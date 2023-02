Rona Hartner, despre bărbați și relații amoroase după o perioadă sabatică: „Aș mai divorța și de 1.000 de ori”

Rona Hartner a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că își dorește o nouă relație. Mai mult, a explicat ea, a trecut peste dezamăgirile amoroase pe care le-a suferit și că a învățat ce înseamnă să fie fericită.

Rona Hartner a explicat ce înseamnă fericirea în relația cu un bărbat

Aflată în pragul celor 50 de ani, cu FANATIK. Îndrăgita actriță și cântăreață ne-a povestit vrute și nevrute, a bifat cu noi toate aspectele din viața sa și a oferit lămuriri în numeroase privințe. Pe 9 martie, Rona Hartner împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani, însă cu siguranță arată și se simte ca la 20.

ADVERTISEMENT

Cu zâmbetul pe buze, artista a oferit cel mai sincer interviu, în exclusivitate pentru FANATIK. Am vorbit despre eșecuri amoroase, proiecte, propunerile indecente pe care le primește din partea „dubioșilor” din social media, despre fosta căsnicie cu Rocco Sedano, dar și despre viitor.

Deși a trecut prin 2 căsnicii eșuate, și în liniște, însă cu aceeași tărie de caracter ne-a povestit că dacă nu va găsi omul perfect pentru ea, nu are nicio problemă să apeleze la încă un divorț.

ADVERTISEMENT

Rona Hartner: ”Acel gen de bărbat nu putea să mă facă fericită”

Ce mai faci, Rona? Care este viața ta, în prezent? Ce proiecte mai pregătești pentru fanii tăi?

– În momentul de față pregătesc mai multe proiecte muzicale, de gospel, am niște artiști noi cu care colaborez în Franța, mai ales din lumea jazz-ului. Acum am avut o lună sabatică în care nu am avut de-a face cu rețelele de socializare. O să reiau această activitate să fac foarte multe chestii, foarte multe live streaming-uri cu noile proiecte. O iau foarte des pe fată cu mine, căci i-am lipsit foarte mult, cât am stat în țară 5 luni. Ne-am plimbat, am avut câteva zile ca mamă și fiică, i-am întâlnit și pe prietenii ei din copilărie, a fost foarte frumos.

Cum ești din punct de vedere sentimental? Consideri că ai vindecat toate rănile trecutului? Te simți o femeie fericită, împlinită?

ADVERTISEMENT

– Din punct de vedere sentimental sunt foarte ok. Cred că fiecare relație pe care am avut-o a vrut să-mi dea o explicație despre ceea ce trebuie să fac, despre ceea ce nu trebuie să fac și mi-a vorbit mult despre prototipul de bărbat pe care l-am căutat toată viața mea, care părea foarte stabil în mintea mea, însă acel gen de bărbat nu putea să mă facă fericită. Acum chiar scriu un eseu pe tema asta, îl scriu în franceză, pentru că eu gândesc numai în franceză. Dar voi scrie și în română! Scriu despre niște tipologii pe care le luăm și le copiem din familie și care ni se par foarte solide.

”Vreau să scriu o carte”

Vreau să scriu o carte, mereu sunt deschisă să împărtășesc părerile mele cu alții. Sunt pregătită să spun care au fost greșelile mele. Nu e grav să fii singur în viață, imediat fac 50 de ani și sunt singură. Știu că fericirea nu depinde de un bărbat sau de altceva, fericirea este capacitatea de a avansa. Asta înseamnă să fii fericit. Fericirea înseamnă să avansezi. Cine trăiește în trecut, trăiește cu depresie. Dacă ești fericit, înseamnă că ai avansat.

ADVERTISEMENT

În fața oamenilor, sunt exact ca în viața privată. Încerc să fiu atentă, să fiu politicoasă, educată, dar mi s-a întâmplat în viață să îmi arăt și nervii. În general, când mă enervez, o fac pentru că simt că există o nedreptate. Genul de scene devin din ce în ce mai rare la mine, pentru că încerc să lucrez la acest aspect al nervozității.

ADVERTISEMENT

Rona Hartner: „Am avut parte de propuneri indecente, obraznice”

Ți s-a întâmplat vreodată să fii abordată în moduri greșite, grotești de către diverși bărbați? Să ți se facă propuneri indecente, nepotrivite, incomode?

– Pe rețelele de socializare am avut parte de propuneri indecente, obraznice, violente. Cred că anonimatul din spatele rețelelor de socializare permite oamenilor să fie foarte obraznici. A fost foarte neplăcut să dau peste astfel de persoane cu reacții urâte, dar nu reacții de hateri. Nu am așa ceva, am 75.000 de abonați, dar nu am hateri. În mesajele private am avut tot felul de invitații ciudate, nasoale.

Cum rememorezi perioada în care ai fost căsătorită cu tatăl fiicei tale, Rocco Sedano? Cu ce amintiri ai rămas din perioada căsniciei?

– Din căsnicia cu fostul meu soț, Rocco Sedano, au rămas niște amintiri frumoase, nașterea fetei. Am râs, ne-am distrat împreună, dar cred că noi ne-am cam jucat de-a căsătoria și nu a fost treaba foarte serioasă. Nu am o satisfacție enormă să mă gândesc la acea perioadă. Pentru mine, rămâne un eșec, fiind prima căsătorie pe care a trebuit să o rup, dar suvenirurile sunt frumoase și încerc să le păstrez pe acestea, pe cele frumoase. Am decis să avem un copil, a fost în România cu mine, apoi ne-am certat și ne-am separat (râde, n. red.).

Rona Harner: „Cred în continuare în căsătorie”

Care a fost cea mai mare dezamăgire a vieții tale și cum ai reușit să o depășești?

– Cea mai mare dezamăgire a mea e legată de relațiile mele. Mereu îmi doream altceva, dar n-a fost să fie. Nu rămân niciodată pe dezamăgiri, îmi asum 50% din greșeală, după care știu că am ales niște prototipuri de bărbați care nu funcționează neapărat. Un tip care e haios, simpatic, bea și dansează, e un tip fiabil. Poate în România. În străinătate, cei care se distrează nu sunt neapărat fiabili. Eu sunt un om foarte credincios, cred că Dumenzeu are un plan pentru mine. Oamenii nu sunt perfecți, dar nu e nicio problemă, pentru că Dumenzeu este perfect și asta contează.

Cum te vezi în 2023, ce planuri ai pe parte sufletească?

– Îmi doresc să am o relație, la un moment dat. Niciodată nu m-am gândit la o relație altfel decât prin prisma căsătoriei. Cred în continuare în căsătorie! Așa cum am divorțat de 2 ori, aș mai divorța și de 1000 de ori dacă e nevoie. Sunt lucruri în viață pe care nu le pot accepta. Dacă există bunăvoință, cred că orice cuplu se poate înțelege bine. Dacă este rea voință, eu sunt prima care plec.