Rona Hartner, declarații cutremurătoare, după ce a scăpat de cancer: ”Îl țineam de mână pe Dumnezeu”

De-a lungul timpului, Rona Hartner s-a confruntat cu momente cumplite, cărora le-a făcut față cu optimism și determinare. Invitată în platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, vedeta a făcut mărturisiri șocante în legătură cu boala grea de care a suferit.

La un an de când a terminat chimioterapia, cântăreața a declarat că nu a crezut vreodată că va mai scăpa cu viață, dar că apropierea de Dumnezeu a fost cea care a salvat-o.

Fiind o prezență dinamică și plină de energie, Rona Hartner este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Nimeni nu și-a imaginat drama de nedescris prin care a trecut cântăreața, Rona Hartner având mereu zâmbetul pe buze, în ciuda greutăților din viața ei.

Rona Hartner a oferit detalii tulburătoare despre boala cumplită de care a suferit

Invitată în platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Rona Hartner și-a surprins fanii cu detalii uimitoare. Aceasta a declarat că încrederea în Dumnezeu a fost cea care a salvat-o din ghearele morții, ba chiar că a simțit că, după operație, îl ținea de mână pe Iisus.

Rona Hartner a adăugat că, din cauza tratamentului invaziv, a fost pe cale să moară. Cântăreața a dovedit că este o femeie puternică și a reușit să învingă boala necruțătoare, iar forța divină a fost cea care i-a fost permanent alături.

”După ce am fost operată, într-o zi m-am trezit și pur și simplu îl țineam de mână pe Dumnezeu. Am simțit prezența lui Iisus. La un moment dat, era să mor din cauza tratamentului, pentru nu suportam prea bine chimioterapia. Era foarte toxic tratamentul. În acel moment, l-am auzit pe Iisus întrebându-mă: ”Și dacă nu vreau să te vindec?”, a mărturisit îndrăgita artistă.

În urmă cu un an, Rona Hartner a încheiat chimioterapia și pare că se simte mai bine ca oricând și că s-a recuperat în totalitate. Aceasta merge de două ori pe an la control și mărturisește că perioada grea din trecut a fost o lecție din care a învățat să se bucure de viață din plin.

”M-am abandonat încă o dată lui Dumnezeu. A trecut un an de când am terminat chimioterapia. Doctorul meu mi-a spus că marea investigare va fi în trei ani. Nu are sens să-mi facă prea multe, dar mă vede din șase în șase luni. Nu îmi face investigații invazive, pentru că a zis că sunt foarte bine. Am început să apreciez mai mult viața”, a mai afirmat vedeta zâmbitoare.