mizeria creată pe locuitorii Sectorului 1, Clotilde Armand a făcut pentru a se da stare de alertă locală, încât o altă firmă să asigure curățenia. Abia a doua solicitare o acceptase Prefectura și a implementat .

La un moment dat, văzând că Romprest nu se mai implică, în Sectorul 1 s-au mobilizat voluntari pentru a îndepărta munții de deșeuri.